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Красота дня – ведущая жеребьёвки Евро-2020 Корина Караджа, фото

Красота дня – ведущая жеребьёвки Евро-2020
София Михайлова
Корина – в центре внимания футбольного мира. Ведущая жеребьёвки Евро-2020
Сегодня вечером у неё резко прибавится лайков и подписчиков в «Инстаграме».
Футбол / Евро-2020 0

В субботу, 30 ноября, в Бухаресте состоится жеребьевка группового этапа Евро-2020. Ведущими мероприятия стали представитель УЕФА, португалец Педру Пинту и румынская модель Корина Караджа. Корина — молодая телеведущая румынского канала PRO TV. В своей стране Караджа постоянно входит топ-40 самых красивых девушек по версии разных СМИ. На её страницу в «Инстаграме» подписаны больше 300 тысяч человек, а сегодня вечером их количество значительно увеличится.

Помимо занятий спортом, Корина много путешествует, для чего даже создала целый блог, где делится красивыми фотографиями и видео из разных уголков планеты. В числе посещённых ею в этом году мест есть и родина Криштиану Роналду — португальская Мадейра.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/corinacaragea

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