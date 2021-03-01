«Головин достоин жизни принца за наше счастье!» Французы в восторге от россиянина

Александр Головин продолжает феерить во Франции – на этот раз он отметился двумя ассистами в матче с «Брестом». В этом сезоне у него отличная статистика: за 290 минут на поле он четырежды забил сам и шесть раз ассистировал партнёрам, то есть каждые 32 минуты полузащитник совершает полезное действие.

Головин обошёл Неймара! Вышел на замену и отдал два голевых паса Французские болельщики в восторге от игры русского полузащитника.

«Головин — решающий игрок в эту блестящую для «Монако» зиму, – пишет издание France football. – Гол в Лорьяне в начале января, две передачи с «Марселем» несколькими неделями позже и снова два ассиста в это воскресенье после выхода со скамейки запасных. Добавьте к этому его потрясающий хет-трик, а также голевую передачу с «Нимом», когда тренер выпустил его в старте, и вы получите игрока, способного превратить убедительный сезон в решающую серию. Если «Монако» рвётся на пьедестал, ему нужен Царь».



Болельщики уже который матч не понимают, почему Саша не выходит в старте: по их мнению, он давно достоин играть с первых минут. Их восхищение российским полузащитником стабильно: «В 2021 все победы «Монако» были добыты вместе с Головиным. Сегодня он вышел и сделал две голевые передачи – снова».

«Если вам не нравится Головин, вы не любите футбол».

«Головин не должен сидеть на скамейке запасных в этой команде…»

«Как Головин каждую неделю не попадает в старт при такой форме, я не понимаю. Безумная статистика».

«А ведь болельщики говорили про Головина, что он переоценен. Это надо помнить».

«Головин, что за мужик! Он достоин жизни принца за всё то счастье, что он постоянно приносит».

«Головин, чёртов монстр…»

«За 30 минут 2 ассиста. Волшебник!»

«С момента, как я увидел его на чемпионате мира, понял, что он другой. Головин заслуживает всего, что с ним происходит. Это качественный игрок».

«И ещё два ассиста от Головина. Мой царь».

«Без Головина «Монако» уже был бы в Лиге 2».

«Дмитрий Рыболовлев должен купить Евгению Гинеру и Роману Бабаеву поместье в Монако за трансфер Головина».