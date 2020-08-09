Что это, если не заговор? Судьи продолжают издеваться над «Спартаком»

В «Спартаке» снова мечтают о золотых медалях, но совершенно точно популярный московский клуб уже стал чемпионом межсезонья. Ни об одной другой команде не говорили столько в последние две недели, сколько о красно-белых. Трансферы Александра Кокорина и Остона Урунова, обвинения в создании фарм-клубов в лице «Химок» и «Уфы», заявления Шамиля Газизова по поводу поправок в регламент об арендованных игроках, продолжающиеся дискуссии о судействе – всё это здорово подогрело интерес к старту спартаковцев в сезоне-2020/2021.
Сегодня «Спартак» должен был выступить на футбольном поле не менее ярко, чем на информационном. Поначалу казалось, что всё так и будет. Но в конце концов главными действующими лицами матча стали судьи.
Главные события матча на «Открытие Арене»
— В заявке «Спартака» на матч неожиданно не оказалось ни Кокорина, ни Урунова. Доменико Тедеско объяснил отсутствие нападающего травмой. Зато в основу попал Максим Глушенков, чья игра за «Крылья Советов» во второй части прошлого сезона произвела сильнейшее впечатление.
— Самый известный новичок «Сочи» Эмануэль Маммана тоже не попал в стартовый состав. Арендованный у «Зенита» аргентинец остался на скамейке запасных. Владимир Федотов сохранил сыгранное трио центральных защитников Мевля – Миладинович – Новосельцев.
— Тедеско оставил схему 3-5-2 (с Глушенковым на позиции атакующего полузащитника и Зобниным на правом фланге), а «Спартак» смог забить ценный быстрый гол. Александр Соболев после розыгрыша углового и навеса от Зобнина продавил Миху Мевлю «на втором этаже». Центрфорвард посвятил свой гол ушедшей из жизни матери, показав со
слезами на глазах футболку с её фотографией. По сложившейся на матчах «Спартака» традиции не обошлось без просмотра эпизода судьями с VAR. По мнению Мевли, соперник фолил, однако на сей раз повтор убедил, что никакого нарушения со стороны Соболева не было.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в "твиттере" «Матч Премьер».
— В течение семи минут команды выдали сумасшедший отрезок с тремя голами. Второй забитый мяч «Спартака» – следствие неточной передачи игрока «Сочи» на чужой половине поля. «Обрез» привёл к быстрому контрвыпаду, который украсила проникающая передача Зелимхана Бакаева на Джордана Ларссона.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в "твиттере" «Матч Премьер».
— Поведя со счётом 2:0, спартаковцы, кажется, чуть-чуть потеряли концентрацию. Первая же попытка сочинцев поддавить хозяев более-менее крупными силами завершилась тем, что Павел Маслов сбил в своей штрафной вынужденно игравшего в группе атаки Кирилла Заику. Защитник ударил одновременно по мячу и по ноге соперника – судья Василий Казарцев без сомнений указал на «точку». Ассистенты с VAR поддержали это решение, а вот эксперт Игорь Федотов – нет
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в "твиттере" «Матч Премьер».
— К перерыву спартаковцы вели по ударам – 8-7 (в створ – 3-2). Эта статистика в принципе отражала ход игры. Команды поочерёдно брали паузу и садились глубоко на свою половину поля, отдавая мяч сопернику, сбивая темп, провоцируя на прессинг. Впрочем, перед перерывом полезный в целом Глушенков, который хорошо двигался и находил возможности для получения мяча (три ключевые передачи за игру), загубил два верных момента. Максим неудачно завершал контрвыпады три в два.
— У «Сочи» почти не было вариантов для усиления атаки после перерыва. Потерю Кокорина южный клуб не компенсировал за счёт работы на трансферном рынке, а залечивший повреждение Антон Заболотный, как
сообщалось, провёл лишь одну тренировку накануне матча и мог сыграть всего минут 10. В результате состоялся дебют в РПЛ 19-летнего атакующего полузащитника Анатолия Немченко.
— Во втором тайме «Спартак» провёл много времени в обороне (удары 5-7, в створ – 1-2), но всё шло к тому, что красно-белые победят. Однако на 90-й минуте произошёл удивительный момент! Тот самый молодой Немченко после скидки Антона Заболотного пробил по воротам и столкнулся с Самуэлем Жиго. Эпизод вроде бы завершился, и вдруг Казарцев назначил пенальти. Где он заметил фол, понять непросто. Тем не менее судьи с VAR опять поддержали главного судью.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч Премьер».
Кристиан Нобоа ударом с «точки» спас гостей от поражения. Матч завершился грандиозным скандалом. «Спартак», как и в конце прошлого сезона, пострадал от судейства. Вновь будут разговоры о заговоре против красно-белых.
- 9 августа 2020
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