Тарханов: нельзя сказать, что «Зенит» и ЦСКА находятся в плохой форме, команды будут злы

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о грядущем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 11 мая.

«Нельзя сказать, что «Зенит» и ЦСКА находятся в плохой форме, команды просто не побеждают. Мне кажется, что обе команды мотивированы на предстоящий матч. Почему ЦСКА не может быть мотивирован на игру РПЛ? ЦСКА нужна победа в чемпионате, если армейцы проиграют, то могут опуститься ещё ниже. В любом матче о мотивации нельзя говорить, ведь футболисты всё время должны быть мотивированы, чтобы хорошо сыграть. Поэтому обе команды на этот матч будут более злы, чтобы сыграть на победу», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.