Новый Абрамович? Сын самой богатой русской женщины купил клуб в Англии

Английский клуб «Сандерленд», некогда выступавший в АПЛ, обрёл нового хозяина. Им стал 22-летний миллиардер с русскими корнями Кирилл Луи-Дрейфус. Он покупает контрольный пакет акции клуба третьего по силе английского дивизиона у бизнесмена Стюарта Дональда. Сейчас сделку должна одобрить английская футбольная лига.

«Во-первых, я хотел бы поблагодарить Стюарта Дональда за его порядочность и разумность в течение последних трёх месяцев, благодаря которым у меня появилась возможность получить контрольный пакет акций «Сандерленда». Я полностью осведомлён об усилиях, предпринимаемых нынешним владельцем и правлением для защиты жизнеспособности клуба, и уважаю сложность этой задачи, учитывая недавнее прошлое «Сандерленда» и нынешний экономический климат», – цитирует Луи-Дрейфуса пресс-служба клуба.

Рассказываем о молодом миллиардере с русскими корнями, мать которого считается самой богатой русской женщиной в мире.

Интерес к футболу появился в подростковом возрасте

Кирилл – сын покойного Роберта Луи-Дрейфуса и уроженки Санкт-Петербурга Маргариты Богдановой. После смерти отца в 2009 году от лейкемии Луи-Дрейфус-младший стал одним из трёх наследников Louis Dreyfus Company, которая занимается сельским хозяйством, переработкой пищевых продуктов и международными перевозками. Состояние матери Кирилла, Маргариты, в ноябре 2020 года Forbes оценил в 5,6 млрд долларов, назвав её самой богатой русской женщиной в мире. А вот имущество Луи-Дрейфуса-младшего неизвестно. По некоторым данным, у Кирилла есть трастовый фонд на сумму свыше двух миллиардов долларов.

С 1996 года его отец владел «Олимпиком» из Марселя. При нём французский клуб дошёл до двух финалов Кубка УЕФА, став популярным среди марсельских иммигрантов. После смерти Роберта контрольный пакет акции клуба перешёл к Маргарите. Тогда у Кирилла и появился интерес к футболу. Его мать продала клуб в 2016 году, оставив 5% акций своему сыну. Со временем он стал часто появляться в ложе стадиона «Велодром», пристально наблюдая за матчами местного клуба.

В 2017 году Кирилл поступил в Ричмондскую международную футбольную академию в Лидсе (RIASA). Там он играл в местной лиге, пока не получил несколько травм. Некоторые игроки оттуда затем начинают свой путь в профессиональный футбол.

«Кирилл был техничным игроком и очень вежливым, умным молодым человеком. К сожалению, ему не повезло с травмами, когда он был в RIASA. Но у него было конкурентное преимущество в очень позитивной манере, и у него было хорошее чувство юмора как на поле, так и вне его», — отметили на официальном сайте академии.

Теперь молодой миллиардер серьёзно настроен вернуть «Сандерленду» былую славу. Связующим звеном между Луи-Дрейфусом и «Сандерлендом» стал уругвайский бизнесмен и политик Хуан Сартори, который с лета 2018 года имеет 20% акций клуба. Он же является тестем российского владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева.

Сейчас «чёрные коты» прочно осели в третьем английском дивизионе, на данный момент, занимая после 17 туров 11 место в турнирной таблице Первой лиги Англии.

«Мы с уважением ожидаем одобрения EFL по этой сделке. Тем не менее на данном этапе было бы неправильно не подчеркнуть, какой огромной честью для меня было бы стать членом такого исторического клуба в городе, известном своей богатой футбольной культурой, восходящей к 1879 году. Многие знают о моих семейных связях с футбольной индустрией, и, приобретая «Сандерленд», я понимаю ответственность, которая возлагается на меня.

У нас есть долгосрочная стратегия, которая объединяет гордые традиции Сандерленда с современной структурой и подходом. Мы будем стремиться быть на первых местах, а также уделять большое внимание развитию игроков и стилю игры команды.

Мы хотим создать команду, на которую будет интересно смотреть и которая воплощает дух и культуру тех, кто посещает матчи, тем самым воссоединяя клуб с фанатами, чья поддержка будет важна для нашего успеха», — отметил Луи-Дрейфус-младший.

Помимо него английскими клубами сейчас владеют Роман Абрамович («Челси») и Максим Дёмин («Борнмут»). Ранее акционером «Рединга» (2012-2014) был Антон Зингаревич, а владельцем «Портсмута» (2011) — Владимир Антонов.