Отмены, запреты, карантины… Как пандемия повлияла на футбол

На днях ВОЗ объявила о пандемии коронавируса – количество заболевших растёт, появляются новые «красные» точки на карте и лучше пока явно не становится. Мировая пресса бомбит новостями о распространении эпидемии, и от этого, увы, никуда не скрыться: каждый день где-то что-то отменяется, переносится или закрывается.
Хуже всего дела сейчас обстоят в Италии – там самое большое количество заражённых в Европе. Пока Серию А приостановили до 3 апреля, но, если ситуация не улучшится, чемпионат могут не доиграть. Будет ли в таком случае определён чемпион (и как, если да) – пока непонятно. Зато про три команды, которые сейчас занимают последние места, президент лиги сказал однозначно: «Если мы заморозим таблицу, оставим тройку вылетающих как есть. Мы не рассматриваем идею оставить их в Серии А и расширить лигу до 22 команд». Идеи, как жить лигам (А, В и С), руководители должны будут предоставить к 23 марта.
Во Франции пока ничего не остановили – матчи проводиться будут, но без зрителей. До 15 апреля, а там видно будет. Первая игра без болельщиков уже состоялась: «ПСЖ» играл против «Боруссии». Несмотря на запрет, фанаты всё равно пришли к стадиону и поддержали свою команду, запуская салюты прям во время матча.
Германия пошла по пути Франции и приняла решение проводить все матчи без зрителей. Такое в истории Бундеслиги случается впервые.
В Испании матчи Ла Лиги и Сегунды приостановили на неопределенный срок.
В Англии на крайние меры пока не решаются: матчи пройдут без зрителей лишь в том случае, если количество заболевших превысит 500 человек. Пока все запреты ограничиваются лишь рукопожатиями перед матчами.
В России ограничения коснулись столицы и некоторых регионов – Свердловской области («Урал») и Татарстана («Рубин»).
- 12 марта 2020
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