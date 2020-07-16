Великий рекорд или грандиозная афера? Как в СССР тянули Протасова на «Золотую бутсу»

Советский футбол часто и преимущественно излишне романтизируют – особенно те, кто в силу возраста его не застал. Мифы о великих мастерах, захватывающих играх и битком забитых стадионах крепнут прямо пропорционально падению интереса к современной РПЛ. Тем более родились эти легенды не на пустом месте. Обилие классных игроков, уникальное стилистическое разнообразие команд, аншлаги на трибунах – всё это действительно было. Но была и оборотная, теневая сторона чемпионата СССР – с массовыми договорняками, циничным подкупом соперников и судей, бессовестным использованием админресурса.

«Подкупались тренеры, а порой и все игроки». «Договорняки» в советском футболе Запускаем цикл «Странные матчи в чемпионате СССР».

Рекорд Симоняна продержался 35 лет. В сезоне-1985 его превзошёл молодой нападающий «Днепра» Протасов

Один из самых загадочных и скандальных эпизодов в истории нашего футбола случился на заре перестройки. 35 лет никто в Союзе даже близко не мог подобраться к бомбардирскому пику легендарного спартаковца Никиты Симоняна – 34 гола за сезон. И вдруг его покорил молодой (21 год от роду) хлопец с берегов Днепра!



Аномально высокая результативность Олега Протасова – 35 голов в 33 играх – вызвала серьёзные подозрения в чистоте методов достижения цели, но не привела к каким-либо санкциям в отношении соавторов спортивного «чуда». Члены президиума федерации футбола СССР на итоговом заседании 1985 года вяло попеняли командам за проявленную пассивность и безответственность перед зрителем – и на этом сочли свою воспитательную миссию выполненной, пошли готовиться к Новому году. «Днепр» благополучно взял бронзовые медали, а его главный «ударник» – приз лучшему снайперу сезона.



Позже Протасов выиграет эту награду ещё дважды, с куда более скромными цифрами, но все эти 35 лет Олега Валерьевича будут преследовать расспросы о тех самых 35 голах. Судя по резким, местами нервным ответам, приступов безудержной ностальгии они у Протасова не вызывают.



Вот два интервью с бомбардиром с интервалом в 13 лет – почувствуйте тональность.

«Прессбол», 2003 год

— По поводу тех ваших 35 голов ходит немало слухов. Дескать, на Протасова чуть ли не вся страна работала.

— Знаю. Про договорные матчи и всё такое… Раньше, признаться, меня это сильно задевало. Но со временем к слухам этим стал относиться спокойнее. Отшучиваюсь…



— Пожалуйста, отшутитесь.

— Ну вот пусть выйдет игрок и забьёт 35, даже если все матчи будут договорными. А мы посмотрим, что из этого выйдет. Вряд ли получится: сегодня футбол стал более коллективным, прибавилось порядка в защите — моментов мало. А тогда… Не скрою, наш тренер Владимир Емец на установках говорил: «Ребята, помогите Олегу, отдайте пас. Ведь на рекорд идёт...» И что с того? Нормальное явление, разве нет?

Олег Протасов (справа) — лучший бомбардир «Днепра» второй половины 1980-х Фото: из личного архива Олега Протасова

«Футбол», 2016 год

– Считается, что 35 голов в 1985 году вы забили с помощью админресурса. Чиновники хотели, чтобы вы побили рекорд Симоняна и получили «Золотую бутсу».

– Да перестаньте! Мне 52 года, вспоминать сейчас историю 30-летней давности? Устал уже отвечать на этот вопрос. Во-первых, я не знал, кому и какие рекорды принадлежат, моё дело было забивать голы, а не считать их. Во-вторых, тогда в Днепропетровске подобралась отличная команда, «дрим-тим». Сначала ведь про рекорд никто не думал. Забил 25, 26, 27 – работаешь дальше. Когда подвалил к 30, кто-то вспомнил, что есть рекорд, и вся команда работала в этом плане на меня. Лишний пас отдавали в мою сторону, на ударную позицию выводили. Сам Емец на установке говорил: «Если есть возможность, давайте на Олега играть, просить его исполнять пенальти». Пусть сейчас кто-нибудь попробует забить 25. Сегодня есть 2-3 человека в мире, которые штампуют голы, а остальные за 12-15 не могут перевалить. Понимаете, если бы я забивал 12, разве чиновники помогли бы мне забить 35?

Поначалу в «Днепре» больше забивал другой Олег – Таран. Протасов разбушевался во втором круге

В чём с Олегом Валерьевичем трудно не согласиться, его действительно не назовёшь выскочкой-мажором или героем одного сезона а-ля Сальваторе Скиллачи (внезапный герой ЧМ-1990 в Италии). Он мощно стартовал и планомерно набирал скорость на карьерной дистанции. В 18 лет дебютировал в высшей лиге, в 19 закрепился в основе чемпионского «Днепра», в 20 выбился в основные бомбардиры клуба и достиг сборной. Его статистика год от года улучшалась – 7 голов в 1983-м, 17 в 1984-м. От вчерашнего юниора, конечно, ждали прогресса, но чтобы настолько бурного…

Даже в родном «Днепре» Протасов не сразу стал забивалой №1. После трёх туров сезона-1985 тёзка Таран вёл в корпоративном споре 3:0, после четырёх – 4:2, после шести – 5:3. Протасова по-настоящему прорвало только на исходе июня. Хет-триком в выездном матче с «Торпедо» он добил количество голов в сезоне до двузначного числа – 10. Но даже тогда грядущую «голеаду» молодого украинца и Джуна с Глобой не предсказали бы. Чудеса начались со второго круга.



Доподлинно неизвестно, в чьей конкретно руководящей голове и когда родилась идея тянуть нападающего на рекорд Союза, но даже наш герой, если заметили, эту установку не отрицает («Кто-то вспомнил, что есть рекорд, и вся команда работала в этом плане на меня»). В самом по себе выдвижении коллективом своего кандидата в лучшие бомбардиры не было бы ничего подозрительного, если бы не удивительная лояльность соперников по отношению к нему, порою рождавшая совершенно чудные результаты – вроде 5:4 или 4:3. Разумеется, Протасов в этих феериях участвовал в первых рядах, отгружая в сетки чужих ворот по два, по три мяча за раз.



За весь второй круг того самого сезона днепровский стрелец лишь четырежды покинул поле без гола, и только двум командам не забил ни разу за сезон – киевскому «Динамо» и «Спартаку». С бело-синими земляками парни Владимира Емца дважды по-братски поделили очки (1:1, 0:0), а с красно-белыми разошлись миром на «Метеоре» и крупно «влетели» в Москве (0:3). Эти команды и опередили «Днепр» в итоговой таблице. Остальных Протасов не щадил – иным так и вовсе оптом мячи отгружал!

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Существенным подспорьем для Олега стали пенальти. После пары промахов Александра Лысенко эту «общественную нагрузку» в «Днепре» тоже перевесили на плечи молодого «передовика производства», и он её с достоинством вынес. Без семи точных ударов с «точки» всесоюзный рекорд уж точно не покорился бы. А так всё пошло в копилочку.



Статистические показатели Протасова во втором полугодии 1985-го поражают воображение: 5 дублей, 2 хет-трика, покер («Факел» — 6:0). Но все эти милые частности меркнут на фоне общего голевого прироста. Производительность труда относительно первого круга бомбардир Протасов повысил в 2,5 (два с половиной) раза! К весенне-летнему десятку голов накинул 25! Тут уж волей-неволей усомнишься в полном и безоговорочном соблюдении постулатов фэйр-плей.



Чтобы вы лучше понимали масштаб свершения: киевская тройка нападения сборной СССР Блохин – Беланов – Заваров в складчину собрала меньше голов в чемпионате, чем один Протасов (12+10+9=31). Притом что у первого уже был «Золотой мяч», второй получит его на следующий год, а третий будет признан лучшим футболистом СССР.

«Днепр» — бронзовый призер сезона-1985 Фото: из личного архива Олега Протасова

За четыре тура до конца сезона от рекорда Протасова отделяли 8 голов. И он их забил

После безголевого для Протасова выезда в Тбилиси посреди октября казалось, что теперь-то уж достопочтенному Никите Павловичу Симоняну нечего переживать за сохранность своего рекорда (а он переживал, и очень сильно!). При всей феноменальной прыти юного преследователя, восемь голов за четыре тура выглядели непреодолимой пропастью.



И что вы думаете? Протасов её перемахнул!



Там что ни матч у «Днепра» – голевой разгуляй был. «Торпедо» Кутаиси – 4:3 (Протасов – дубль). «Черноморец» – 3:3 (у Протасова гол с пенальти). «Кайрат» – 4:3 (у Протасова хет-трик; два мяча – с «точки»).



К заключительному туру от рекорда на все времена Протасова отделяла пара голов. И тут уже сомнений в том, что они будут забиты, наверное, даже у Симоняна не осталось. Человек бывалый, он не понаслышке знал, какие товарищеские отношения связывают тренеров «Днепра» и «Торпедо» — Владимира Емца и Валентина Иванова. И, естественно, помнил «трёшку» Протасова в Москве этим самым «автозаводцам»…



Во избежание махинаций с результатами последние матчи тура должны были начинаться в одно время, но и тут предприимчивые днепровские руководители нашли возможность схитрить. Перед игрой с «Торпедо» они устроили пышные проводы из футбола год не игравшему капитану Павлову: с кругом почёта, ношением на руках, вручением цветов и т.д. Зачем? Выиграть десяток-другой минут у заочных конкурентов. А узнав, что главный преследователь, минское «Динамо», уступил в Ленинграде, «Днепр» великодушно позволил «Торпедо» отквитать два мяча во втором тайме и свести матч вничью (3:3).



То, что для самого «Днепра» эта ничья стала сверхлимитной, 11-й, а стало быть, очков не добавила, хозяев совершенно не смутило. Они-то всё равно остались третьими – да ещё и с бомбардиром-рекордсменом на пьедестале!

Протасову нужны были два гола – и он их благополучно забил, дважды огорчив 17-летнего Дмитрия Харина до перерыва. Как жаль, что в открытом доступе не сохранилось хотя бы хайлайтов исторического матча – занимательное, должно быть, шоу выдалось. Остаётся поверить на слово летописцу отечественного футбола Акселю Вартаняну. Вот как он живописал финишные подвиги нападающего спустя десятилетия: «В ничейном матче (3:3) Протасов забил недостающие два гола. После долгих, жестоких истязаний рекорд Никиты Павловича пал насильственной смертью. Оправившись от шока и убедившись, что водили их за нос, журналисты выразили свое отношение к «незаконнорожденному». Владимир Перетурин в «Футбольном обозрении» показал два последних гола Протасова под остроумные, едкие комментарии Ширвиндта. Видеозапись этих мячей имеется в частной коллекции. Зрелище удивительное: в перенасыщенной игроками обеих команд штрафной площади «Торпедо» защитники москвичей не шли на владевшего мячом Протасова, а шарахались от него, как от чумного».



А главному герою предматчевого «спектакля» позже пришлось краснеть перед коллегами в столице. «В следующем году я еду учиться в Москву в Высшую школу тренеров, — вспоминал тот самый капитан Павлов. — Вступительное занятие проводит директор школы Вячеслав Варюшин.



— Среди нас есть Николай Павлов, — говорит. — Бывший капитан «Днепра», чемпион Советского Союза, коммунист. Пусть встанет и расскажет, как ему организовали горе-проводы из футбола.



Мне так стыдно ещё никогда не было. Оказывается, Варюшин был другом Никиты Симоняна. Тот смотрел по телевизору игру с «Торпедо» и заливался слезами, когда видел, как Протасов побил его рекорд в 34 мяча».

Те самые проводы Николая Павлова в Днепропетровске Фото: из личного архива Олега Протасова

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Симонян не отрицает: рекорд Протасова ранил его в самое сердце. «Признаться, многие годы, слыша его (вопрос. – Прим. «Чемпионата»), я уходил от ответа, — разоткровенничался однажды ветеран с корреспондентом «Советского спорта». — Мы ведь долго работали вместе – Протасов был игроком сборной, а я трудился в её штабе. У нас с Олегом оставались прекрасные отношения, и в разговорах с ним я ни разу об этой ситуации не упомянул. Но сейчас, считаю, об этом можно и даже нужно сказать. Причём не мне, а самому Олегу, который в этой истории пошел на поводу у руководителей «Днепра».



Помню, до рекорда оставалось ещё мячей десять, и бывший администратор сборной Борис Кулачков при мне спросил у Владимира Емца, который тренировал «Днепр»: «Ну что ж вы делаете, зачем Протасова за уши на рекорд тащите? Палыч забивал честно, а вы? Разве так делают в советском обществе?». Емец хитро прищурился и ответил: «А Стаханов?» После этого все поняли, что рекорд состоится. (В 1935 году группа, состоявшая из забойщика Стаханова и двоих крепильщиков, за одну смену добыла в 14,5 раза больше угля, чем предписывалось по норме на одного забойщика. Однако советская пропаганда приписала весь добытый за смену уголь лично Стаханову. – Прим. «Чемпионата»).

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Не держал свечку, не знаю, давали там кому-то деньги или обещали что-то другое. Но я видел последнюю игру «Днепра» с «Торпедо», когда перед Протасовым охотно расступались защитники, и он забил два недостающих гола. Доказательств, что тут был сговор, у меня нет. Но вопрос в другом. Чувствует ли Протасов удовлетворение от своих 35 голов? Не уверен. А я от своих 34 – чувствую».



Как бы то ни было, по итогам 1985 года Протасов получил приз лучшего бомбардира СССР и «Серебряную бутсу» Европы. Для «Золотой» не хватило всего двух голов – она уехала в Нидерланды, к ровеснику Олега Марко ван Бастену.



За следующие два сезона Протасов настрелял ещё 35 мячей в «вышке» за родной «Днепр» и впредь гиперрезультативностью не отличался: больше 13-14 голов за чемпионат ни разу не забил – ни в СССР, ни в Греции, ни в Японии.