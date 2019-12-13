ЦСКА станет государственным? Что происходит с «армейским» клубом

Что случилось

13 декабря российское информационное пространство потрясли сразу две громкие новости о ЦСКА. Сначала стало известно о том, что президента московского клуба Евгения Гинера отстранили от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафовали на 1 млн рублей за жёсткую критику судейства в РПЛ.

Затем пришло известие погорячее. Председатель ВЭБ (Государственная инвестиционная корпорация, финансирующая проекты развития экономики и на 100% принадлежащая Российской Федерации – прим. «Чемпионата») Игорь Шувалов заявил «Интерфаксу», что компания конвертирует в акции долг ЦСКА и получит более 75% акций клуба.

Какой ещё долг

В 2012 году ВЭБ одобрил московскому клубу кредит на строительство нового стадиона и делового центра. Спустя 4 года корпорация сообщила, что вложила в проект $240 млн, а Евгений Гинер оценил строительство арены в $350 млн. Тогда же президент ЦСКА заявил, что залогом по кредиту будут «стадион, права на клуб и все, чем владеет ЦСКА». Ещё через год стороны подписали соглашение, после чего новый спортивный объект переименовали в «ВЭБ Арену».

Что именно перейдёт под контроль ВЭБ

Как сообщают источники «Ведомостей», госкорпорация не претендует на управление футбольным клубом, который сейчас находится в тяжелом финансовом положении. ВЭБ будет распоряжаться только домашним стадионом ЦСКА и офисным центром, располагающимся в нём.

А как же Гинер

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нынешний президент и владелец ЦСКА сохранит свой пост. Он также будет руководить футбольным клубом.

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Получается ЦСКА станет государственным клубом

Лишь временно. По крайней мере, об этом заявил Игорь Шувалов. По его словам, сейчас ВЭБ вместе с ЦСКА и Российским фондом прямых инвестиций ищет новых стратегических инвесторов для московского клуба.Привлечь инвесторов компания планирует в период от одного до трёх лет.

«Мы это рассматриваем, как временную меру для того, чтобы дать возможность развиваться клубу, приобретать новых игроков. Будучи просто кредитором, мы ограничивали их деятельность, поскольку были вынуждены концентрировать финансовые ресурсы для оплаты долга. Сегодня ситуация таким образом меняется», — отметил Шувалов.

Как президент «армейцев» отреагировал на такие перемены

Евгений Гинер ограничился лишь двумя фразами, комментируя переход 75% акций клуба к госкомпании.

«Хочу сказать большое спасибо Наблюдательному совету и руководству ВЭБ за принятое решение. Всё будет хорошо, и у наших болельщиков не должно быть никаких поводов для беспокойства», — сказал президент ЦСКА.

Кто сейчас владеет ЦСКА

Основным владельцем московской команды традиционно считался президент клуба Евгений Гинер. Он – конечный бенефициар британской компании Bluecastle Enterprises Limited, которая согласно отчёту, за 2018 год владеет 100% АО «ПФК ЦСКА».

Тем не менее в последние годы увеличилось количество слухов о привлечении клубом новых инвесторов на фоне пассивной трансферной кампании ЦСКА в отличие от конкурентов, которые совершали громкие сделки.