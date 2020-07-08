«Зенит» одержал трудную и волевую победу в очень важном для себя матче.

Кокорин и Заболотный соорудили гол «Зениту». Но этого оказалось мало

Перед матчем «Зенит» — «Сочи» было немало людей, которые считали, что питерцы, уже ставшие чемпионом, не будут очень сильно стараться в этой игре. Ставок на «Сочи» было очень много. Но всё закончилось так, как и должно было закончиться: в день награждения чемпион одержал победу.

Интрига

Подоплёка матча «Зенит» — «Сочи» была для всех очевидна. Давайте вкратце напомним. В составе сочинской команды выступают 10 игроков, летом прошлого года или зимой нынешнего перешедших из Питера. Некоторые, как тот тот же Кокорин, могут вернуться в «Зенит» после окончания этого сезона. За участие в матче Александра «Сочи» предположительно заплатил сопернику € 500 тысяч.

Кокорин против «Зенита» за 25 миллионов. «Сочи», реши вопрос! Страна должна это видеть А для него это лучший шанс доказать, что и бывший зэк может играть за чемпионов.

«Сочи» ведёт борьбу за выживание, хотя ситуация в таблице такова, что с тем же успехом можно сказать, что клуб борется за шестое место. Да-да, пятнадцатое место и шестое разделяет всего 6 очков, а одиннадцатый «Сочи» отстаёт от «Уфы» всего на 3 балла.

«Зенит» уже оформил чемпионство и турнирной мотивации не имеет. Но! В матче с «Сочи» команде должны были вручать чемпионский кубок. Болельщики устроили перформанс, команда вышла на поле в специальных футболках…

Состав

Сергей Семак провёл серьёзную ротацию состава по сравнению с матчем с «Краснодаром». Кержаков занял место в воротах вместо Лунёва, не оказалось в основе Караваева, Ивановича, до Сантоса, Оздоева, Кузяева и Азмуна.

«Зенит» стал чемпионом за четыре тура до финиша. И за это ему тоже достанется от хейтеров Как раньше доставалось другим: «Спартак» забирал лучших, ЦСКА играл в «конский футбол», а «Рубин» только оборонялся.

Первый тайм

«Сочи» открыл счёт уже на пятой минуте. Прошли гости в чужую штрафную, далее случился отскок от ноги Жиркова, Кокорин оставил мяч Заболотному, который с 10 метров пробил точно в цель!

Сочинцы отошли назад и дали возможность «Зениту» попробовать свои силы в позиционном нападении. И у чемпионат вообще ничего не получалось. Но всё-таки забил. Малком на 33-й минуту разыграл короткую стеночку с Дзюбой, получил обратный пас у радиуса штрафной, и классным ударом на исполнение отправил мяч в девятку!

Ещё отметим 5 жёлтых карточек в тайме и выход на поле на первой добавленной минуте Дос Сантоса вместо Леона Мусаева, висевшего на карточке и игравшего очень нервно.

Второй тайм

Во втором тайме у «Зенита» снова ничего особо не получалось, «Сочи» уверенно оборонялся и дерзко контратаковал. На 49-й минуте через серию отскоков мяч пришёл к линии штрафной «Зенита», откуда Заика пробил под перекладину — Кержаков среагировал!

И Семак вынужден был реагировать: на поле появились Караваев и Азмун. Но игра особо не менялась. «Зенит» уверенно контролировал мяч в центре поля, но у чужой штрафной питерцы не особо понимали, что им делать с мячом.

На 72-й минуте Боковой пробил издали, Ракицкий за штрафной «Зенита» блокировал попытку, но при этом сыграл рукой. Судья этот момент упустил.

В итоге, всё решили замены и класс исполнителей. На 76-й минуте Жирков с левого фланга выполнил подачу к вратарской, Дзюба навязал борьбу одному защитнику, а Азмун в борьбе с другим соперником грудью переправил мяч в ворота!

VAR посмотрел повтор на предмет игры рукой со стороны нападающего «Зенита», но нарушения не увидел.

Чемпионский кубок «Зенит» получал со спокойной совестью.