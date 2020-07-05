«Зенит» стал чемпионом за четыре тура до финиша. И за это ему тоже достанется от хейтеров

Второй год подряд матч «Краснодар» — «Зенит» — гимн футболу. Просто праздник какой-то! И второй год подряд победой над «быками» команда Семака ставит красивую и жирную чемпионскую точку. В этом сезоне ещё и де-факто. Мои поздравления.

Этих поздравлений сейчас – и по делу — будет очень много. В адрес всех и каждого. Семака, который в свои 44 года уже выиграл два золота как тренер. Дзюбы – и забивающего, и отдающего, и вообще. Азмуна – иранец гуляет-нарушает, но и дело своё знает. Лунёва – про него все стали забывать, а он летом вернулся в состав, и в Краснодаре взял решающий пенальти. Даже Сутормина – за сколько он всё-таки в «Зенит» перешёл?



Но ведь будут и другие разговоры – и их тоже будет предостаточно. Они в России сопровождают каждое чемпионство. В случае с «Зенитом»-2020 – о том, что «конкурентов у него нет, возможности царские, админресурс ого-го… Да для него даже VAR по-другому работает!».



Мол, чемпион у нас и не чемпион вовсе. «А король-то голый!».



Хейт — русская народная забава. Заметили? У нас чемпионы всегда не торт.



«Спартак» образца первых чемпионатов России подсуетился, собрав всех лучших игроков со всего СНГ.



«Алания»-1995 своему чемпионству была обязана водочным деньгам.



ЦСКА-2003 – это «конский футбол» (помните слова Петржелы?). Да ещё и «Гинер всё купил».



«Рубин» Бердыева умел только обороняться.



«Спартак» Карреры и «Локомотив»-2018 – стали чемпионами на безрыбье, конкуренты переживали не лучшие времена.



«Зенит» = «Газпром». А в этом году ещё и рекордно рано оформил титул. Разве это по-чемпионски?



В общем всё как в той песне: «Эх, раз, ещё раз, всё не так, ребята».



Но почему? Зависть. Ещё мудрец Плутарх заметил: «Зависть — это сожаление о чужом благе». А про футбол – это уже народная мудрость: таблица всегда права.

Чемпионов не выбирают и не назначают — чемпионами становятся. И не миллионы в футбол играют. «Лестер» помните? Кто из года в год мешает «Краснодару» такую же сказку написать? VAR, «Газпром»? Или всё-таки сами где-то недорабатывают? Как ни очная дуэль с «Зенитом» (дома!) – так фиаско.



Конечно, у «Зенита» мощности – на зависть всем. И кто бы спорил — это серьёзное подспорье. Но разве они помешали Миранчуку забить вчера с пенальти «Сочи»?



Незаслуженный чемпион — такой же оксюморон, как и живой труп. Команда или выиграла чемпионат, или нет — третьего не дано. Бедный, богатый, оборонительный футбол, зрелищный… Тот, кто первый, тот и прав. Только это в итоге и важно. Только это остаётся в истории.



А «никакой чемпион», «не совсем чемпион», «лжечемпион» — такого в природе просто не бывает. Только в чьих-то фантазиях и пересудах постфактум.



Понятно, что всегда можно найти, к чему придраться. «Ливерпуль» вон сразу после чемпионства 0:4 «Сити» слил. Но стал ли от этого менее чемпионом?



Ещё раз: итоговая таблица — главный судья. И со статистикой спорить что головой о стенку биться. Раньше надо было спорить, по ходу сезона. А теперь «Зенит» официально лучшая команда России-2020. И её остаётся только поздравлять. С заслуженным чемпионством. Ну или бухтеть по привычке, что чемпион у нас такой-растакой — это уж вы сами выбирайте.



Разговоры для бедных о том, что чемпион у нас не тот, потому что в Европе ничего не может… Так это, считаю, всем нам укор. НАШ чемпион не может.



А кто-то может? В плей-офф Лиги чемпионов выйти? «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак»? Ну? Если честно? Признайтесь, сейчас только «Зенит», проведя серьёзную работу над ошибками (в том числе трансферную).



Замкнутый круг хейтерства по-русски. Нечемпионский чемпион, но никого лучше у нас нет. Вот так и живём. Есть о чём задуматься.



А чужие успехи надо уметь признавать. С победой, «Зенит»!