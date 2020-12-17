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Футболист из Гондураса первым сыграл в маске в эпоху пандемии.

Футболист из Гондураса первым сыграл в маске
Дмитрий Росип
Профессиональный футболист впервые сыграл в медицинской маске. Даже тренер удивился
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Футбол / Прочие турниры 0
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Вчера в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ между «Олимпией» из города Тегусигальпа (Гондурас) и «Монреаль Импакт» произошёл уникальный случай, который ранее не встречался в профессиональном футболе. Один из футболистов хозяев вышел на поле в медицинской маске и отыграл в ней почти весь матч.

Первый игрок, сыгравший в маске

Капитан «Олимпии» и нападающий сборной Гондураса Джерри Бенгтсон вышел на поле не только с капитанской повязкой, но и с маской на лице. 33-летний форвард отбегал в ней 76 минут матча, став первым профессиональным футболистом, сыгравшим в маске.

На такой шаг футболист решился, чтобы не заразить свою семью после возможного контакта с потенциальным переносчиком болезни. Решение Бенгтсона играть в маске прокомментировал главный тренер «Олимпии» Педро Трольо.

«Это странно, потому что он единственный игрок в команде и в чемпионате, который играет в маске. Но это ему не мешает — он забивает мячи», — отметил аргентинский тренер.

В последних четырёх матчах Джерри Бенгтсон забил два гола. В ответной игре против «Монреаля» ему не удалось отличиться, а его «Олимпия» проиграла с минимальным счётом – 0:1. Но это не помешало клубу из Гондураса выйти в полуфинал благодаря победе в первом матче – 2:1.

Теперь в полуфинале Лиги чемпионов КОНКАКАФ, который пройдёт в Орландо, «Олимпия» сыграет с мексиканским «Тигресом».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Alex Menendez/Getty Images

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