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Кордова: необычно, что игроки «Сочи» отравились перед матчем с «Ахматом». Совпадение?

Кордова: необычно, что игроки «Сочи» отравились перед матчем с «Ахматом». Совпадение?
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Нападающий футбольного клуба «Сочи» Серхио Кордова поделился мыслями о массовом отравлении игроков «барсов» в преддверии матча 21-го тура с «Ахматом». Напомним, «Сочи» просил РФС перенести игру с грозненцами из-за наличия в обойме большого количества игроков с недомоганиями, но встреча всё-таки состоялась в запланированные сроки и завершилась победой «Ахмата» со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Садулаев – 30'    

«Это необычно, чтобы семь игроков отравились за обедом перед таким важным матчем. Любопытно, что они все ели одно и то же. Совпадение?» — написал Кордова на своей странице в социальных сетях.

После 25 сыгранных матчей в нынешнем сезоне чемпионата «Ахмат» набрал 26 очков. Подопечные Магомеда Адиева находятся на 12-м месте в турнирной таблице. «Сочи» имеет в своём активе 19 очков и занимает последнее, 16-е место.

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