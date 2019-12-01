Мбаппе до «ПСЖ» жил в интернате «Монако». Показываем, как там всё устроено

Весной 2017 года Киллиан Мбаппе перешёл в «ПСЖ» — парижский клуб купил его за огромные деньги, что сделало 19-летнего парня самым дорогим игроком в мире. А ещё через год воспитанник «Монако» стал чемпионом мира.

До переезда в княжество Мбаппе занимался в академии Фернана Састра (Клерфонтен), где когда-то учился Тьерри Анри. В 15 лет Киллиану поступали предложения от разных мировых клубов, но он, посоветовавшись с отцом, принял приглашение от «Монако».

Мбаппе жил в общежитии академии до отъезда в Париж, хотя в последний год мог переехать в квартиру.



— Академия всегда снимает апартаменты ученикам, которые проходят последний год в академии, — рассказывает Мохаммед Салми, который был одним из воспитателей Киллиана. — Но предпочёл остаться здесь. Это как раз было в год чемпионства и Лиги чемпионов. Причина проста: привык. Ему нравился дух академии. Он очень настоящий человек, поэтому, несмотря на то что он уже играл в основе и выходил в матчах Лиги чемпионов, оставался «на земле». Мог спокойно пойти с ребятами играть в PlayStation или посмотреть с ними сериал. Они очень его уважали.

Фото: «Чемпионат»

Общежитие располагается на последнем этаже стадиона «Луи II». Никакого шика (если вы думаете о Монако исключительно в ключе роскоши) здесь нет: помещения небольшие, коридоры узковаты, а в комнатах нет ничего лишнего. В главном холле стоит сложенный стол для тенниса, а чуть поодаль – небольшой книжный шкаф. Набор книг там самый разный: от биографии великих тренеров до огромного талмуда с философскими цитатами. Момо говорит, что книги здесь стоят не просто так – их всё же читают.

Фото: «Чемпионат»

— Вот здесь у нас расписание для команд всех трех возрастов, — говорит Салми, показывая на большой стенд прям рядом с книжным шкафом.



Расписание составляется на каждую неделю и корректируется, в зависимости от матчей. В цветных таблицах указано все, что происходит в период от подъема до отбоя. Например, учебные занятия проходят пять раз в неделю либо до тренировки (с 8 до 14), либо после (с 15 до 18). Обучению здесь уделяют особое внимание: академии очень важно, чтобы футболисты не только могли обращаться с мячом, но и получили диплом бакалавра (диплом, который выдается при обучении в специализированных школах вне университетов).



— Киллиан был таким же учеником, как и другие, — рассказывает Салми об успехах Мбаппе в учёбе. — Кроме одного: этот парень знал, зачем он здесь, у него была глобальная цель. Киллиан обожал футбол – он им питался. Ежедневно смотрел множество матчей различных чемпионатов. Бакалавра он получил чуть позже, чем остальные, – из-за чемпионата Европы. Когда все поехали в отпуск, Киллиан готовился к экзаменам. И сдал без проблем!



Кстати, любимым предметом чемпиона мира была математика.

В другой комнате, куда нас заводит Момо, стоит большой телевизор, а рядом с ним железный шкаф с ящиками, которые запираются на ключ.

Фото: «Чемпионат»

— Сюда дети складывают свои гаджеты. Они сдают их каждый день в 21:30, — поясняет Салми.



На момент нашей экскурсии по академии было около пяти вечера, но в ящичках уже лежали телефоны, геймпад и карты UNO.



— Особенность нашей академии в том, что многие тренеры являются ее воспитанниками или играли за «Монако», — отвлекает нас от изучения содержимого Момо, показывая на фотографии на стенах. — Теперь Живе, который стал со сборной Франции серебряным призером чемпионата мира — 2006, работает помощником тренера команды U19, Рома и Скилаччи входят в штаб команды U17, Жюли трудится с резервной командой.

Дальше нам показывают столовую (или кафетерий, как ее называют здесь). Это совсем небольшое помещение, но зато из окон открывается потрясающий вид на море и пришвартованные яхты.



— У нас есть 14 разных меню на выбор, — объясняет Момо. — Программа питания специально разрабатывается, чтобы молодые футболисты ели сбалансированную и полезную еду. Сладости запрещены – для их же блага. У нас 15 воспитателей – достаточно просто отследить, чтобы в комнатах у детей не было шоколада. Конечно, круглосуточно мы за ними не следим: они спокойно могут выйти в город и что-то съесть. Но они часто общаются с диетологом, который им объясняет, что хорошо, а что плохо.

Фото: «Чемпионат»

— Идёмте дальше, — командует Салми и заводит нас в очередной коридор, а оттуда – в еще один. Слева от нас – двери с еле заметными табличками, на которых указаны фамилии.



— Вот в этой комнате жил Мбаппе, — показывает Салми и открывает дверь.



— Если Киллиан оказывается в Монако, он обязательно к нам заезжает, — говорит Салми. — Любые игроки, которые выпустились из академии, сохраняют с нами контакт и держат в курсе самых главных событий в жизни. Присылают фотографии и пишут: «Я женился!» или «У меня родился ребенок!». Здесь дети получают вторую семью. С ними здесь 24 часа в сутки кто-то находится, всегда есть человек, к которому можно прийти и поговорить. Родители часто приезжают сюда и благодарят воспитателей за то, как с они занимались с их детьми.

К следующему сезону, как говорил в январе президент клуба Дмитрий Рыболовлев, общежитие переедет в новый центр академии, который будет называться «Диагональ». Он будет располагаться всего в пяти минутах ходьбы от стадиона «Луи II». Вместо узких коридоров нынешнего интерната появятся четыре тысячи квадратных метров со всем необходимым для комфортной жизни будущих профессионалов.

Фото: пресс-служба «Монако»

И возможно, смотреть на комнату нового Мбаппе журналисты будут ходить уже туда.