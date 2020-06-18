Проклятый Дом футбола. Covid-19 у «Ростова» — как новая «черномырдинка»

«Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу», — с этого момента и далее по тексту я буду выделять жирным курсивом афоризмы премьер-министра ельцинской эпохи Виктора Степановича Черномырдина.



Но сначала информация для юных читателей: выступления этого политика так удачно попадали в противоречия новой постсоветской России, что некоторые фразы закрепились в нашем разговорном языке. Погуглите, окунитесь в 90-е – частью из этих «черномырдинок» вы точно пользуетесь.

Но а пока возвращаемся в 2020-й, когда страна побеждает ковид, собирается играть в футбол и голосовать за поправки. Надо признать, что эта Россия, мягко говоря, уже не в авангарде, зато вот РФС – новый, перспективный.

Кого пустят на стадионы РПЛ, покажут ли игры бесплатно и что будет с «Ростовом»? Подробный гид «Чемпионата» перед завтрашним возобновлением сезона.

Руководитель здесь — человек серьёзный, амбициозный и влиятельный, «проживший всю жизнь в атмосфере нефти и газа». Есть у него и большущая команда менеджеров — один эффективней другого — живущих по принципу: «Курс у нас один – правильный». Примерно так и генерируется капиталистический план, призванный превратить наш серый, бюджетный и местами уродливый футбол в привлекательный и доходный бизнес. В общем, «им нужен рынок, а не базар». Во всяком случае, такие цели заявляются.



Только «здесь вам не тут». Ведь «у нас какую организацию не создай – всё равно КПСС получается». С менеджеров начнём. Ведь если чуть пройтись по спискам — в новой системе-то всё те же. Разве что при маскараде — когда мундиры сняты, да погоны сорваны. Поэтому и проблемы прежние, известные.



Так что там у нас из старого-нового? Ага: решения споров в пользу «Зенита», фантомные деньги для региональных детских школ, а также катаклизмы вроде ковида у «Ростова» из серии: «Отродясь такого не бывало – и опять то же самое».

В «Ростове» эпидемия – уже 6 заболевших. Что теперь будет с РПЛ? Команда уже на карантине – ей грозят три «технаря».

Ну а с другой стороны, поставьте себя на место чинов в РФС. «Думаете, им далеко легко? Нет, им далеко нелегко». Что вообще хорошего придумываешь, если наш футбол проклят? За договорняки, за судей, за чиновников, за бюджетные миллиарды – да в общем-то за всю его историю. Нельзя ж в один день всё забыть и сказать: «Сейчас историки пытаются преподнести, что в тысяча пятьсот каком-то году что-то там было. Да не было ничего». Но ведь было же. Было!



Было в 2009 году, когда «Зенит» выпустил на поле лишнего легионера, а в бумагах внезапно не нашлось строчки о техническом поражении. Тогда питерский клуб, пользуясь дырой в регламенте и вопреки здравому смыслу, лишать очков не стали. А теперь вопрос: кто тогда был президентом «Зенита»? Правильно, нынешний глава РФС Александр Дюков, который 11 лет спустя в похожей ситуации, связанной с определением хозяина полуфинала Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом», действует уже по разуму – увольняет составителей календаря и, согласно очереди, заслуженно ставит матч в Санкт-Петербург.

Фатих Текке в 2009 году стал лишним легионером Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Но теперь-то получается, что «принципы, которые когда-то были принципиальны – были непринципиальны». То есть, Дюков сейчас делает не то, что раньше. А мы в это время требуем от Дюкова делать так, как он делал раньше, хотя раньше критиковали его за то, что он делал это именно так. Получается какая-то патовая ситуация, еще и дополненная забавными комментариями РФС: «Если вы думаете, что это подковёрные игры, то это не подковёрные игры». Звучит как: «Если я еврей — чего я буду стесняться?! Я, правда, не еврей».

Господи, сумасшедший дом. Футбола. А представьте, каково иметь с нами дело, например, европейцам. Страшно же представить, как сейчас напряжённо скрипят шестеренки в головах людей из «Монако», которые несколько раз пытались перевести компенсационные выплаты за покупку Александра Головина в российские детские школы, но за парой сотен тысяч долларов тупо никто не обращался. Даже в диалог не вступали. Впрочем, «нам и нельзя вступать. Потому что как начнем вступать, так обязательно на что-нибудь наступим».И ведь наступили же.



В РФС занялись темой сами: получили деньги, изучили документы, распределили средства. Но тут выяснилось, что в школах, за которые Головин играл – Головин на самом деле не играл. Воспитывали его, оказывается, вообще другие – теперь уже обделенные. А почему так получилось, кто составлял бумаги, зачем..? Да черт его знает. Без ста грамм не разберешься. Да и тогда вряд ли разобрались. «Хуже водки – лучше нет».



Нет, конечно, будь российский футбол не проклят, школы эти могли бы договориться и сами: без позора для РФС, тихо, по-честному, по-справедливости – мол, не играл он у нас, от денег отказываемся. Но у нас в футболе другие правила: «на любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом я стараюсь не пользоваться».

Мощное интервью с Виталием Дьяковым. Он прошёлся по всем в РПЛ Крик Бердыева, ошибка Кобелева, звонок Аленичева, встреча с Игнашевичем и непорядочность Гуренко.

И вот какие бы решения Дюков не принимал, всё время хочется передать ему: «Тише-тише, спокойнее, оглядитесь». Но наш футбол теперь «не может идти вперёд с головой, повернутой назад или вбок! Так не получится!».

Зато получилось возобновить РПЛ. С КХЛ вот серьёзные люди справиться не смогли, с баскетболом не смогли, а в футболе –победа, получилось. И пусть некоторые влиятельные товарищи были против, но в кои-то веки РФС решил: «надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь обычно занимаемся».



И вот противников как-то не осталось, и клубы кивнули, получив в ответ сначала 10 процентов зрителей, а потом 30 процентов – здесь Россия реально шла впереди цивилизованной Европы. От клубов и футболистов нужно было соблюдать жесткие, пересекающиеся с ограничениями Роспотребнадзора. И они «выполнили все пункты: от А до Б» — надевали маски для клубных фотографов и сдавали тесты. Только в инстаграме всплывали то Влашич и Бистрович из ЦСКА, фотографирующиеся на улицах Москвы без средств защиты, то Тиль и Ларссон из «Спартака», то Хорен Байрамян, уехавший навестить родственников. И, очередное проклятье – 3 воспаления легких, 6 подтвержденных ковидов, 42 потенциально опасных контакта в «Ростове» — и, значит, технические поражения, будущие суды и скандал на весь мир.

Сергей Овчинников соблюдает требования Роспотребнадзора Фото: pfc-cska.com

Ну а на что вы надеялись-то? На то, что в нашем футболе все пройдет гладко? «Нельзя запрягать телегу посреди лошади»…

Кстати, еще одно комедийное несоответствие: до ковида«Сочи» перенес матч с «Оренбургом» из-за массового поноса, а теперь отказывается «Ростову» в единственно возможной отсрочке игры на 3 недели. И логично, что у всех чешутся руки, чтобы отвесить «Сочи» пару оплеух. Но «у кого чешутся — чешите в другом месте?»

Когда смерть в Англии лучше, чем жизнь в России О похоронах футбола и людях.

Во-первых, клуб рядом с зоной вылета.



Во-вторых, через три недели могут заболеть уже все игроки «Сочи». Что им, сразу идти в ФНЛ и пускать «Ростов» в Еврокубки?



В-третьих, до коронавируса в рамках РПЛ с его 30 матчами за год можно было хоть все даты перелопатить. А сейчас все – безвыходное положение.

И это безвыходное положение клубы могут обойти только скрывая заболевших, если они будут найдены. Есть надежда, что этого не случится – все равно ж станет явным. «Есть ещё время сохранить лицо. Иначе потом придётся сохранять другие части тела».

В общем, чистое проклятье. Понятно же: «Хотели как лучше, но (– это лучшая черномырдинка») получилось — как всегда».