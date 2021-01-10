Главная сенсация Кубка Англии: клуб 4-го дивизиона выпустил на поле журналиста!

Могло показаться, что 1/32 Кубка Англии обошлась без неожиданностей. Все топ-клубы АПЛ прошли дальше, но один шокирующий результат все-таки случился. Самая зрелищная команда чемпионата Англии «Лидс» вылетела от скромного «Кроули Таун». Вы вряд ли слышали об этом клубе, потому что он выступает в Лиге 2 (четвёртом по силе дивизионе Англии). Город Кроули находится к югу от Лондона и насчитывает 110 тысяч жителей – это в два раза меньше, чем район Марьино в Москве.

Впервые за 34 года команда из чемпионата Англии уступила в Кубке Англии с разницей в три мяча. Это вообще второй случай за всю историю турнира, когда с 1958 года в Кубке Англии стали участвовать команды из 4-й лиги. До этого лишь «Олдершот» побеждал с тем же счётом «Оксфорд Юнайтед» в январе 1987 года. Здесь важно отметить, что за «Лидс» не сыграли ведущий футболисты. В том числе основной вратарь Меслье, лучший бомбардир Бэмфорд и несколько других футболистов. Хотя у «Лидса» были на поле и футболисты основы – в том числе капитан Лиам Купер и нападающий Родриго, за которого летом заплатили 30 миллионов евро.



Тем не менее победила команда, у которой весь состав оценивается в 2 миллиона евро. Хотя самое поразительное – другое. В конце матча «Кроули» позволил себе выпустить на поле журналиста Марка Райта. Он хоть и занимался в школах «Вест Хэма», «Арсенала» и «Тоттенхэма», но никогда не выступал на профессиональном уровне. Он немножко играл за клубы из низших дивизионов до 2011 года (в том числе за «Кроули» в сезоне-2006/07).



С 2011 года Райт сконцентрировался на карьере журналиста, где добился добился известности. Лишь месяц назад он вернулся в «Кроули», чтобы сделать документальный фильм об этой команде для BBC. Журналисту вручили футболку, но официальный контракт оформлять не стали. То есть Райт даже не получает зарплату в «Кроули», хотя в заявку клуба попал.

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Перед возвращением в команду Райт два месяца тренировался и даже провел один товарищеский матч в составе «Кроули». Репортер заявил, что надеется продолжить в команде с того места, где он остановился 13 лет назад. Он, кстати, всю карьеру был левым защитником. И вот в матче с «Лидсом» футболист вышел на поле на 91-й минуте. Учитывая счёт, понятно, почему Райт и все вокруг улыбались в этот момент.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Эмоций придавало то, что Райт прошел школу «Тоттенхэма» и даже признался, что плакал, покинув её. А еще говорил, что совершал много ошибок в жизни, выпивал и в том числе поэтому его карьера не сложилась.



Вот так в 33 года известный телеведущий поучаствовал в матче, в котором «Лидс» вылетел от команды 4-го дивизиона. Кажется, у документального фильма будет неплохой сюжет.



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