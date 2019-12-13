Кто отстранил Гинера от футбола и готов ли он к суду с Егоровым?

Чемпионат России ушёл на перерыв, но страсти вокруг его действующих лиц не утихают до сих пор. Сегодня в Доме РФС на Таганке комитет по этике обсуждал слова президента ЦСКА Евгения Гинер в адрес главы департамента судейства Александра Егорова. Неделю назад Гинер заявил, что Егоров «берёт деньги за то, чтобы так судили». В РФС этими словами, мягко говоря, остались недовольны.

Гинер: за такое судейство Егорова надо не просто гнать, а сажать в тюрьму! Президент ЦСКА настаивает на решительных шагах после матча его клуба с «Краснодаром».

Президент ЦСКА приехал на комитет по этике ровно за пять минут до начала заседания. Он был один, причём в этот раз подъехал к дому РФС не на «Тесле», как было раньше, а на более скромном «Мерседесе». Корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров успел спросить президента ЦСКА про ожидания от заседания, на что Гинер ответил кратко: «Не знаю, лучше спросите у заседания».

Гинер на заседании заявил, что готов к суду Егорова, а уезжал из здания РФС с широкой улыбкой. Его отстранили от футбола на три месяца

Пока в холле РФС решения комитета ждали журналисты, наверху, где проходило само заседание, было жарко. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Чемпионату», что Гинер не стал отказываться от слов в адрес Егорова, а речь его была достаточно эмоциональной, Евгений Леннорович говорил действительно громко. По информации «Чемпионата», между ним и одним из членов комитета по этике даже состоялся такой диалог:



— Егоров действительно берёт деньги, — слова Гинера.



— У вас есть доказательства?

— Есть, и я готов защищать свою позицию в суде.



Окончания заседания и решения комитета Гинер не дождался и ушёл, поздравив всех с Новым годом. А журналистов проводил улыбкой.



В итоге комитет по этике постановил лишить Гинера права заниматься футбольной деятельностью сроком на один год. При этом реально запрет действует только три месяца, остальное время – условно. По нашей информации, члены комитета по этике приняли это решение единогласно, лишь Владимир Пильгуй воздержался при голосовании о сумме штрафа. Но решили и без него – миллион рублей.

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По словам председателя комитета по этике Семёна Андреева, такое решение связано с тем, что слова Гинера «вызвали резонанс в стране». «Мне звонили руководители футбольных клубов и федераций. Слова Гинера перехлестнули норму отношений между субъектами футбола, ведь Гинер и Егоров – субъекты футбола», — заявил Андреев.



Что фактически означает это отстранение? То, что ближайшие три месяца Гинер не сможет присутствовать на заседаниях исполкомах РФС, бюро исполкома РФС, а также финансового комитета, который он возглавляет.

Формально Гинера отстранили члены комитета РФС по этике. Кто эти люди?

Давайте разберёмся, кто в РФС обладает достаточными полномочиями, чтобы отстранять от футбола президентов топ-клубов РПЛ.



Председатель комитета по этике с 2016 года – Семён Андреев. В первую очередь он почётный президент Ассоциации мини-футбола России, также член исполнительного комитета Российского футбольного союза. Семёну Николаевичу, на секундочку, 79 лет.

Главой судейского комитета стал Ашот Хачатурянц. Как так вышло и кто это Спокойно, Егоров продолжит работу.

Заместитель председателя – известный в прошлом вратарь Владимир Михайлович Пильгуй (ему 71 год). Он обладатель олимпийской бронзы и серебряной медали чемпионата Европы.



И вот ещё несколько человек:



Александр Портнов – 68 лет (его специальность — преподаватель физической культуры, тренер по футболу. Также является профессором педагогических наук);



Олег Лапшин – 82 года (в СССР и 90-е возглавлял женскую сборную России по футболу);



Геннадий Костылев – 79 лет (в своё время работал тренером в ЦСКА);



Анзор Кавазашвили – 79 лет (ветеран «Спартака» и сборной СССР);



Николай Киселёв – 73 года (сыграл за сборную СССР 14 матчей);



Павел Алёшин – 76 лет (журналист).



Намного моложе них лишь двое – Андрей Созин и Александр Старцев. Возникает вопрос: могут ли люди в таком возрасте, при всём к ним уважении, принимать важные решения для российского футбола? В современном мире разница между поколениями просто огромная, а люди такого почтенного возраста могут просто не успевать следить за трендами последних лет. Хотя именно им решать, кого казнить, а кого помиловать. И решения могут касаться футболистов, с которыми члены комитета просто говорят на разных языках. Именно они, кстати, делали замечания Джикии по поводу использования слова «шоколадки» в «Твиттере».

Комитет по этике – подконтрольная организация, она не может рассмотреть чьё-либо высказывание по своей инициативе.



И ещё один момент. Согласно регламенту, комитет РФС по этике правомочен проводить заседания только если туда письменно обратится:



— президент РФС;



— исполнительный комитет РФС или бюро исполнительного комитета РФС;



— президенты РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и АМФР;



— генеральный секретарь РФС.



В случае с Гинером обращение было от Александра Алаева.



На оглашении итогов заседания было одновременно и смешно, и грустно. Решение о дисквалификации Гинера зачитывал Семён Андреев. Когда журналисты попросили уточнить несколько моментов, помощники Андреева стали говорить ему на ухо, как лучше ответить на вопросы. В ответ он лишь попросил их говорить громче, потому что «не слышит».



Зато хотя бы миллион Гинера пойдёт на гранты и поддержку арбитров. Возможно, хотя бы теперь судейских ошибок станет меньше, а Евгений Леннорович просто так хитро поддержал арбитров.