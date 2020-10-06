«Зенит» сравнил Кузяева с грешником. Что этим хотел сказать клуб

«Зенит» представил Кузяева картиной голландского художника Золотого века Рембрандта «Возвращение блудного сына». В telegram — каналах и СМИ можно прочитать много восторженных оценок касательно этой идеи. Если хоть немного погрузиться в тему, то легко заметить неоднозначность решения петербургских креативщиков.

Притча

Если вы читали притчу из Евангелие от Луки о блудном сыне, то пропустите абзац, если нет, то пожалуйста:



«У некоторого человека было два сына. В один день младший взял свою половину имения и пошёл гулять по свету: жил распутно, делал, что хотел, а потом, когда деньги закончились, наступил голод. Осознав свою ошибку, он вернулся и на коленях попросил прощения отца. Тот принял его обратно, несмотря на то, что в начале старший сын не принял такого жеста отца.



«Ты всегда со мною, и всё мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил», — сказал отец старшему сыну.

Трактовка

Таким образом, в ситуации с Кузяевым мы видим, как «Зенит» ставит себя в роли отца и Бога одновременно, ассоциируя ситуацию игрока сборной России с блудливым парнем и грешником в целом.



Получается, что Кузяев высосал из «Зенита» половину бюджета и ушёл из него. А потом попросился обратно. Но добрый отец или Бог в лице «Зенита» принял его и выкатил контракт на три года с миллионами евро. «Брат твой сей был мертв и ожил»,- так получается?



Виноват ли Кузяев перед «Зенитом», что хотел играть в Европе и открыто говорил об этом? Или это была обязательной реакцией «Зенита» чтобы сразу напомнить игроку, да и всем остальным футболистам, кто тут главный? Пусть разбирается каждый.

Мусульманин

Ещё один момент, который не может не смутить — религиозный. Далер из мусульманской семьи и этот факт тоже можно было бы учесть. Не каждому понравится, если его религиозные чувства будут притеснять. В РФ под таким предлогом людей в тюрьму сажают и примеров достаточно. Пока не известно, как сам игрок отреагировал на такую презентацию. И скорее всего, проблем не будет. Но ситуация в любом случае неоднозначная.