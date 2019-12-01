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Академия «Монако»: где жил чемпион мира Киллиан Мбаппе

Академия «Монако»: где жил чемпион мира Киллиан Мб
Полина Куимова
Мбаппе до «ПСЖ» жил в интернате «Монако». Показываем, как там всё устроено
Ему могли снять апартаменты, но он отказался.
Футбол / Франция 0

Весной 2017 года Киллиан Мбаппе перешёл в «ПСЖ» — парижский клуб купил его за огромные деньги, что сделало 19-летнего парня самым дорогим игроком в мире. А ещё через год воспитанник «Монако» стал чемпионом мира.

До переезда в княжество Мбаппе занимался в академии Фернана Састра (Клерфонтен), где когда-то учился Тьерри Анри. В 15 лет Киллиану поступали предложения от разных мировых клубов, но он, посоветовавшись с отцом, принял приглашение от «Монако».

Мбаппе жил в общежитии академии до отъезда в Париж, хотя в последний год мог переехать в квартиру.

— Академия всегда снимает апартаменты ученикам, которые проходят последний год в академии, — рассказывает Мохаммед Салми, который был одним из воспитателей Киллиана. — Но предпочёл остаться здесь. Это как раз было в год чемпионства и Лиги чемпионов. Причина проста: привык. Ему нравился дух академии. Он очень настоящий человек, поэтому, несмотря на то что он уже играл в основе и выходил в матчах Лиги чемпионов, оставался «на земле». Мог спокойно пойти с ребятами играть в PlayStation или посмотреть с ними сериал. Они очень его уважали.

Фото: «Чемпионат»

Общежитие располагается на последнем этаже стадиона «Луи II». Никакого шика (если вы думаете о Монако исключительно в ключе роскоши) здесь нет: помещения небольшие, коридоры узковаты, а в комнатах нет ничего лишнего. В главном холле стоит сложенный стол для тенниса, а чуть поодаль – небольшой книжный шкаф. Набор книг там самый разный: от биографии великих тренеров до огромного талмуда с философскими цитатами. Момо говорит, что книги здесь стоят не просто так – их всё же читают.

Фото: «Чемпионат»

— Вот здесь у нас расписание для команд всех трех возрастов, — говорит Салми, показывая на большой стенд прям рядом с книжным шкафом.

Расписание составляется на каждую неделю и корректируется, в зависимости от матчей. В цветных таблицах указано все, что происходит в период от подъема до отбоя. Например, учебные занятия проходят пять раз в неделю либо до тренировки (с 8 до 14), либо после (с 15 до 18). Обучению здесь уделяют особое внимание: академии очень важно, чтобы футболисты не только могли обращаться с мячом, но и получили диплом бакалавра (диплом, который выдается при обучении в специализированных школах вне университетов).

— Киллиан был таким же учеником, как и другие, — рассказывает Салми об успехах Мбаппе в учёбе. — Кроме одного: этот парень знал, зачем он здесь, у него была глобальная цель. Киллиан обожал футбол – он им питался. Ежедневно смотрел множество матчей различных чемпионатов. Бакалавра он получил чуть позже, чем остальные, – из-за чемпионата Европы. Когда все поехали в отпуск, Киллиан готовился к экзаменам. И сдал без проблем!

Кстати, любимым предметом чемпиона мира была математика.

В другой комнате, куда нас заводит Момо, стоит большой телевизор, а рядом с ним железный шкаф с ящиками, которые запираются на ключ.

Фото: «Чемпионат»

— Сюда дети складывают свои гаджеты. Они сдают их каждый день в 21:30, — поясняет Салми.

На момент нашей экскурсии по академии было около пяти вечера, но в ящичках уже лежали телефоны, геймпад и карты UNO.

— Особенность нашей академии в том, что многие тренеры являются ее воспитанниками или играли за «Монако», — отвлекает нас от изучения содержимого Момо, показывая на фотографии на стенах. — Теперь Живе, который стал со сборной Франции серебряным призером чемпионата мира — 2006, работает помощником тренера команды U19, Рома и Скилаччи входят в штаб команды U17, Жюли трудится с резервной командой.

Дальше нам показывают столовую (или кафетерий, как ее называют здесь). Это совсем небольшое помещение, но зато из окон открывается потрясающий вид на море и пришвартованные яхты.

— У нас есть 14 разных меню на выбор, — объясняет Момо. — Программа питания специально разрабатывается, чтобы молодые футболисты ели сбалансированную и полезную еду. Сладости запрещены – для их же блага. У нас 15 воспитателей – достаточно просто отследить, чтобы в комнатах у детей не было шоколада. Конечно, круглосуточно мы за ними не следим: они спокойно могут выйти в город и что-то съесть. Но они часто общаются с диетологом, который им объясняет, что хорошо, а что плохо.

Фото: «Чемпионат»

— Идёмте дальше, — командует Салми и заводит нас в очередной коридор, а оттуда – в еще один. Слева от нас – двери с еле заметными табличками, на которых указаны фамилии.

— Вот в этой комнате жил Мбаппе, — показывает Салми и открывает дверь.

— Если Киллиан оказывается в Монако, он обязательно к нам заезжает, — говорит Салми. — Любые игроки, которые выпустились из академии, сохраняют с нами контакт и держат в курсе самых главных событий в жизни. Присылают фотографии и пишут: «Я женился!» или «У меня родился ребенок!». Здесь дети получают вторую семью. С ними здесь 24 часа в сутки кто-то находится, всегда есть человек, к которому можно прийти и поговорить. Родители часто приезжают сюда и благодарят воспитателей за то, как с они занимались с их детьми.

К следующему сезону, как говорил в январе президент клуба Дмитрий Рыболовлев, общежитие переедет в новый центр академии, который будет называться «Диагональ». Он будет располагаться всего в пяти минутах ходьбы от стадиона «Луи II». Вместо узких коридоров нынешнего интерната появятся четыре тысячи квадратных метров со всем необходимым для комфортной жизни будущих профессионалов.

Фото: пресс-служба «Монако»

И возможно, смотреть на комнату нового Мбаппе журналисты будут ходить уже туда.

Здесь будет тренироваться Головин. Рыболовлев строит для «Монако» базу будущего
Фабрегас при виде этого проекта вытаращил глаза от удивления. Владелец команды вложит в него 55 млн евро, и это ещё не все планы клуба.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Stu Forster/Getty Images

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ФК Монако Килиан Мбаппе •••
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