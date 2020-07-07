Кокорин против «Зенита» за 25 миллионов. «Сочи», реши вопрос! Страна должна это видеть

А для него это лучший шанс доказать, что и бывший зэк может играть за чемпионов.

Как вы относитесь к такому модному нынче явлению, как запрет на участие футболиста в матче против команды, которой он принадлежит?

Я — негативно.

Понятно – бизнес. Терпеть неудобства (пропускать голы, терять очки) от своего же игрока, которому часто еще и зарплату платишь — сомнительное удовольствие формата BDSM. Вот и вносятся такие пункты в арендные соглашения как страхование рисков.

Но если оценивать с чисто спортивной точки зрения – на трусость похоже. Ну или на поведение собаки на сене – и сам ни ам, и никому не дам. Если игрок вам не нужен (пока), и вы считаете его слабее конкурентов – стоит ли бояться? Предоставьте шанс проявить себя и доказать обратное! Вон Дзюба два года назад против «Зенита» за «Арсенал» сыграл и на диком желании объяснить Манчини и Малафееву, как они не правы, можно сказать, всю карьеру перезапустил.

И ладно бы – без вариантов запрещали. Нет – и точка. Это еще куда ни шло: хозяин — барин. Но ведь за деньги можно. Тот же Дзюба всего за 120 тысяч евро «Зенит» отвалтузил. Тьфу ты! Попахивает древнейшей профессией.

Другой пример: «Спартак» «Тамбову» за выход Мелкадзе ценник выставил – порядка 5 миллионов рублей. «Тамбов» денег не нашел. Но и без Мелкадзе «Спартак» обыграл. И кому от этого легче стало? Так Тедеско мог вживую посмотреть на игрока, которого клуб хочет вернуть обратно. Да и болельщики бы оценили.

Вот это называется – ни себе, ни людям.

Тедеско, ну и что дальше? Сезон, который может стать для немца первым и последним в РПЛ «Спартак» проиграл дома 14-й команде чемпионата. И виноват в этом только он сам.

Сыграет ли завтра против «Сочи» Кокорин – следующий эпизод сериала «Арендованные». Разговоры ходят – «Зенит» таксу заломил. 25 миллионов. Информацию о 40 миллионах генеральный директор чемпионов Медведев опроверг: «Эта величина далека от реальных контрактных условий».

В любом случае для Ротенберга, что 25 миллионов, что 40 – не деньги. И Кокорин сыграть может и должен. Если, конечно, наверху опять чего-нибудь не переиначат. Зэк в составе, как мы поняли, для «Зенита» — это табу. А если против? Можно?

Кокорин против защитников «Зенита» и в заочной дуэли с Дзюбой – крутая интрига! Посмотреть на нее очень хочется. Глядишь, и будущее его прояснится – один из самых увлекательных сюжетов предстоящего, рекордно короткого межсезонья.

Артём Дзюба и Александр Кокорин в форме «Зенита» Фото: РИА Новости

Кокорин навсегда останется зэка, пусть и бывшим. С этой графой в биографии ничего уже не поделать – ни ему самому, ни «Зениту». Но игрок-то он, и с этим никто спорить не станет – классный. И Семак не перестает повторять – Кокорин ему нужен. Тем более перед Лигой чемпионов, с групповым раундом которой «Зениту» пришла пора разбираться. Что решит руководство клуба, с которым, по словам Кокорина, «у него не пошло»? Отпускать свободным агентом? Продавать конкурентам по РПЛ (тому же «Локомотиву»), только из-за того, что криминальная история игрока может тенью лечь на что-то там? За такие решения «Зениту», уверен, гарантирована критика.

Европа – другое дело. Тот же «Марсель» с Виллаш-Боашем. Или Испания, где пытается занять свое место под пиренейским солнцем бывший лучший друг Смолов. Мне близка позиция испанского журналиста Хосе Игнасио Ортеги, который в нашей недавней беседе призвал Кокорина к отъезду: «То, как он играет за «Сочи» — это здорово. В отличие от Смолова, ему хватает и агрессии, и «физики», и характера. Мое мнение — Кокорину нужно уходить из российской лиги. Он хоть сейчас может играть в Испании. Да в любом сильном чемпионате!»

«Если «Барселона» или «Реал» заинтересуются Кокориным, то будут учитывать его срок» Испанский журналист Васало – о звёздах российского футбола: инфантильность Смолова, ошибка Аршавина, идеальный клуб для Миранчука.

Отдельно Ортега остановился на зарплате Александра: «3 миллиона евро… Боже мой! Такую зарплату ему в Испании никто платить не сможет. Половину — максимум! Думаю, он уедет, только если сам скажет: «Ребята, я забываю про деньги, дайте мне играть в Европе».

Скажет ли? Или все-таки попробует доказать, что достоин играть в «Зените»? Пусть и в роли «джокера». Больше игрового времени при наличии в составе добывших второе золото Дзюбы, Малкома и Азмуна Семак ему поначалу вряд ли сможет предложить.

Все знающий про «Зенит» Геннадий Орлов считает: «Многое будет зависеть от предложения клуба». Но конкретно завтра многое будет зависеть от самого Кокорина, который (если ему все-таки разрешат выйти на поле) должен сыграть на «Крестовском» так, чтобы «Зенит», как минимум, крепко задумался о его перспективах и новом контракте.

Матч в целом обещает быть весьма любопытным. Теплые отношения «Зенита» и «Сочи» — Миллера и Ротенберга – притча во языцех (без них и аренды Кокорина не было бы). В последнем туре против «Локомотива» за «Сочи» сыграли сразу 8 (!) футболистов с зенитовским прошлым. И «Сочи» сейчас сражается за то, чтобы остаться в премьер-лиге (или 6 очков преимущества – это уже всё, остались?). А «Зениту» нужно как следует отпраздновать чемпионство – первый домашний матч после краснодарского триумфа завершится вручением кубка. И вот как тут с дружественной командой поступить, чтобы не сильно обидеть?