Леонид Федун: завтра заявлю, что «Спартак» снимается с чемпионата!
Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на судейство в матче первого тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).
Арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. Оба одиннадцатиметровых игроки гостей реализовали и ушли за счёт этого от поражения. В составе «Спартака» отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон.
«Я завтра заявлю, что мы снимаемся с чемпионата! Да. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен!» — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».
Напомним, что «Спартак», который был недоволен судейством по итогам прошедшего сезона, написал открытое письмо главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.
- 9 августа 2020
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