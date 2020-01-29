Фанаты «МЮ» ненавидят владельцев клуба и напали на дом вице-президента. Всё, что известно

Матч с «Транмиром» в Кубке Англии «МЮ» выиграл со счётом 6:0, а Магуайр и Далот забили свои первые голы в клубе (Джонс забил впервые с 2014 года!). К тому же, никто не получил травму. Это похоже на идеальный выезд, но во время матча гостевой сектор стадиона несколько раз затягивал кричалку «Эд Вудворд умрёт!». Это было намного радикальнее по сравнению с предыдущим матчем с «Бёрнли», на котором звучало традиционное: «Вудворд – вон! Глейзеры – вон!».

В ночь на 29 января, накануне дерби с «Ман Сити» в Кубке Лиги, эскалация продолжилась. Группа людей в масках, скрывающих лица, окружила дом Вудворда. Стены разрисовали краской, а дом забросали файерами. В сети появилось видео происходящего с подписью «Эд Вудворд умрёт». Выглядит жутковато.

Клуб сразу отреагировал жёстким заявлением. «Мы знаем, что весь футбольный мир поддерживает нас. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, чтобы опознать участников этого необоснованного нападения. Каждый, кто будет признан виновным в нападении на частную собственность, получит пожизненный запрет на посещение «Олд Траффорд» и будет привлечён к суду. Выражение своего мнения это одно, а угроза жизни – совсем другое. Этому нет оправдания».



Полиция графства Чешир получила уведомление о беспорядках около 11 вечера. Оно поступило не из дома Вудворда: ни его самого, ни его семьи в доме в тот момент не было. Забросав здание файерами и разрисовав стены, нападавшие скрылись.

Конспирологическая версия

Некоторых удивил тот факт, что поздним вечером дома никого не было. Вудворд женат, у него двое маленьких детей. То, что во время нападения дом был абсолютно пуст – случайность. Кому-то она показалась подозрительной. Болельщики «Юнайтед» даже высказали версию, что произошедшее – пиар-акция, которая должна отпугнуть большинство от протеста против руководства и привлечь на сторону Вудворда симпатии. Конспирологической теорией активно делятся в соцсетях.

Ещё один довод в пользу конспирологии – участие скандальной газеты Sun, которая сразу выпустила подробный отчёт о происшествии, включая, внимание, комментарии нападавших: «Вудворд не слышит нашу критику, возможно, потому, что получает четыре млн фунтов в год. Поэтому мы решили нанести ему визит и лично донести, что мы не будем просто наблюдать, как он губит клуб. Надеемся, он всё понял». У некоторых читателей возник вопрос: каким образом журналисту таблоида удалось получить комментарий? Он был рядом с домом Вудворда случайно? Он заранее знал о нападении? Также вызывает недоверие заглавное фото статьи на сайте Sun: оно похоже на постановочное и сделано профессиональной камерой.

Блогер Майкл Танстолл так комментирует эту версию: «Клуб находится в точке, когда никто не верит никому. Новостям не доверяют, потому что клуб сошёл с ума на почве пиара и маркетинга. Дом Вудворда был атакован, а первое, что приходит людям в голову: «А, это наверное какая-то пиар-акция». Хуже всего то, что они, возможно, правы».

Что ещё нужно знать о ситуации

Независимо от обоснованности теории заговора, остаются факты. На трибунах стала популярной кричалка про смерть Вудворда. В сети протест также стал принимать форму призыва к насилию. Вот типичный пример. «Разожгите костёр, наверх поставьте Глейзеров, а в середину Вудворда. И сожгите к чертям!»

Обратите внимание на сочетание цветов: жёлтый с зелёным. Это не случайные цвета. Жёлтый и зелёный – исторические цвета клуба, такой была форма «МЮ» до 1902 года. Сейчас это сочетание стало неофициальным символом всех, кто недоволен нынешней ситуацией и хочет перемен.



Ненависть фанатов к владельцам клуба, семье Глейзеров, тянется уже много лет. Хитрая схема покупки клуба (Малколм Глейзер взял кредит, купил на него «МЮ» и перевесил кредит на клуб) не не оказала большого на экономические возможности клуба (они огромны), но была слишком циничной. Отношения ещё больше ухудшились, когда владелец превратил «МЮ» из публичной компании в частную, а потом ввёл своих детей в совет директоров. Пример непримиримого отношения фанатов – вот такой банер. «Время вышло. Вы понесёте ответственность». На зачёркнутом красным фото – как раз Малколм, который скончался в 2014 году.

Ненавидят не только владельца. Вице-президента «МЮ» Эда Вудворда ненавидят также сильно. Он вывел «МЮ» на азиатский рынок, сменил производителя формы (Adidas платит в три раза больше, чем платил Nike) и сделал клуб лидером по доходам в мире. Всё это – несмотря на ужасные спортивные результаты. Казалось, бы его должны любить или, как минимум, ценить его работу. Но всё сложнее: сосредоточившись на коммерческой деятельности (и очень успешно), Вудворд совершенно не разбирается в спортивных вопросах. У клуба нет стратегии развития.

Болельщики «МЮ» бунтуют против владельцев. Почему именно сейчас? Хештег #GlazersOut в топе «Твиттера». Для этого есть причины.

Дорогие игроки приобретаются не на те позиции, которые требуют усиления. «МЮ» непоследовательно строит отношения с тренерами: можно вспомнить продление контракта с Моуринью весной 2018 года, после чего летом его пожелания по трансферам (требовался центральный защитник) были проигнорированы, а через несколько месяцев он был уволен. Подписание постоянного контракта с Сульшером тоже было нелогичным: можно было дождаться конца сезона.



Популистские шаги раздражают болельщиков и не идут на пользу клубу. Поэтому гнев на владельцев и Вудворда можно понять. Но вот чего нельзя понять и принять – это насилия по отношению к людям, которые не нравятся фанатам.