«Мне хотелось выключить телевизор». Александр Гришин — о дерби ЦСКА — «Спартак»

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о прошедшем матче 21-го тура РПЛ между красно-синими и «Спартаком» (0:0).

«Честно говоря, футбола такого низкого качества, как в матче ЦСКА — «Спартак», мы давно не видели. Это дерби, поэтому, может быть, было напряжение со стороны команд, чтобы не проиграть. Но как можно играть, если каждая команда сделала по два удара по воротам? Такое ощущение, что приходишь в театр на первый акт. В антракте думаешь уходить, но потом думаешь, что заплатил деньги и во втором акте что-то случится. Второй акт посмотрел и думаешь, что в антракте надо было уйти.

Мне игра совершенно не понравилась, я смотрю на этот матч как болельщик. Мне просто хотелось выключить телевизор. После игры мне звонили много болельщиков и писали, что переключились на игру «Ахмат» — «Сочи». Там хотя бы был гол, но и там была скучная игра. Поэтому в этом дерби было не очень интересно и не было эмоций. Был только один момент, когда вышел Обляков один на один после ошибки защитника. В этом дерби не было комбинаций, которые красят футбол.

Мне кажется, что обе команды в этом дерби просто перестраховывались, но при этом обе команды не устраивала ничья. Это ничья была в пользу их соперников, но никто не хотел рисковать. Я не понимаю футбол без риска. Это самое плохое дерби, которое было. 21 год назад команды сыграли 0:0, но при этом были моменты и напряжение. Зрители приходят смотреть на голы, а в этой встрече всего лишь 10 раз мяч залетел в штрафную», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.