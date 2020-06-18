Кого пустят на стадионы РПЛ, покажут ли игры бесплатно и что будет с «Ростовом»?

Сезон РПЛ возобновляется уже завтра. Без проблем не обошлось – под угрозой технического поражения в матче с «Сочи» находится «Ростов» – там целых шесть положительных тестов на коронавирус у футболистов. Как в таком случае доигрывать сезон? Есть и другие вопросы – какие матчи будут транслироваться бесплатно, будут ли пускать на игры гостевых болельщиков, как будут наказывать зрителей, нарушающих новые правила поведения на стадионе. Перед рестартом сезона на эти вопросы ответили представители РПЛ и РФС. Подробный гид «Чемпионата» о том, как вернётся российский футбол.

Как попасть на матч РПЛ и что ждёт владельцев абонементов. Объясняем Жеребьевки, обмены билетов, приоритеты – изучили, чего ждать желающим попасть на стадион.

Повлияет ли ЧП с «Ростовом» на возобновление РПЛ?

По нашей информации, несмотря на вспышку коронавируса в «Ростове», останавливать розыгрыш чемпионата снова РФС и руководители лиги не собирались – слишком много сил было приложено на то, чтобы изначально добиться его возобновления.



Эту позицию на сегодня подтвердил и генеральный секретарь РФС Александр Алаев:



– Всё прошло не так, как нам хотелось — есть случай с «Ростовом» – это ЧП. Невозможно полностью изолировать себя от вируса. Но был разработан регламент, который предполагает, что соблюдение всех норм минимизирует риски. Мы должны адаптироваться к новой реальности. Мы не можем ждать, футбол нужно возвращать



Поддержал Алаева и президент РПЛ Сергей Прядкин: «Пока мы не допускаем варианта, что мы не доиграем чемпионат».

Кто и почему заболел в «Ростове» и будет ли сыгран матч с «Сочи»?

Комментатор Нобель Арустамян в своём телеграм-канале сообщил, что инфекцию подозревают у Романа Ерёменко, Денниса Хаджикадунича, Хорена Байрамяна, Матиаса Норманна, Ивелина Попова и Арсения Логашова. По нашей информации, нулевым заражённым коронавирусом в «Ростове» стал полузащитник Хорен Байрамян. Из всех заразившихся футболистов жёлто-синих симптомы заболевания, в том числе температура, были только у него. Скорее всего, Хорен заразился COVID-19, когда навещал родителей, которые тоже перенесли инфекцию. Сейчас все футболисты изолированы от команды, В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК «Ростов» — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды. Согласно регламенту, они обязаны соблюдать двухнедельный карантин.



Матч «Сочи» – «Краснодар» 19 июня не состоится – «ростовчане» находятся на двухнедельном карантине. Да, регламент подразумевает возможное привлечение к играм футболистов из молодёжки, но, по информации «Чемпионата», в «Ростове» нужное количество игроков (16 полевых и 2 вратаря) набрать к завтрашнему дню просто не смогут.

В «Ростове» эпидемия – уже 6 заболевших. Что теперь будет с РПЛ? Команда уже на карантине – ей грозят три «технаря».

Теоретически дата для переноса матча есть – это 19 июля, день полуфиналов кубка России. «Это можно реализовать только при желании и готовности обоих клубов. Один клуб соблюдает регламент, второй не совсем — отпускает игроков к родственникам, проводит товарищеские матчи. О рисках мы предупреждали. Мы готовы обсуждать тему переноса, но только при готовности обоих клубов. Но заставить и поставить перед фактом «Сочи» – неправильно», – заявил сегодня Алаев.



Если «Сочи» откажется от переноса, то «Ростов» за неявку на игру ждёт техническое поражение. При этом матчи следующих туров – с «Арсеналом» и «Краснодаром», скорее всего, состоятся.

UPD. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц так отреагировал на заявление Александра Алаева:



– Мы благодарны руководству РФС за конструктивную позицию. Клуб выполнил все требования-предписания Роспотребнадзора и ушёл на карантин. Для нас жизни и здоровье людей намного важнее. Представьте, если мы бы приехали в Сочи и, не дай бог, кто-нибудь бы заболел. Мы не хотим комментировать и давать оценку решению «Сочи». Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка.



Со стороны «Сочи» высказался владелец клуба Борис Ротенберг-старший: «Изменилась ли позиция клуба по игре с «Ростовом»? Нет. Я не могу пойти против команды!» — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».



Можно ли будет посмотреть матчи РПЛ бесплатно?

«Чемпионат» ещё в начале июня сообщил, что «Матч ТВ» планирует бесплатный показ игр возобновляемого сезона. Сегодня эту информацию подтвердил креативный директор телеканала Гавриил Гордеев:



– Акция разовая, это совместное решение «Матч ТВ», клубов и РФПЛ. Это акция имеет социальный подтекст. Это важное решение для страны. Большинство матчей будет транслироваться бесплатно, некоторые будут доступны по подписке на «Матч Премьер», которые идут параллельно с другими играми. Первый такой матч будет в 24-м туре.

Как будут показывать концовку РПЛ на ТВ. Возможно, увидим все игры бесплатно Клубы РПЛ единогласно выступили за такой вариант, но с оговорками.

Что грозит болельщикам, нарушившим новые правила поведения на стадионе?

Для болельщиков, собирающихся посетить матчи РПЛ на стадионе, теперь будут действовать новые правила – здесь и измерение температуры перед входом на арену, и необходимость соблюдать социальную дистанцию на стадионе, и перчатно-масочный режим. Однако правила эти далеко не все соблюдают даже при походе в магазин или на детскую площадку – как же с нарушителями будет бороться РПЛ? А что делать с любителями пиротехники? На этот вопрос ответил директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин:



– Если человек нарушает правила поведения зрителей, то отвечает по административному кодексу. А КДК выносит решение по клубу. У нас есть возможность устанавливать нарушителей на стадионе, инструкции в клубы отправлены. Тем более в условиях, когда это всего 10%. Клубы готовы к проведению этой работы. МВД и другие ведомства окажут нам содействие.

Мне нужны картонные зрители на трибунах, и фальшивый шум тоже. Без этого нет футбола Мнение, с которым не все согласятся.

Смогут ли на матчи попасть фанаты гостевых команд, пробивающие «золотой» сезон?

Болельщиков команд, играющих на выезде, на стадион точно не пустят. Исключений не будет даже для фанатов, пробивающих «золотой» сезон:



– Существующий регламент не предусматривает никаких исключений, — отметил Мейтин, – это пандемия, правила для всех одинаковые.

Когда на стадионы начнут пускать больше болельщиков?

С момента снятия ограничений в Москве несколько СМИ сообщали о том, что процент людей, имеющих возможность посмотреть матчи РПЛ вживую, может быть увеличен с 10 до 30. Но пока этот вариант в РФС не обсуждали:



– Мы должны увидеть, что всё работает. Грамотное соблюдение мер поможет нам увеличить квоту, но пока мы об этом не думаем. Давайте реализуем то, что есть сейчас. Тогда мы поймём, как всё сделать. Невозможно сразу реализовать всё за один тур.