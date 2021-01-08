Рамос отказывается продлевать контракт с «Реалом». Теперь он точно уйдёт?

Серхио Рамос — символ и живая легенда «Реала». При этом капитан «сливочных» время от времени устраивает сражения с руководством из-за нового контракта. Вот и теперь Серхио отказывается продлевать соглашение на предложенных условиях.

Рамос – главный герой чемпионского «Реала»: лучший в защите и забил 10 голов! Серхио в 34 года – феноменален. Бьёт рекорды и забивает почти больше всех в команде.

Действующий контракт Рамоса с «Реалом» истечёт летом 2021 года. Ещё в ноябре испанская пресса оценивала вероятность ухода Серхио из «Королевского клуба» в 80%. Затем в СМИ появлялась противоречивая информация — то Рамос остаётся в «Реале», то уходит. А вчера авторитетная Marca подробно расписала, почему «Реал» и его капитан до сих пор не пришли к согласию.

«Реал» предлагает Рамосу контракт на прежних условиях. Зарплата Серхио — около 12 млн евро в год.

Рамос хочет продлить соглашение на два года, в то время как клуб настаивает на однолетнем контракте. Причина — в возрасте Серхио (в марте ему исполнится 35 лет).

В «Королевском клубе», скорее всего, урежут зарплаты всем игрокам на 10%. Всему виной кризис, вызванный пандемией коронавируса. Рамос, в свою очередь, не хочет терять 1,2 млн евро.

Вокруг сложившейся ситуации много слухов и домыслов, но факт остаётся фактом: Рамос пока свою подпись под новым соглашением не поставил, а до конца контракта осталось всего полгода. То есть капитан «сливочных» уже вправе вести переговоры с другими клубами. Неспроста пошли разговоры о том, что Серхио может оказаться в «ПСЖ». Интерес к харизматичному защитнику также проявляют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».



Интересно, что в 2015 году уже была похожая история. Серхио долго не мог договориться с «Реалом» по новому контракту и вроде бы даже порывался уйти в «Манчестер Юнайтед». Однако в последний момент стороны всё-таки пришли к соглашению. Причём мадридский клуб предлагал зарплату меньше, чем англичане. По данным Marca, «МЮ» готов был платить Рамосу 15 млн евро в год. «Если бы деньги были для меня на первом месте, то я бы ушёл. Мне предлагали больше в других клубах. Но вопрос заключался не в деньгах. Были личные и профессиональные вопросы, которые нам предстояло решить вместе с руководством», — сказал тогда Серхио.



И вот история повторяется. Рамос, по всей видимости, снова тянет время, пытаясь выбить для себя выгодный контракт. В прессе даже появилась информация, что Серхио якобы открыто заявил президенту «Реала» Флорентино Пересу о том, что планирует перейти в «ПСЖ». Всё это выглядит как шантаж со стороны капитана «сливочных».



«Реал» вообще своеобразно обходится с ветеранами клуба. Рауль, Гути, Икер Касильяс, чуть раньше Фернандо Йерро — все они уходили с «Бернабеу» под конец карьеры. И делали это отнюдь не по собственной воле. А вот в случае с Рамосом, похоже, вины клуба нет. «Реал» со своей стороны сделал всё, что мог. Дальше выбор за Серхио.