У «Спартака» снова забрали чистый гол. Разбор судейства в матче с «Ахматом»

В 29 туре РПЛ «Спартак» переиграл «Ахмат» 3:0. Это первая победа красно-белых после матча в Туле. Но даже в победной игре «Спартака» снова нашлись спорные судейский моменты. Матч обслуживала бригада арбитра Сухого. Разбираем работу его бригады с Игорем Федотовым.

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Это уже смешно, но судьи снова обидели «Спартак»! В этот раз команда разозлилась Блестящие голы Зобнина и Соболева всё-таки принесли победу «Спартаку». Забил сегодня даже Гус Тиль.

26 минута, отменённый пенальти в ворота «Ахмата»

— Это не пенальти, так как фол был до штрафной. VAR правильно отменил пенальти и назначил штрафной. Непонятно только, почему он не пошёл смотреть эпизод после того, как VAR ему всё сказал в ухо.

29 минута, отменённый гол Понсе

— Для меня это неправильно отменённый гол. Они явно смотрели офсайд у Жиго. Но я не вижу здесь офсайда. Если смотреть по трансляции, то в момент, когда Гапонов скидывает мяч, Жиго не находится к воротам ближе остальных. Для меня это не офсайд, поэтому это ошибка.

34 минута, игра рукой защитника «Ахмата» в своей штрафной

— По моменту в штрафной «Спартака» и рукой Семёнова. Здесь арбитр всё сделал правильно. Рука на газоне, в такой ситуации она считается опорной, поэтому это не пенальти.

Леонид Федун о судействе

— Я сказал ребятам, что так и нужно отвечать на судейские дела. Предлагаю сделать хештег #судитеспартаккакзенит, тогда мы будем чемпионами. Кто будет судить матч с «Зенитом»? Без понятия. Если будет Вилков, то можно не выходить на матч.