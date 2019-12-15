«Сити» раздавил «Арсенал»! «Канониров» даже было жалко

С самого начала встречи на «Эмирейтс» команды задали сумасшедший темп. Уже ко второй минуте «Арсенал» и «Сити» обменялись опаснейшими моментами. Сначала Мартинелли убежал в контратаку, оставил в дураках Отаменди и Фернандиньо и пробил в ближний угол – Эдерсон справился с ударом. Затем не лучшим образом проявила себя оборона хозяев. Оставив Де Брёйне одного в штрафной площади, «канониры» приговорили себя к первому пропущенному голу. Жезус нашёл бельгийца точным прострелом, а тот в касание вколотил мяч в сетку ворот Лено.

Де Брёйне забил «Арсеналу» ударом под перекладину на 2-й минуте. Видео

Спустя четверть часа защитники «Арсенала» во второй раз не прошли проверку на профпригодность. На этот раз лондонцы оставили без внимания Рахима Стерлинга рядом с линией вратарской. Де Брёйне ворвался в штрафную и отпасовал на англичанина. В пустые ворота вингер не промахнулся.

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После бодрого старта игра на «Эмирейтс» успокоилась. «Горожане» переключились на эконом-режим, а гости продолжали попытки взломать оборону команды Гвардиолы. Но всякий раз атаки «канониров» гасли на подступах к штрафной. Им не хватало осмысленности, а главный диспетчер «Арсенала» Месут Озил, вернувшийся в стартовый состав команды после ухода Эмери, смотрелся по меньшей мере беспомощно.



На 40-й минуте «Сити» вновь «взорвался» и без особых усилий довёл счёт до разгромного. Гендузи упустил Де Брёйне, а тот, приблизившись к штрафной, левой ногой послал мяч в ближний угол ворот.

«Манчестер Сити» громит «Арсенал», Де Брёйне оформил дубль дальним ударом. Видео

Чуть позже бельгиец едва не оформил хет-трик. После паса Фодена он кручёным ударом пытался поразить ближнюю девятку, однако Лено в красивом прыжке отбил мяч.



После перерыва ситуация на поле не изменилось. Единственная разница между первым и вторым таймами заключалась лишь в качестве реализации моментов футболистами «Сити». Обладая подавляющим преимуществом, гости стали легкомысленно транжирить свои моменты. Впрочем, «Арсенал» был настолько плох, что наказать за это соперников команда Юнгберга не могла.

В середине второй половины игры случился эпизод, очень точно отражающий нынешнее положение дел в лондонском клубе. На 58-й минуте Юнгберг снял с игры провалившегося Озила. Уходя с газона под неодобрительный гул трибун, немец распсиховался, снял перчатки и ударил по ним ногой. Вместо полузащитника на поле появился 19-летний Эмиль Смит Роув. То есть «Арсенал» вышел спасать юнец, ранее никогда не игравший в АПЛ.

Видео доступно на «Чемпионате».



Финальный свисток игроки «Сити» встретили с мячом в ногах, пасуя друг другу на чужой половине поля практически без сопротивления. В гостях они буквально уничтожили «Арсенал», потратив при этом минимум сил. На «канониров» было даже жалко смотреть.



О таких матчах футболисты проигравшей команды, как правило, потом стараются не вспоминать.