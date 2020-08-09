«Стыдно за наш футбол, стыдно за страну!» Болельщиков бомбит после матча «Спартака»

«Спартак» в комментариях на «Чемпионате» после матча с «Сочи» поддержали болельщики разных команд – и ЦСКА, и «Локомотива», и «Зенита». Потому что всё это было действительно похоже на судейский беспредел.

Что это, если не заговор? Судьи продолжают издеваться над «Спартаком» Команда Доменико Тедеско без Александра Кокорина стартовала с домашней ничьей, но говорить после матча будут только о судействе.

newcastleunited:



— На месте Тедеско просто увёл бы команду с поля. Это позор и чистое засуживание «Спартака», сам болела «Локо». А Федуну надо ставить вопрос ещё жёстче, подключать кого-то, ибо это беспредел уже.



Glushakovthebest:



— Я как болельщик ЦСКА заявляю, что это беспредел полный!



Maminsibiryak:



— Я болельщик «Зенита», и присоединяюсь к тебе. Это из ряда вон. Это убийство «Спартака»! Таких судей на кол сажать надо. Спартачи, я с вами на этот раз. Это беспредел!



Fobos:



— Подстебать «Спартак» — это святое, но тут не до стёба. Просто судейская клоунада.



unker09:



— Я ТАКОГО в жизни не видел)) просто сюрреализм.



Jamescook:



— Какой ужас. Просто не вижу смысла после такого смотреть этот чемпионат.

konsole3:



— Зря Федун перешёл дорогу Роттенбергу, это было очевидно. Трансфер Кокорина только начинает аукаться.



Ddrussian:



— Я пребываю в большом шоке, словами говорить вообще не могу. У меня лишь один вопрос. Почему Тедеско не увел команду?



Soldatudachi:



— Еськов — тихая подлость и проплаченная несправедливость. Это реальный позор российского футбола. Второго пенальти точно не было, его нельзя было ставить.



april27-40:



— Мы живём в Средневековье, дорогие друзья. Мне стыдно за наш футбол, стыдно за страну! Как так можно в 21 веке??? Я Болельщик «Локо». Спартачи, вас заказали! И все знают кто!



Alann:



— Ну что: Кашшаи покажет эти пенальти 10 иностранным судьям?



Capgro:



— Я искренне всегда был против «Спартака». Но это откровенный беспредел. Если в большинстве спорных случаев в прошлом сезоне еще можно было найти формальный повод, почему решение не в пользу «Спартака», то второй пенальти — это просто за гранью… Не думаю, что это заговор «Газпрома», больше похоже, что судьи тупо мстят Федуну и Тедеско за их комментарии, которые иногда были излишне эмоциональны, однако не лишены смысла.



Ну и отдельный вал комментариев вызвали слова Леонида Федуна о том, что «Спартак» может сняться с чемпионата России. Были там и ироничные, но хватало и поддерживающих.



Antiedros:



— Леня, сдержи слово, плииииз!!!



Haul:



— Мужик сказал, мужик сделал. Жду.



nimfet:



— Всецело Арнольдыча одобряю. Конечно, введут санкции, будут засчитывать технические поражения и штрафы за неявку — но я готов просто прийти на Открытие арену и посмотреть любой товарищеский матч Спартака вне РПЛ и этим выразить протест судейству, которые конечно же по матч-тв показывать никогда не будут. Только вот игроки разбегутся если официальных матчей не будет.



denis8914:



— Надеюсь остальные клубы поддержат это решение и чемп закроют. Это беда не только Спартака, а всего Российского футбола. Давайте объединяться, друзья!

franciscain90:



— Я не поверил глазам, когда увидел второй пеналь)))))) Таких приколов я ещё не видел))))



serchio



— Предлагаю всем сняться и оставить один «Зенит»! Пусть играют сами с собой!



because-we-meat:



— Это открытый ответ Кашшаи на открытое письмо. Позорище… Что на поле, что на VAR — этой действительно «бригада», но прилагательное «судейская» к этой бригаде неприменимо от слова совсем (



Juliusirving:



— А почему сейчас? Почему не в прошлом сезоне? Тогда уже было ясно что почём, кто куплен, кто платит и кто над чем работает. Да, особо ничего и не скрывалось. Официально не признавались, даже издевательски заявляли, что всё честно. Но все это персонажи, давно дискредитировавшие сами себя (цензор так охраняет их от правды что не разрешил перечислить имена). Надеюсь, Федун хоть прозондировал почву насчёт участия в чемпионате соседней страны. Лучше всего подходит Белоруссия. Может, Финляндия. Ещё менее вероятный вариант — Норвегия. Это ужасно, но это необходимо.