Кому отпуск, а кому — тяжёлый труд перед Евро.

Умяров только женился, а Ларссоны уже ждут пополнения. Семейные радости игроков «Спартака»

Наиль Умяров, 20-летняя надежда «Спартака», недавно сыграл свадьбу. После церемонии молодые улетели на Мальдивы, где проведут медовый месяц. Надеемся, что радостное событие в жизни приумножит силы полузащитника в новом сезоне.

Александр Максименко не забыл поздравить товарища с началом новой жизни. Вратарь «Спартака» пришёл на свадьбу друга в компании своей девушки. Несмотря на то что Александр не попал в состав сборной Евро, он явно не унывает — и правильно делает. Всё впереди!

Другой вратарь красно-белых, Артём Ребров, пришёл на торжество с супругой Екатериной.

Джордан Ларссон после победного мяча в ворота «Химок» поделился с подписчиками ещё одной радостной новостью — они с девушкой ждут сына. В конце мая нападающий «Спартака» устроил вечеринку для родственников и друзей. Молодая пара проткнула воздушный шар, откуда посыпалось голубое конфетти. У форварда появился дополнительный стимул ещё упорнее тренироваться и больше забивать.

Обзор семейных радостей спартаковцев продолжает Александр Соболев. Форвард «Спартака» регулярно делится с поклонниками совместными фото с женой и растущим сыном. А недавно Александр поздравил супругу с днём рождения, ярко выразив свои чувства. Даже никнеймы у Саши и Елены схожие — a.sobolev97 и e.soboleva27.

Алекс Крал трепетно относится к своей девушке. Большинство снимков с Маркетой Гавличковой полузащитник подписывает: «Lovely moments». Пара встречается ещё со школьных лет, проводит отпуска вместе, Маркету часто можно увидеть на играх Алекса.

Жена нидерландского полузащитника Хендрикса Йоррита часто приходит в профиль мужа. Пара воспитывает двух детей, 9 февраля в скромной обстановке прошла основная часть свадьбы. Большое торжество пока пришлось отложить на 2022 год, о чём полузащитник сообщил в «сториз».