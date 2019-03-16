Здесь будет тренироваться Головин. Рыболовлев строит для «Монако» базу будущего

Фабрегас при виде этого проекта вытаращил глаза от удивления. Владелец команды вложит в него 55 млн евро, и это ещё не все планы клуба.

Дмитрий Рыболовлев приобрёл «Монако» в 2011 году, а сейчас доказывает, что эта покупка – не просто его блажь и дорогая игрушка. Через стадию покупок дорогостоящих игроков проходили владельцы многих команд, но в этом случае всё гораздо серьёзнее. Российский бизнесмен (который входит в двадцатку самых богатых людей России по версии Forbes) готов вложить 55 миллионов евро в строительство новой базы для «Монако». И пусть пока это только проект, а работы идут чуть больше полугода, презентация уже вызывает восхищение. Посмотрим, что же такого крутого строят в одном из самых дорогих мест планеты.

Место

В первую очередь проект привлекает не столько своей функциональностью (тут тоже всё в порядке, но об этом чуть позже), сколько местом, где всё будет построено. Сейчас здесь только идёт стройка (хотя тренировки тоже проходят тут, поле для этого имеется), но в будущем всё будет на уровень выше. Директор по эксплуатации проектов клуба Фелисьен Лаборд рассказывает, что такого вида, как с этой базы, нет ни в одном тренировочном центре мира. Посмотрите сами.

Фото: пресс-служба «Монако»

Это место – бывший каменный карьер, что сильно усложняет строительство, ведь сначала от камней надо избавиться. Кстати, все камни с помощью специальной техники превращают в гравий, с помощью которого «отвоёвывают» территорию у моря – искусственно увеличивают берег. А вот лишнюю землю никуда не вывозят – с помощью неё будут поднимать уровень для постройки тренировочных полей.

Разрешение на строительство комплекса Рыболовлеву помогали получить местные власти, а вот все финансы клуб взял на себя. Нам сказали, что стоить всё вместе будет 55 миллионов евро. Основные работы по строительству здания планируют завершить к сезону 2020/2021, но после этого понадобится ещё какое-то время для окончания работы с тренировочными полями. Кстати, делают всё компании из Франции и Монако, а общая площадь проекта – пять гектаров.

Вопрос: «кто будет бегать за мячами» мы, конечно, задали. Руководитель отдела внешних коммуникаций «Монако» Жюльен Кревелье сказал, что это некритичная проблема – мячи защитят огромные сетки. А раньше игроки забавляли себя тем, кто выше всех добьёт мяч. Бывший вратарь сборной Голландии Мартин Стекеленбург был однозначным победителем, и добрасывал его чуть ли не до вершины горы (мы этого не видели, но поверим).

Фото: пресс-служба «Монако»

Здание и поля

Главная задача строителей – сделать базу максимально функциональной. «Мы требует от игроков максимальных результатов, поэтому должны создать им идеальные условия нужно, чтобы всё работало», — говорит Лаборд. Площадь всего здания – семь с половиной тысяч квадратных метров, из которых площадь стекла – полторы тысячи! В комплексе будет семь этажей (вместе с большой парковкой). Лаборд рассказывает, что перед строительством клуб исследовал лучшие тренировочные базы мира и взял сюда всё самое главное. Кстати, лучшей базой на данный момент он считает центр «Тоттенхэма» — за игроков и болельщиков английского клуба в этом случае можно только порадоваться.

Фото: пресс-служба «Монако»

«Монако» уделяет много внимания к деталям, поэтому новое здесь не только само здание, но и название каждого(!) отдельного помещения. Например, вместо «тренажёрного зала» будет «дата-центр», потому что все действия игроков будут записываться. И не только их занятия в зале, но и, например, сон. Также вместо кабинета физиотерапевта тут будет целый медицинский центр, а в штате будет 12-15 врачей, и каждый со своим отдельным кабинетом.

Фото: пресс-служба «Монако»

Особое внимание будет уделяться и еде игроков, но диетологом, который есть в команде и сейчас, всё не ограничится. В здании будет отдельная теплица, где для игроков будут выращивать овощи. Всё должно быть только своё.



На новый уровень «Монако» собирается выйти в банной терапии – вместо обычного бассейна с теплой водой здесь будет бассейн со специальными тренажёрами для восстановления после тренировок под водой. И да, всё тоже будет сниматься на камеры.

Фото: пресс-служба «Монако»

В самом здании будут не только условия для игроков, но и для бизнеса – есть проекты переговорных террас, кабинетов для презентаций и встреч с партнёрами, а нынешнее название «Ля Турби» тоже можно будет превратить в коммерческую историю и продать какому-то спонсору.



Конечно, в 2019 году тяжело не обращать внимание на экологию. «Монако» за трендами (очень правильными, кстати говоря) следит, поэтому на базе будут использоваться солнечные батареи, отходы со стройки будут перерабатываться, ну а про гравий для нужд города мы уже сказали выше.

Фото: пресс-служба «Монако»

Что касается поля, то тут всё просто – три тренировочных газона, которые будут полностью соответствовать требованиям ФИФА, УЕФА и Федерации футбола Франции. Поля будут гибридными – будет как натуральный газон, так и использование пластика. Естественно, будет и подогрев, а поливать траву планируют дождевой водой (которую специально будут собирать).



«Мы показывали этот проект Фабрегасу в день его презентации в качестве игрока «Монако». Он смотрел на это с огромными, выпученными от удивления глазами. Когда закончится первый этап строительства, проведём для игроков экскурсию. Но они и так видят, что здесь идёт стройка, что всё находится на очень серьёзном уровне», — заявил нам Лаборд.

Фото: пресс-служба «Монако»

Новые вип-ложи на стадионе и здание детской академии

Базой «Монако» не ограничится – совсем рядом со стадионом клуб построит новое жильё для юношей из системы клуба – «Даигональ». Здесь всё тоже будет на уровне – шесть этажей, четыре тысячи квадратных метров, и место для размещения 80 пацанов из системы клуба. Здесь будет всё необходимое для жизни – и комнаты отдыха, и столовые, и школьные кабинеты. Кстати, любопытно, но распределение по уровню жилья будет проходить по возрасту игроков – сначала они будут жить в двухместных комнатах, вырастая – в одноместных, а совсем взрослыми – в небольших студиях.

Фото: пресс-служба «Монако»

Что касается проекта новых вип-лож, то здесь финансированием занимаются власти. Это первый с 1985 проект по модернизации стадиона – будет 18 лож, каждая из которых будет вмещать восемь человек. Внутри всё будет технологично – везде сенсорные экраны, которые должны помочь дорогим гостям насладиться просмотром матчей клуба. Сами ложи будут открываться на улицу, а не только на поле. Учитывая тёплый климат в Монако – это хорошая находка архитектора, хотя он и не первым об этом догадался. Ложи должны быть готовы уже к следующему сезону.

Фото: пресс-служба «Монако»

Предлагаем вам просто посмотреть это видео, предоставленное нам клубом, чтобы ещё раз всё оценить: