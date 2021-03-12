Головин сменит клуб? Российским футболистом заинтересовались в Испании

Александр Головин, зажигающий в «Монако», попал в шорт-лист клуба из шестёрки лидеров испанской Примеры. Российский полузащитник давно вышел на новый уровень и теперь привлёк внимание испанской команды.

Головиным интересуется «Севилья»

Первым об интересе к Головину со стороны топ-клуба Испании сообщил «Чемпионат». «Головин находится в шорт-листе испанского клуба для усиления позиции полузащитника», — сказал один из источников «Чемпионату». Подтвердил эту информацию и второй источник, но добавил, что до сделки пока далеко. Стороны вернутся к обсуждению потенциального перехода ближе к летнему трансферному окну.



Позже Metaratings.ru обнародовал возможную команду Головина. Как сообщает издание, в полузащитнике сборной России заинтересована «Севилья». В настоящий момент клуб ищет нового атакующего хавбека, и спортивный директор Рамон Мончи активно следит за французским рынком и, в частности, за «Монако». Полтора года назад между клубами был выполнен обмен: в августе 2019-го Бен Йеддер перешёл в «Монако», а Рони Лопеш в «Севилью».

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Как играет «Севилья» и кому Головин придёт на замену

На этой неделе севильцы выбыли из Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании уверенно идут на четвёртом месте. Правда, они проиграли две последние встречи. Судя по составу, руководство клуба ищет замену Франко Васкесу. В этом сезоне аргентинец стал реже появляться на поле, а его контракт истекает летом 2021 года. На позиции атакующего полузащитника есть ещё испанец Оскар, который перешёл в клуб летом прошлого года за € 13,5 млн. Воспитанник «Реала» сыграл 21 матч во всех соревнованиях и отметился двумя голами и двумя передачами. В последних матчах 22-летний полузащитник получает мало игрового времени, медленно втягиваясь в состав после травмы.

Александр Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 млн евро. Сейчас по оценке Transfermarkt рыночная стоимость Головина составляет 19 млн евро, однако «Монако» планирует продать хавбека за сумму, в несколько раз превышающую оценочную. В этом сезоне россиянин сыграл 14 матчей, забил четыре гола и отдал шесть голевых передач, а также стал лучшим футболистом клуба в феврале. В последнее время болельщики хвалят Головина и не хотят с ним расставаться. Но не так сильно ценит игрока главный тренер Нико Ковач. После хет-трика в ворота «Нима» хорватский специалист выделил Александру всего 143 минуты в шести последних матчах.

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Если Головин перейдёт в «Севилью», то станет четвёртым русским в истории клуба. Первым был Ринат Дасаев, сыгравший 59 матчей за клуб, вторым — Александр Кержаков (43 матча и 11 голов), а третьим — Денис Черышев (5 матчей). И всё же испанцам придётся серьёзно раскошелиться, если они захотят приобрести российскую звезду.