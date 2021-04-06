Символическая сборная 24-го тура РПЛ. Версия Вадима Евсеева

Из Грозного больше футболистов, чем из «Спартака» и «Зенита» вместе взятых!

С 2021 года символическую сборную по итогам каждого тура РПЛ составляет колумнист «Чемпионата» — экс-футболист сборной России, многократный чемпион страны Вадим Евсеев, который пристально следит за всеми матчами нашего чемпионата.

Символическая сборная 23-го тура РПЛ. Версия Вадима Евсеева В команде футболисты всех московских клубов, кроме ЦСКА.

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Составляя сборную этого тура, отмечу «Ахмат». Так уверенно переиграть «Краснодар» на его поле дорогого стоит. Неслучайно именно этот результат привёл к отставке Мусаева. Наверное, не только счёт, но и качество футбола.

Вратарь

Виталий Гудиев («Ахмат»)

Не пропустил на выезде, проводит уже вторую игру подряд на ноль, а это заслуживает внимания.

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит»)

Наш сборник. Сил после мартовского сбора у него много осталось, всю бровку с «Химками» закрыл. И гол забил, и активен был, и практически не позволил Мирзову проявить себя. Впечатлил его рывок в конце матча. Запас прочности большой, мог бы и третий тайм сыграть.

Александр Пуцко («Ахмат»), Андрей Семёнов («Ахмат»)

Выберу их в связке с Гудиевым. Впечатлила их надежность и уверенность. То, как спокойно «Ахмат» провёл игру, во многом их заслуга.

Мацей Рыбусь («Локомотив»)

Проявил себя, активно играл. Приехал из сборной Польши и тем не менее провел матч очень неплохо, был одним из лидеров «Локомотива».

Полузащитники

Данил Глебов («Ростова»)

Парень прогрессирует быстрыми шагами. Провёл три игры за молодёжную сборную и сразу же вышел за клуб. В такой важной игре со «Спартаком» показал определенный класс. Думаю, в скором времени тренеры сборной возьмут его на заметку. Скорость есть, смелость есть, в единоборства постоянно идёт. Он мне напоминает Денисова.

Роман Зобнин («Спартак»)

Как всегда, уверенно провёл матч. В сборную не поехал, восстановился и в хорошем состоянии подошёл к игре, сыграв качественно. Это его заслуга, что «Спартак» так мощно смотрелся в середине поля.

Гжегож Крыховяк («Локомотив»)

Он, как и Рыбусь, играл в сборной. Но приехал и, несмотря на усталость, забил красивый мяч. Были нарекания к его игре в начале сезона, но в весенней части Крыховяк стал похож на себя прежнего. Прогресс в игре «Локомотива» во многом связываю с этим.

Нападающие

Бернард Бериша («Ахмат»)

Выйдя на замену, сделал разницу в матче. Забил два гола и поставил точку в игре.

Даниил Лесовой («Динамо»)

Надо и «Динамо» отметить в этом туре. Большая группа из молодёжки приехала, играла с первых минут. Лесовой и гол забил важный, и активно выглядел в целом.

Александр Соболев («Спартак»)

Забил два мяча. Типичные свои, рабочие. Один раз вовремя оказался у ворот, второй — со стандарта. Не выключается из игры, идёт в каждый эпизод, играет до конца. Не броско, но главное, что забивает. Постоянно и в важных матчах. Не каждый так может.

Тренер

Андрей Талалаев («Ахмат»)

Не каждый может так на выезде обыграть «Краснодар». «Ахмат» переиграл соперника во всём, в том числе тактически.