Новый топ-клуб в Германии. «Герта» идёт по пути «РБ Лейпциг»

Зимнее трансферное окно выдалось богатым на события. Неожиданно для многих, главным ньюсмейкером стала «Герта». Берлинский клуб потратил больше всех на приобретения – 81 млн евро. Состав команды пополнили:

· Сантьяго Аскасибар («Штутгарт», 11 млн евро);



· Матеус Кунья («РБ Лейпциг», 18 млн евро);



· Люка Тузар («Лион», 25 млн евро);



· Кшиштоф Пёнтек («Милан», 27 млн евро).



Эти трансферы стали продолжением летней кампании. В общей сложности, на усиление состава «Герта» потратила 115 млн евро. Откуда такие деньги, спросите вы? Перед началом сезона в клубе сменился владелец. Берлинцы планируют выйти на новый уровень, и всё это благодаря Ларсу Виндхорсту.

Главное, что нужно знать о Виндхорсте

Ларс Виндхорст – один из самых успешных молодых предпринимателей Германии. Он начинал свой бизнес в гараже, как и Стив Джобс. В 14 лет Ларс открыл самодельную компьютерную лабораторию, а в 17 лет организовал свою первую компанию.



По приглашению правительства Германии Виндхорст отправился на Всемирный экономический форум в качестве члена делегации. Там молодой Ларс установил деловые связи. Совместно с китайскими партнёрами Виндхорст создал компанию Windhorst Electronics GmbH. Оборот компании через год составил 80 млн фунтов.



Ларсу сейчас 43 года, его состояние оценивается в $ млрд. Виндхорст является владельцем глобальной инвестиционной компании Tennor Holding BV. Сам предприниматель далёк от футбола, поэтому вложения в «Герту» не более чем бизнес-проект.

Что сделал Виндхорст для «Герты»?

Погасил долги. Летом 2019 года Tennor Holding BV приобрела 37,5% акций клуба, сумма сделки составила 125 млн евро. Большая часть средств ушла на долги по кредитам, о которых прекрасно знал Виндхорст.

Фото: Maja Hitij/Bongarts/Getty Images

В ноябре Ларс увеличил свою долю до 49%, доплатив 90 млн евро. Остальные 51% принадлежат самой «Герте» – по правилам DFL, для участия в Бундеслиге клуб должен владеть контрольным пакетом акций. Управленческие решения принимает совет директоров, а не только владелец. Сам Виндхорст надеется, что это правило отменят: «Оно (правило) устарело. Ни в одном европейском чемпионате нет ничего подобного».

Пригласил именитого тренера. Берлинцы начинали сезон под руководством Анте Човича. К 11-му туру Бундеслиги «Герта» занимала 15 место в турнирной таблице, балансируя на грани зоны вылета. В конце ноября Чович был уволен, на его место пришёл Юрген Клинсман – бывший главный тренер «Баварии», а также сборных Германии и США. Как сообщают немецкие СМИ, в его приглашении был заинтересован сам Виндхорст.



Смена главного тренера немного выправила ситуацию. «Бело-голубые» занимают 13-е место, отрыв от зоны вылета составляет 7 очков. «Герта» потерпела всего 3 поражения в 9 матчах под руководством Клинсмана.



Вложился в трансферы. Как только Виндхорст приобрёл акции клуба, берлинцы получили финансовую поддержку на трансферном рынке. Летом игроками «Герты» стали:



· Эдуард Лёвен («Нюрнберг», 7 млн евро);



· Доди Лукебакио («Уотфорд», 20 млн евро);



· Марко Груич (аренда из «Ливерпуля», 2 млн евро);



· Мариус Вольф (аренда из «Боруссии» Д, 2 млн евро).



За полгода берлинский клуб потратил на трансферы больше, чем «Рома», «Милан», «Байер» и «ПСЖ». Переход Лукебакио стал рекордным для «Герты», но Тузар и Пёнтек обошлись ещё дороже. Ходили слухи о возможном приобретении таких игроков, как Гранит Джака, Юлиан Дракслер и Марио Гётце.

Дальнейшие планы по развитию «Герты»

Юрген Клинсман, похоже, является лишь временной фигурой. По информации Kicker, берлинский клуб по окончании сезона возглавит Нико Ковач. Хорватский специалист находится без работы с ноября 2019 года. Нико хорошо знаком болельщикам «Герты»: будучи игроком, Ковач провёл 242 матча за берлинцев (1991-1996, 2003-2006 годы).



«Герту» ожидает переезд. Домашняя арена «бело-голубых» – «Олимпиаштадион» – принадлежит городу. Виндхорст намерен осуществить давнюю мечту всех болельщиков, а именно построить свой стадион. Разговоры об этом идут не первый год, в сети можно найти проект арены. Насколько он соответствует действительности – сказать тяжело. Forbes сообщает, что на постройку стадиона уйдет примерно 250 млн евро.

Виндхорст в интервью для Der Spiegel заявил, что цель «Герты» – регулярное участие в европейских турнирах. Последний раз берлинцы играли на международной арене три года назад. Кроме того, Ларс надеется увеличить прибыль клуба от рекламы. Ориентиром для него является «ПСЖ», который зарабатывает порядка 200 млн евро.



Проект «Герты» напоминает развитие «РБ Лейпциг», но с той лишь разницей, что «быки» создавались с нуля. Также были большие инвестиции, постройка нового стадиона и капитальная закупка игроков. С 2014 по 2016 год «РБ Лейпциг» потратил почти 130 млн евро на трансферы. Виндхорст искренне недоумевает, почему в столице Германии нет топ-клуба. Благодаря Ларсу он может появиться, есть даже конкретный пример того, что это возможно.