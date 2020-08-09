Леонид Федун: завтра заявлю, что «Спартак» снимается с чемпионата!

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на судейство в матче первого тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).

Арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. Оба одиннадцатиметровых игроки гостей реализовали и ушли за счёт этого от поражения. В составе «Спартака» отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон.

«Я завтра заявлю, что мы снимаемся с чемпионата! Да. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен!» — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Напомним, что «Спартак», который был недоволен судейством по итогам прошедшего сезона, написал открытое письмо главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.