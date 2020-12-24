«Писали, что я умираю, что мне осталось жить месяц...» Что происходит с Гаттузо?!

В последние недели главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо руководил командой с повязкой на глазу. После матча с «Торино» итальянец признался, что имеет проблемы со здоровьем.

«У меня аутоиммунное заболевание, глазная миастения, — сообщил Рино, сняв таинственную маску. — Последние 10 дней я был словно не в себе. В этом состоянии чувствуешь себя полностью истощённым. В глазах двоится 24 часа в сутки — это очень выматывает. Только такой псих, как я, может продолжать работать в этом состоянии.

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Сейчас я хочу обратиться к тем, кто смотрит в зеркало и видит, что с ним что-то не так. Особенно к детям: не переживайте, жизнь прекрасна! И вы должны смотреть ей в лицо без страха, не скрываясь.

Знаю, парни в команде сильно страдали, видя меня таким. Даже если я скрывал это в последние несколько дней. Я так сильно боролся с самим собой… Мне было не по себе от мысли, что люди видят меня таким… Но это просто нужно принять и пережить. В конце концов, бывают вещи пострашнее.

До меня доходили слухи, что мне осталось жить месяц, но будьте уверены, я не собираюсь умирать. Я живу с этим заболеванием уже 10 лет. Это третий раз, когда оно поражает меня, и на этот раз это был сильный удар. Конечно, всё наладится, и я буду ещё более красивым. Мне неприятно всё это видеть, но это тоже пройдёт».

Что это за болезнь

Миастения — это прогрессирующее аутоиммунное заболевание, при котором наблюдаются кратковременные эпизоды слабости и утомляемости в различных мышцах. В случае Гаттузо это глазная миастения. К глазным проявлениям болезни относится птоз (опущение века), диплопия (двоение в глазах), отклонение в сторону глазных яблок при их движении. При увеличении нагрузки нервная симптоматика усугубляется, пациент ощущает головную боль, болезненность в глазах.

Болезнь мучает Гаттузо уже 10 лет

Заболевание у Рино обнаружили ещё в «Милане» 10 лет назад. По данным коллег из Transfermarkt.ru, из-за паралича зрительного нерва в сезоне-2011/2012 футболист пропустил 309 дней.

«У меня есть проблемы со зрительным нервом левого глаза, — говорил тогда Дженнаро. – Операцию врачи пока не рекомендуют, нужно подождать шесть месяцев, прежде чем точно сказать, понадобится ли вмешательство. Но прогресс есть. Сначала я видел четырех Ибрагимовичей, потом троих, а теперь их в моих глазах осталось только двое».

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Врачи долго гадали, какая болезнь беспокоит Гаттузо. Лишь через год был поставлен точный диагноз – глазная миастения.

Очередное обострение случилось прямо во время недавнего матча с «Реалом Сосьедад». Специалист заканчивал игру с повязкой на глазу. На пресс-конференцию Гаттузо не пришёл — не смог.

Для борьбы с недугом после приступа итальянец стал носить корректирующие очки и повязку на правом глазу. После игры с «Торино» Гаттузо, сняв повязку, продемонстрировал футбольному миру сильно опущенное правое веко. Выглядит Дженнаро, мягко говоря, не очень.

Фото: Getty Images

Радует одно, Рино точно не тот человек, который будет впадать в депрессию. Он всегда был бойцом. Здоровья, Мистер!