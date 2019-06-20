Болельщики «МЮ» бунтуют против владельцев. Почему именно сейчас?

Гнев болельщиков «МЮ» на владельцев команды – такое же обычное явление, как дождь в Манчестере. Иногда моросит, иногда заряжает надолго, но в среднем без него не обходится 140 дней в году. Проблема в том, что на фоне привычно плохой погоды временами случаются и ураганы.

Минувшей ночью хештег #GlazersOut (Глейзеры вон!) взорвал «Твиттер» и вышел на первое место сначала в Англии, а потом и во всём мире. Такой эскалации протеста не было уже очень давно – примерно с 2011 года, когда протест поддержал Дэвид Бекхэм. О флешмобе написали крупные издания, например Fox Sports.

Подпись: «Долги выросли, зарплаты выросли, спонсорские контракты выросли, продажи сувениров выросли. Позиции в лиге снизились. Количество трофеев снизилось. Амбиции снизились. Ожидания снизились.

Акция началась вечером, в 20:05 по Гринвичу. Это время – отсылка к 2005 году, когда Малколм Глейзер выкупил акции «Манчестер Юнайтед» на деньги, взятые в кредит, а после сделки повесил кредит на клуб, доведя его общий долг до 650 млн фунтов. Став единственным владельцем «Юнайтед», он изменил правовой статус компании с ОАО на ЧП, так что с тех пор единственное, что остаётся недовольным, – протестовать и рисовать карикатуры на руководство.

Вообще-то, первоначальные опасения, что Глейзер и его дети, которых он ввёл в совет директоров, разорят «МЮ», оказались максимально ошибочными. Руководство несколько раз рефинансировало долги и разместило часть акций на бирже. Это позволило через несколько лет снизить ежегодную выплату процентов от 50% прибыли до примерно 10%. В 2014 году, когда Малкома не стало и управление перешло к его сыновьям Авраму и Джоэлу, с финансовой точки зрения клуб был в порядке. В порядке он и сейчас – с финансовой точки зрения. Но есть и другая точка зрения.

Спортивные результаты держались на высоком уровне, пока командой управлял Алекс Фергюсон, классический английский тренер-менеджер с широкими полномочиями, а исполнительным директором был Дэвид Гилл. Человек, разбирающийся не только в коммерции, но и в футболе. Его работа дополнялась огромным авторитетом тренера и неплохой трансферной политикой: неудачи случались, но большинство трансферов эпохи позднего Фергюсона были удачными. Некоторые покупки того времени (де Хеа, Смоллинг, Янг) и сейчас в основе команды. Проблема в том, что полное отсутствие интереса Глейзеров к собственно спортивной составляющей клуба сделало их зависимыми от личных качеств исполнительного директора. После Гилла эту роль занял Эд Вудворд, и баланс между финансами и спортивными достижениями рухнул.

Гари Невилл в ярости. Назвал игроков «МЮ» «сорняками» и требует устроить чистку Кажется, Сульшер тоже.

Без поддержки футбольного человека в руководстве должность тренера «МЮ» превратилась в самоубийственно трудную работу. Дэвид Мойес сгорел за год, Луи ван Гал – за два. Оба после этого опыта не оправились: Мойес потерял репутацию перспективного тренера, ван Гал три года провёл без работы, а потом объявил о завершении карьеры. Даже Жозе Моуринью не справился: хотя он и выиграл пару трофеев и привёл команду ко второму месту, результат не базировался на прочном фундаменте. Летом 2018 года Жозе предупреждал, что команду нужно перестраивать, потому что второе место не отражает её возможностей. Через полгода он был уволен. Он тоже пока не нашёл новую команду и даже заговорил о сборной, что для него является явным понижением, учитывая, что раньше он называл эту работу переходом к пенсии.

Что делать (и почему уже слишком поздно)?

Задача, которая стоит перед Уле-Гуннаром Сульшером, не то чтобы трудная. Она скорее невыполнимая, если не поменять политику строительства команды. Проблем столько, что сложно выбрать, с какой начать. Несбалансированный состав? Главная звезда хочет уйти? Идиотское распределение зарплат, когда больше всех получает самый бесполезный игрок? Всё это на фоне отсутствия в руководстве футбольного человека, который способен вникнуть в ситуацию не только через значение EBITDA, но и в разрезе потенциальной конкуренции с «Манчестер Сити» за титул.

Если в клубе всерьёз видят в Сульшере наследника Фергюсона, то должны понимать: новому Фергюсону нужен новый Гилл. Спортивный директор необходим, причём его назначение даже не противоречит работе Вудворда: в подавляющем большинстве клубов за пределами Англии эти функции выполняют два разных человека.

Игроки «МЮ» слили одного тренера и обожают другого. Попробуйте их отличить Большой тест по высказываниям Моуринью и Сульшера по ходу прошедшего сезона.

Введение новой должности обсуждалось ещё год назад. По сообщению The Independent, «МЮ» рассматривал, в частности, кандидатуру Фабио Паратичи из «Ювентуса». Но потом Моуринью поссорился с Вудвордом из-за того, что не получил центрального защитника, а Паратичи получил повышение в «Ювентусе». Спортивный директор в «Юнайтед» так и не появился. Наконец, весной слухи появились снова: клуб твёрдо намерен поставить человека, который согласует мнение тренера и совета директоров. Несколько дней назад стало известно, что на эту должность претендует Рио Фердинанд. Он сам прокомментировал ситуацию для Sky Sports и подтвердил, что заинтересован в работе, но подчеркнул, что руководство клуба ещё не видит, какими должны быть функции и полномочия спортивного директора.

«Мы провели переговори, но мне не кажется, что они уже всё продумали. Я понимаю, что клубу нужно футбольное мышление, в том числе в принятии решений. Нужен человек, который принимает решения и одновременно понимает игру. «МЮ» ещё не выработал стратегию развития. Прежняя исчезла с уходом Фергюсона, с тех пор они в поиске. Клубу нужна цель, стратегия, которую все разделяют. Клоппу и Гвардиоле удалось сделать подобное в «Ливерпуле» и «Сити», но им дали время. Время покажет, сможет ли Сульшер сделать то же самое, отрыв от этих клубов очень велик. Нужно меняться и заново строить команду». Бросается в глаза, что Фердинанд оценивает «МЮ» рационально и без эмоций. Например, говорит, что «МЮ» так и не нашёл новую идентичность после ухода Фергюсона. Учитывая, что прошло уже шесть лет, это мощный выпад в сторону руководства. Шесть лет в поиске.

Возможное назначение Фердинанда не успокаивает болельщиков. Наоборот, сейчас они обеспокоены ещё сильнее. И дело не только в том, что у него нет никакого опыта управленческой деятельности. Кроме того, ещё ничего не решено. И главное: договариваться с кандидатами на должность нужно было раньше. Чтобы к лету уже иметь сформированную трансферную стратегию. Это не сделано, более того, первый локальный трансферный провал уже случился. Андер Эррера стал свободным агентом и перешёл в «ПСЖ». Образец профессионализма, пожалуй, единственный полузащитник в команде, который весь сезон провёл на своём уровне. Это потеря, Вудворд не смог договориться о новом контракте. Да, Андер хотел контракт на четыре года. Так ведь это как раз такая ситуация, в которой нужен компетентный спортивный директор.

Погба сказал, что ему нужен новый вызов. Не стоило «МЮ» хочет его удержать. Но зачем?

Вот на таком фоне появился слух, что «МЮ» может отказаться от идеи назначить спортивного директора. По сообщению Sky Sports, Алекс Фергюсон недавно посоветовал на этот пост Стива Уолша – создателя чемпионского «Лестера». Но в клубе решили, что будет лучше ограничиться должностью консультанта и отдать её кому-то из легенд «Юнайтед», например, Фердинанду или Даррену Флетчеру. Сравните, как эта новость совпадает с тем, что говорит Фердинанд. Ему предложили – что-то. Но без чётко обозначенной зоны ответственности и сферы влияния.

Тем временем Сульшер в попытке удержать Погба в команде готов сделать его капитаном на следующий сезон. Чтобы понять, есть ли у него шансы стать новым Фергюсоном, просто представьте себе Фергюсона на его месте. Стал бы он предлагать игроку повязку, чтобы тот не уходил? Подсказка: Фергюсон в 2012 году в интервью The Independent назвал агента Погба Мино Райолу «дерьмом», и это единственный раз, когда шотландец позволил себе такое выражение не на эмоциях по ходу матча, а в спокойной обстановке. Трансферное окно ещё не открылось, а Сульшеру уже не хватает своего Гилла.

Неудивительно, что болельщики достали с пыльных полок и пустили в ход хештег #GlazersOut. У них есть причины быть недовольными.

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