Божович уволен из «Крыльев Советов». Это был его седьмой клуб в РПЛ

После поражения от «Зенита» (1:2) в 24-м туре РПЛ «Крылья Советов» стали ещё ближе к вылету, а у руководства клуба закончилось терпение: с главным тренером команды Миодрагом Божовичом решили распрощаться.

«Сегодня утром тренерский штаб Миодрага Божовича провёл тренировку команды в рамках подготовки к игре с «Локомотивом». Днём состоялся совет директоров ПФК «Крылья Советов», на котором по соглашению обеих сторон было принято решение о досрочном завершении работы главного тренера Миодрага Божовича и тренеров Войо Чалова, Саши Петровича и Милорада Байовича в самарском клубе», — сообщает пресс-служба «Крыльев».

«Зенит» едва не проиграл аутсайдеру. Спасли два пенальти У Дзюбы дубль, но его затмил арбитр. Он поставил два пенальти и отменил два гола.

Божович был настолько плох?

Черногорский тренер возглавил «Крылья Советов» в октябре 2018 года. На тот момент самарский клуб после девяти туров с шестью очками занимал 15-е место в чемпионате, а на игру команды было жалко смотреть – «Крылья» за 9 матчей забили лишь три гола.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Божович же помог команде подняться на 13-ю строчку турнирной таблицы, выиграть «стыки» у «Нижнего Новгорода» и остаться в Премьер-лиге. Так что первый сезон ему явно удался.



Однако следующую кампанию тренер провалил. Самарцы здорово начали сезон, обыграв ЦСКА (2:0), но затем стали очень много проигрывать. Итог: 22 очка после 24 туров, последнее место в РПЛ и откровенно скромные шансы на спасение. Прямо скажем, отставка Божовича назревала.

«Крылья Советов» — седьмой клуб Божовича в РПЛ. Ни в одном из них он не продержался дольше 2,5 лет

На самом деле в «Крыльях» Божович ещё надолго задержался. В самарском клубе он занимал должность главного тренера в течение аж 632 дней. Дольше в России Миодраг работал разве что с «Ростовом» (836 дней), с которым выиграл кубок страны.



В РПЛ черногорский тренер работал ещё с 5 командами, и как правило, не задерживался на своём посту дольше года.



Начинал свою карьеру в России Божович с «Амкара» (365 дней). Затем работал в «Москве» (424 дня) и «Динамо» (359 дней). Возвращался в «Амкар» (256 дней), брался за «Ростов» и пробовал себя в «Локомотиве» (219 дней). После он уехал на пару лет в Сербию, где работал с «Црвеной Звездой». Однако вскоре вернулся и возглавил «Арсенал» (336 дней), а затем перебрался в Самару.



За это время в России он выиграл лишь один трофей – с «Ростовом», а лучшим достижением Божовича в чемпионате стало четвёртое место с «Амкаром» в сезоне-2008.

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Кто сменил Божовича в «Крыльях»?

Главным тренером «Крыльев Советов» назначен Андрей Талалаев.



«На сегодняшнем заседании совета директоров ПФК «Крылья Советов» было принято решение о назначении главным тренером самарской команды Андрея Талалаева. Контракт с российским специалистом заключён сроком на два года. К выполнению своих обязанностей Андрей Талалаев приступит в понедельник. В тренерский штаб Андрея Викторовича войдут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус», — сообщила пресс-служба самарского клуба.



Ранее 47-летний тренер работал с юношами «Москвы», был ассистентом главного тренера в «Спартаке» и «Кубани», а также тренировал юношескую сборную России, молодёжку «Ростова», «Росич», «Волгу, «Тамбов» и «Пюник», а последним клубом Талалаева были «Химки».

В нынешнем сезоне к 25-му туру ФНЛ тренер занимал с подмосковным клубом третье место в турнирной таблице. Однако после того, как «Химки» решили сменить вектор развития, Талалаев покинул команду.



Кстати, это решение новоиспеченному тренеру «Крыльев» уже припомнил Владислав Радимов, работающий с «Зенитом-2».



«Есть такие, как Талалаев, бросивший в тяжёлый момент «Химки». А есть такие, как Юран, вытащивший «Химки» после этого беглеца, получивший путёвку в РПЛ и полуфинал Кубка России. А теперь разговоры про Талалаева и «Крылья Советов»… Ну понятно же, что он кинет и их! Предавший раз, обязательно предаст ещё», — написал Радимов в своём «твиттере».