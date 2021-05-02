«Зенит» порадовал «Спартак». Лига чемпионов стала ближе к красно-белым

«Зенит» в седьмой раз стал чемпионом России, и тут никакой интриги уже давно не было – команда из Санкт-Петербурга лидировала с 16-го тура. А вот обладатель серебряных медалей и путёвки в квалификацию Лиги чемпионов ещё неизвестен: на второе место претендуют сразу пять клубов – «Локомотив», «Спартак», «Рубин», «Сочи», ЦСКА и «Динамо».

Из регламента РПЛ



Определение мест команд

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:

— по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и

пропущенных мячей, число забитых мячей);

— по наибольшему числу побед во всех Матчах;

— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;

— по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах.



При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном Матче (турнире) между этими командами.

Время, место и условия проведения этого Матча (турнира) определяются Руководством ПЛ с учётом мнений Клубов — участников Матча (турнира).

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в текущей турнирной таблице определяются в соответствии с показателями, перечисленными выше. При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в текущей турнирной таблице определяются в соответствии с п.4.6 Регламента Премьер-Лиги.

«Динамо» – 46 очков

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Шансы сугубо теоретические, но всё же существуют. Команде Шварца нужно побеждать в ближайших двух турах и рассчитывать, что «Локомотив» вообще не наберёт очков, «Спартак» – не больше одного, а вот «Рубин» и «Сочи» могут даже одержать по одной победе в двух турах, но не больше. ЦСКА же должен просто потерять очки хотя бы один раз за два тура.



Оставшиеся матчи: «Локомотив» (гости), «ЦСКА» (дома).

ЦСКА – 47 очков

Для второго места нужно многое: две победы, 0 очков «Локомотива» и не больше трёх очков у «Спартака», «Сочи» и «Рубина».



Оставшиеся матчи: «Краснодар» (дома), «Динамо» (гости).

«Сочи» — 49 очков

«Сочи» нужны победы в двух турах, и при этом не больше двух очков у «Локо» и не больше пяти очков у «Спартака» и «Рубина». Второй вариант – ничья и победа, тогда по 0 очков у «Локо» и не больше двух – у «Спартака» и «Рубина».



Оставшиеся матчи: «Ротор» (дома), «Химки» (гости).

«Рубин» — 49 очков

Две победы у Слуцкого – не больше двух очков у «Локо», а у «Спартака» – не больше 5*.



Победа и ничья – 0 очков у «Локомотива» и не больше двух – у «Спартака». Плюс чтобы «Сочи» не выиграл оба своих матча.



*При равенстве очков будут смотреть на общее количество побед, потому что показатели личных встреч у команд одинаковые; при пяти очках у «Спартака» суммарное количество побед будет 16, а у «Рубина» – 17.



Оставшиеся матчи: «Арсенал» (гости), «Ротор» (дома).

«Спартак» — 50 очков

Три победы – тогда неважно, как сыграет «Локомотив».

Две победы, одна ничья, но «Локо» не должен потерять очки.



Две победы, одно поражение – «Локо» должен набрать не больше трёх очков.



Одна победа, две ничьи – «Локо» не должен набрать больше двух очков за два тура.



Одна победа, одна ничья и одно поражение – «Локо» не должен набрать больше одного очка.



Три ничьи (или победа и два поражения) – «Локо» должен проиграть дважды. Правда в последних вариантах нужно будет еще следить за другими конкурентами.



Оставшиеся матчи: «Арсенал» (гости), «Химки» (дома), «Ахмат» (выезд).

«Локомотив» — 52 очка

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Две победы – «Спартак» не должен выиграть в трёх матчах (у «Локо» перевес по личным встречам – 1:2, 2:0).



Победа и ничья – у «Спартака» не больше шести очков.



Победа и поражение – у «Спартака» не больше пяти очков.



Две ничьи – у «Спартака» не больше четырёх очков.



Два поражения – у «Спартака» не больше двух очков. Правда, при двух последних сценариях нужно будет ещё следить за другими конкурентами.