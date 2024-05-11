Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарханов: нельзя сказать, что «Зенит» и ЦСКА находятся в плохой форме, команды будут злы

Тарханов: нельзя сказать, что «Зенит» и ЦСКА находятся в плохой форме, команды будут злы
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о грядущем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 11 мая.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нельзя сказать, что «Зенит» и ЦСКА находятся в плохой форме, команды просто не побеждают. Мне кажется, что обе команды мотивированы на предстоящий матч. Почему ЦСКА не может быть мотивирован на игру РПЛ? ЦСКА нужна победа в чемпионате, если армейцы проиграют, то могут опуститься ещё ниже. В любом матче о мотивации нельзя говорить, ведь футболисты всё время должны быть мотивированы, чтобы хорошо сыграть. Поэтому обе команды на этот матч будут более злы, чтобы сыграть на победу», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Топ-матчи субботы: «Спартак» — «Краснодар», «Зенит» — ЦСКА в РПЛ, хоккейный ЧМ и теннис
Топ-матчи субботы: «Спартак» — «Краснодар», «Зенит» — ЦСКА в РПЛ, хоккейный ЧМ и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android