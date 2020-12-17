Профессиональный футболист впервые сыграл в медицинской маске. Даже тренер удивился

Вчера в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ между «Олимпией» из города Тегусигальпа (Гондурас) и «Монреаль Импакт» произошёл уникальный случай, который ранее не встречался в профессиональном футболе. Один из футболистов хозяев вышел на поле в медицинской маске и отыграл в ней почти весь матч.
Первый игрок, сыгравший в маске
Капитан «Олимпии» и нападающий сборной Гондураса Джерри Бенгтсон вышел на поле не только с капитанской повязкой, но и с маской на лице. 33-летний форвард отбегал в ней 76 минут матча, став первым профессиональным футболистом, сыгравшим в маске.
На такой шаг футболист решился, чтобы не заразить свою семью после возможного контакта с потенциальным переносчиком болезни. Решение Бенгтсона играть в маске прокомментировал главный тренер «Олимпии» Педро Трольо.
«Это странно, потому что он единственный игрок в команде и в чемпионате, который играет в маске. Но это ему не мешает — он забивает мячи», — отметил аргентинский тренер.
В последних четырёх матчах Джерри Бенгтсон забил два гола. В ответной игре против «Монреаля» ему не удалось отличиться, а его «Олимпия» проиграла с минимальным счётом – 0:1. Но это не помешало клубу из Гондураса выйти в полуфинал благодаря победе в первом матче – 2:1.
Теперь в полуфинале Лиги чемпионов КОНКАКАФ, который пройдёт в Орландо, «Олимпия» сыграет с мексиканским «Тигресом».
- 17 декабря 2020
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