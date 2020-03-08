Роман + Рамина = любовь. Как Зобнин встретил свою судьбу

Роман Зобнин – один из ключевых футболистов московского «Спартака». На протяжении всей профессиональной карьеры рядом с ним находится верная супруга Рамина.
Пара познакомилась в Тольятти, куда Роман переехал из Иркутска в местную академию футбола. Увидев девушку на матче, Зобнин нашел её в социальных сетях, но долго не отваживался сделать первый шаг. Владислав Овсянников, на тот момент одноклубник Романа, взял всю ответственность на себя: «Я решил: нечего ему тормозить, и добавил её в друзья». В тот же день футболист отправил букет роз с запиской, которую Рамина хранит по сей день.
В 2017 году Роман получил травму крестообразных связок, и его участие в Кубке конфедераций и чемпионате мира оказалось под угрозой. Рамина тогда попросила поддержки у болельщиков, и они не оставили футболиста наедине с бедой. В интервью «Матч ТВ» Роман признавался, что в тот момент не мог сдержать слёз. Можно с уверенностью сказать, что Рамина — главная опора Романа. Нынешний подъём в игре Зобнина — тоже в известной степени её заслуга.
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