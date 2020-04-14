Киев «украл» восходящую звезду футбола у Москвы. История скандального трансфера Колотова

В советском футболе не существовало таких понятий, как контракты, трансферы, компенсация за воспитание и подготовку. Будучи профессионалами по сути, игроки и тренеры формально числились военнослужащими, сотрудниками МВД или государственных предприятий, а переходы из клуба в клуб регламентировались недоскональной инструкцией Госкомспорта. Простор для «распилов» и «откатов» был минимальный – соответственно и громких скандалов на «миграционной» почве практически не возникало. А те немногие, что всё же вспыхивали, как правило, кулуарно и гасились.



Футбол был делом государственной важности, и за его «моральным обликом» руководящая верхушка страны следила строго. Обо всех нештатных ситуациях спортивные чиновники в обязательном порядке докладывали в Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС). Но не всё удавалось решить тихо-мирно, без привлечения общественности.



Пожалуй, самый громкий скандал трансферного рода в СССР разразился в 1970 году. Молодой дебютант сборной Союза Виктор Колотов поставил в тупик футбольное начальство страны, написав заявления о переходе сразу в три (!) клуба Высшей лиги – московские ЦСКА и «Торпедо», а также киевское «Динамо». В конечном итоге талантливый хавбек остановился на украинском клубе, но от крупных неприятностей это его не спасло. Публичные обвинения в меркантильности, беспринципности и далее по списку – обидные, но не самые страшные из них. Куда более серьёзным моральным ударом для 20-летнего футболиста стала годичная дисквалификация. Только заиграл, забил первые голы за сборную – и на тебе: приехал…

Киевляне отбили Колотова у ЦСКА и увели буквально из-под носа у «Торпедо»

Уроженец маленького посёлка Юдино (сейчас – район Казани) так резко и неожиданно, в том числе для самого себя, оказался в центре всеобщего внимания, что, похоже, элементарно растерялся, поплыл. Вчера бегал спокойно в первой лиге, а сегодня – рвут на части ведущие клубы страны, в сборную вызывают! Видно, по неопытности, наивности и наделал ошибок, за которые потом пришлось расплачиваться.



Первым из корифеев тренерского корпуса СССР глаз на юношу положил легендарный Виктор Маслов. Историю их знакомства порталу zbirna.com подробно изложил главный селекционер «Динамо» 70-х Андрей Биба (трижды чемпион СССР и лучший футболист страны 1966 года): «Однажды казанцы приехали в Киев на матч с нашим СКА, и мы с Дедом отправились на стадион. Он хотел увидеть Колотова в деле. Но Виктор, к сожалению, был травмирован и на поле не вышел. Тогда Маслов попросил найти футболиста и привести к нему на трибуну. Через несколько минут они уже беседовали. Потом я отвёз Колотова в гостиницу и вернулся на стадион за Дедом. В тот момент у Маслова было такое одухотворённое выражение лица, что я сразу понял: произошло что-то важное. «Едем домой», — бросил тренер. Мы с ним жили в одном доме. Но возле подъезда не расстались — Виктор Александрович пригласил к себе. Попросил жену принести графинчик с водкой и закуску. Налив две рюмки, поднял свою и сказал: «Ну, Андрюша, уважил. Такого парня привёз! Помяни моё слово: о Колотове, когда он перейдёт в киевское «Динамо», будет говорить вся футбольная Европа. За это грех не выпить!» Столько уже лет прошло, а я до сих пор теряюсь в догадках: как Дед пришёл к такому умозаключению, даже не видя Колотова в игре?».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Но рано радовались в Киеве. В Москве на хавбека тоже имели виды. План «перехват» включил ЦСКА. Аргументы московского клуба звучали убедительно: «служба» в комфортных – игровых – условиях, а главное – практически гарантированное место в сборной Союза, которую по совместительству возглавлял «армеец» Валентин Николаев. На руку ЦСКА сыграло и увольнение Маслова из «Динамо» по окончании сезона. Оно автоматически избавило Колотова от моральных обязательств перед киевлянами – он-то давал слово Деду! Прикинув все за и против, Виктор ударил по рукам с красно-синими. Но и это был ещё не финал.



Узнав, что дело принимает крайне нежелательный для Киева оборот, в Юдино вновь явились динамовские переговорщики. Слово Бибе. «За ним тогда очередь выстроилась, — рассказал он изданию footboom.com. — Я 12 раз приезжал в Казань за Колотовым! Принимали уже за своего. Семья Колотова жила в скромных условиях, в микрорайоне Юдино. Однажды приехали с Лёшей Рубановым (этот человек представлялся тренером «Динамо», но в действительности был кем-то вроде агента. – Прим. «Чемпионата»), сидим, разговариваем с родителями Виктора. Вдруг вижу, к дому подходит Володя Бреднев из московского «Торпедо». Мы ж друг против друга столько играли. Я, чтобы не рассекретили, спрятался в соседней комнате, а Рубанов остался, представили его «дядей с Магадана». Затаился, слышу весь разговор. Бреднев убеждает, привёз ключи от двухкомнатной квартиры в Москве, билеты на поезд. Я уже начинаю ёрзать, пора Рубанову включаться. Наконец слышен голос отца Колотова: «Интересно, а что дядя посоветует племяннику?». И Рубанов в лоб: «Да я бы советовал, как сыну, в Киев ехать…». И начал описывать преимущества жизни там. Сработал наш план, торпедовец уехал с пустыми руками. Когда вышел из своего убежища, сразу накрыли стол. Мы ведь в гости через гастроном шли, скупились».

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«Динамо» сработало оперативно. Пока Виктор находился со сборной за рубежом, его родителей вместе с братом перевезли в Киев и заселили в новую квартиру. По возвращении национальной команды в Москву мать с отцом приехали забрать Виктора с собой. Уже в Киев. И тут развернулась уже поистине детективная история. Кроме родителей Колотова поджидали Маслов с Банниковым. Первый к тому времени принял «Торпедо» и забрал с собой из Киева знаменитого вратаря. Следующим новичком «автозаводцев», по замыслу Деда, должен был стать Колотов.

Семейство Колотовых на «Чайке» доставили в торпедовское общежитие. Отказать «своему» тренеру Виктор не смог: дал добро на переход в «Торпедо». Только после ухода Маслова с Банниковым мать открылась сыну: «Витя, мы уже в Киеве! За тобой приехали». А тут и Рубанов, тот самый «дядя с Магадана», подкатил на «рафике». Усадил всех троих в машину и отвёз аэропорт, чтобы первым же рейсом отправить в Киев. Маслову оставили записку: ЦСКА охотится, срочно уехали домой.

Не дури, парень, возраст у тебя призывной, вот и отправим тебя так далеко, что и не снилось.

Вскоре военком Ленинского района Казани полковник Максимов получил телеграмму следующего содержания: «Срочно шлите личное дело Колотова в Печерский райвоенкомат г. Киева». Попытки ЦСКА вернуть «беглеца» не увенчались успехом. Динамовский болельщик №1, первый секретарь Компартии Украины Владимир Щербицкий употребил всё своё влияние, чтобы призывник Колотов проходил «службу» на берегах Днепра. В футболке с буквой Д на груди. У «Торпедо» таких рычагов воздействия на конкурентов и футболиста и вовсе не было.

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«В Киев я отправлялся к одному тренеру – Виктору Маслову, а попал к другому – Александру Севидову, — констатировал впоследствии главный герой детективной истории. — Первый к тому моменту был уже в московском «Торпедо». Севидов же звал меня в Алма-Ату, в «Кайрат». Но в «Торпедо» попасть не удалось. В «Динамо» мне прямо сказали: «Не дури, парень, возраст у тебя призывной, вот и отправим тебя так далеко, что и не снилось». Словом, запугали, и пришлось мне проститься с мечтой поиграть у Маслова. Вышло так, что в Федерации футбола СССР лежали сразу три моих заявления о переходе из «Рубина»: в киевское «Динамо», в «Торпедо» и ЦСКА. За это получил дисквалификацию на год и пропустил первые пять игр за киевлян…»

Украинские читатели обвиняли «Советский спорт» в грубой лжи и требовали отдать автора фельетона про Колотова под суд

«Дело Колотова», возможно, не вызвало бы бурления в массах, если бы не одна заметка. 16 декабря 1970 года газета «Советский спорт» опубликовала фельетон И. Шатуновского под названием «Футбольный детектив». В нём автор подверг критике как самого футболиста, так и тех, кто «недостойными приёмами заманивали его в свои клубы». Разумеется, без санкции сверху такой материал не появился бы на страницах всесоюзного издания. Из него, в частности, читатели узнали, что «особенно неприглядно выглядели в этой «возне» вокруг «восходящей футбольной звезды» представители киевского «Динамо» и московского «Торпедо». Публикация вызвала резонанс – в редакцию поступило 1159 писем. Только тональность их, прежде негодующе-осуждающая, в скором времени начала меняться.



В полемику со столичными коллегами заочно вступила «Правда Украины». После её статьи «О пользе правильных акцентов» в редакцию «Совспорта» полетела новая порция откликов, теперь преимущественно гневных. Газету обвиняли «в грубой лжи», «московском давлении», «клевете на украинский футбол».



Председатель Спорткомитета СССР Павлов представил в ЦК КПСС обзор писем на 14 листах – для понимания ситуации. Из них следовало, что мнения болельщиков по щекотливому вопросу кардинально разделились: порицание и оправдание футболиста смешались в плюс-минус равных пропорциях.



Так, например, работник харьковского института «Укргипромаш» Чернецкий призывал отдать автора фельетона под суд, а «вас, корреспондентов, гнать из газеты за шарлатанство и делячество». Студенты кафедры воспитания киевского университета имени Шевченко возмущались коллективно: «Выступление этого ничтожества И.Шатуновского, который, наверняка, ненавидит всё украинское, вызвало бурю возмущения у любителей футбола города-героя. В «Правде Украины» такую стряпню не печатают». Читатель Исаенко обрушился на редактора отдела футбола «Совспорта», которым в ту пору был автор «золотого» гола сборной СССР на Евро-1960 Виктор Понедельник: «Гражданин Понедельник (товарищем Вас больше назвать не могу), Вы просто трус, предающий интересы советского спорта. Как Вы можете пропускать грязь против честных спортсменов?».



Но встречались и противоположные мнения. Инженер Руднев из Коммунарска задавался вопросом: «Неужели сами «оскорблённые» не смогли ответить на фельетон «Советского спорта», а нашли себе адвокатов? Вот уж действительно смещение акцентов! Все виноваты, но только не руководители команды киевского «Динамо». А ведь переход в эту команду всегда связан с махинациями. Вспомните переезды Островского, Поркуяна, Хмельницкого. Почему об этом молчит «Правда Украины»?». «Уж коли вы ратуете за чистоту футбола, так не защищайте тех, кто его запятнал», — призывал товарищ Лебедев из Жданова. Читатель Заруднев подытожил: «Позорная история и все без исключения «герои» «Футбольного детектива» заслуживают самого строгого наказания, невзирая на лица и ранги».

В квартиру Колотова-старшего забросили много водки, закуски и даже торт.

В комментариях к закрытому обзору писем для членов ЦК КПСС главред «Советского спорта» Киселев утверждал: Биба с Рубановым обещали трёхкомнатную квартиру в Киеве родителям Виктора, «двушку» — Лисицыну, а самому футболисту – престижную «Волгу» и звание лейтенанта. По его данным, решающий раунд переговоров состоялся 15-19 ноября 1970 года в отсутствие самого футболиста. В то время как Виктор находился в расположении национальной команды, «в квартиру Колотова-старшего забросили много водки, закуски и даже торт. Тогда-то и состоялась заключительная сделка».



Сам Виктор Михайлович, будучи от природы человеком скромным и немногословным, редко общался с журналистами. Но в интервью «Известиям Татарстана» в 1994 году он объяснил причины отъезда из родного дома: «А вы поставьте себя на моё место. Жил в Юдино (пригород Казани), учился в институте, каждый день в шесть утра ехал в Казань на учёбу, мотался на игры. «Рубин» не торопился мне помочь, и только когда я собрался в Киев, всё вдруг резко изменилось – заговорили о квартире, зарплате и других благах. Между прочим, мои родители переехали в Киев раньше меня».



Попутно Колотов опроверг популярный в 70-х миф о шикарных апартаментах в центре города, которыми его «подкупили»: «Вместе с родителями и семьёй брата получил скромную трёхкомнатную квартиру на бульваре Леси Украинки. Через год брату дали однокомнатную». Бульвар Леси Украинки – это примерно четыре километра от Крещатика. Не прямо-таки центр-центр, но и не спальный район.

Сколько зарабатывали российские футболисты в 1990-е Современному поколению даже после снижения зарплат грех жаловаться.

Колотов забил гол в первом же матче после дисквалификации. За 11 лет в Киеве он шесть раз стал чемпионом и взял два еврокубка

После долгих и утомительных для футболиста разбирательств дисквалификацию ему всё-таки скостили. Очевидно, не обошлось без незримого участия могущественного Щербицкого, поддерживавшего товарищеские отношения с первым лицом государства Леонидом Брежневым. Показательный момент: председатель Спорткомитета Павлов ещё в феврале запретил главреду «Советского спорта» упоминать фамилию Колотова на страницах газеты — «в целях недопущения разжигания страстей вокруг футболиста». С чего вдруг такая забота о юном спортсмене?

Так или иначе в начале мая Колотов был «амнистирован». Чиновники приняли во внимание, что «Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров Украинской ССР и Украинский республиканский совет общества «Динамо» сделали правильные выводы из критики в их адрес в связи с нарушением норм спортивной морали при организации переезда в Киев В. Колотова, привлекли к административной ответственности конкретных виновников этого нарушения, а сам В. Колотов полностью осознал свою вину», и постановили объявленную 15 декабря 1970 года дисквалификацию футболиста сроком до 1 декабря 1971-го считать условной.

Виктор Колотов Фото: РИА Новости

6 мая Виктор дебютировал в составе новой команды. Событие? По нынешним временам – топ! А тогда еженедельник «Футбол-хоккей» уделил ему ровно один абзац: «В последнем туре центральным был матч в Киеве. Его заставила так определить турнирная таблица. Он привёл к официальной смене лидера, прошёл с преимуществом нового лидера — киевского «Динамо» над прежним – «Зарёй». Решающий гол забил Колотов».



Так началась новая жизнь футболиста Колотова, полная голов, побед, трофеев. Причин пожалеть о сделанном в 1970 году выборе у него никогда не возникало. Шесть чемпионских титулов, два национальных кубка, два европейских – такому собранию наград многие позавидуют. Да и в сборной Виктор сделал отличную карьеру: 55 матчей, 22 гола, серебро Евро-1972, две олимпийские бронзы.



Он был универсальным солдатом, готовым исполнить любой приказ командира – оттого и ценился всеми тренерами, у кого бы ни играл, назначался капитаном. Партнёры уважали Колотова за порядочность, а болельщики просто любили – за самоотверженность на поле и человечность в быту. Только сам Виктор Михайлович себя не берёг – ни футболистом, ни тренером. Оттого и ушёл рано – всего в 50.