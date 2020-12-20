Очень трогательная история: Мане исполнил мечту парня с синдромом Дауна

Садио Мане любит повторять празднования за своими одноклубникам. Особенно достаётся Фирмино. Его он копирует чаще всего.

В интервью Copa90 Мане объяснил: «Болельщики должны узнать правду: все мои празднования копируют! Мы часто забиваем на тренировках, и я придумываю движения, а потом Бобби их повторяет во время матча! И танец с Коутиньо тоже я придумал».

Фото: Marc Atkins/Getty Images

Фото: Jan Kruger/Getty Images

Фото: Julian Finney/Getty Images

В матче с «Кристал Пэлас» Мане отпраздновал гол по-особенному: на этот раз он повторил не за Фирмино или Салахом, а «скопировал» жест уникального болельщика Ли Суона, парня с синдромом Дауна.

«Ливерпуль» нужно дисквалифицировать! Такая реализация – это бесчеловечно Матч, который войдёт в историю сразу по нескольким причинам.

В конце ноября они в рамках спецпроекта с одним косметическим брендом пообщались по видеосвязи. Ли рассказал Садио, что работает волонтёром в благотворительном фонде и получает большое удовольствие, помогая людям.

Чтобы этот разговор стал реальностью, в клуб обратился его коллега и друг Тим. «У него огромное сердце, он любит заботиться о людях, – рассказал он. – Когда я рядом с ним, просыпается всё лучшее, что есть во мне. Он очень-очень хороший человек, а также очень-очень большой фанат «Ливерпуля». Его дедушка тоже был «красным», и каждый раз, проезжая мимо дома, где он жил, мы включаем Ring on Fire, и Ли говорит: «Для тебя, дедушка».

Ли был невероятно рад и будто не мог поверить в происходящее, но в самый важный момент не растерялся. Мане спросил у него: «Ты знаешь, я очень люблю копировать чужие празднования голов. Если у тебя есть своё, то почему бы тебе не показать мне его?». А Суон с улыбкой на лице тут же продемонстрировал: приложил пальцы к губам, а потом им же указал на небо. «Для тебя, дедушка», – добавил он.

Пускай не сразу, но просьбу Ли Мане выполнил.