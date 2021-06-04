«Вот вам и свободная Европа!» Россиян не пускают на чемпионат даже с билетами

До старта чемпионата Европы остаётся неделя, но никакого радостного предвкушения и трепета у многих российских болельщиков нет – зато есть злость и расстройство.

Десятки тысяч человек приобрели билеты на матчи Евро ещё до начала пандемии и переноса турнира. Люди потратили время, силы (если вы когда-то покупали билеты на ЧМ или ЧЕ, то должны представлять, что это то ещё удовольствие) и немалые суммы денег; спланировали отпуска и договорились с семьёй или друзьями. В этом году УЕФА посредством жеребьёвки выбирал, кому билеты оставить, а кому – аннулировать, потому что определённая властями каждой страны заполняемость арен не позволяла вместить всех желающих. Те болельщики, кто остался при своём, почувствовали себя счастливчиками, но ненадолго – пока не пришло осознание, что наличие билета не гарантирует попадание на матч.

Граждане РФ сейчас из всех стран-хозяек Евро могут поехать только в Венгрию и Румынию – все остальные, даже некогда безвизовый для нас Азербайджан, свои двери приоткрывать не собираются, ровно как и делать какие-то исключения на время турнира. УЕФА в данной ситуации поднимает руки и пожимает плечами, прямо говоря: мы реализуем билеты, а уж кого пускать, решает каждая страна, повлиять на них никак не можем, так что извините.

Владимир Горячев читатель «Чемпионата» «Азербайджан меня удивляет больше всего. Для стран, которые играют в Баку, уже сделали исключения. Так разрешите и нам, Россия ближе всех к вам, в России не такой уровень пандемии, в чём же проблема? А они и на этап Формулы-1 наших ребят не пустили. Теперь под вопросом футбол. Самое удивительное: всегда есть за что ругать наши власти, и футбольные в том числе. То РФС начудит, то РПЛ. А тут — пожалуйста! Оказывается, Россия удобнее и спокойнее всех организует матчи Евро. Прилетайте в Петербург, кто хочет. И с вас не дерут деньги за визы – они вообще не нужны. Вот вам и свободная, приветливая Европа, и вот вам мрачная, закрытая Россия-матушка».

Такая позиция очень удобна, потому что априори не делает тебя виноватым. Только вот возникает вполне логичный вопрос: почему, когда УЕФА запрашивал гарантии у каждой страны по допуску болельщиков, союз не потребовал такие же гарантии по въезду в страны-хозяйки для обладателей билетов? А то получается, что каждый закрылся и решил провести чемпионат Европы почти только для своих: не все страны пускают к себе даже европейцев. В частности, миграционные службы Дании сообщили российским болельщикам, что у них матчи Евро пройдут для «local supporters» (местных болельщиков. – прим. «Чемпионата»). Ещё одна удобная позиция, только хочется напомнить её сторонникам, что у нас не чемпионат Дании, а чемпионат Европы, который подразумевает единение болельщиков из разных стран на одном стадионе.

Тимофей читатель «Чемпионата» «Полтора года назад с трудом купили билеты, поэтому были счастливы, что в итоге удалось взять на классные матчи. У меня есть билеты на открытие в Риме 11 июня (Турция — Италия), на Россия — Дания в Копенгагене 21 июня (куда не пускают даже со своей командой), на Португалия — Франция в Будапеште 23 июня, а последний купленный — четвертьфинал в Баку 3 июля. Везде по 4 билета, но летать мы собирались в разных составах: на какие-то матчи с женой и детьми, на другие с друзьями. Продумывали сложные варианты перелётов, планировали отпуска, договаривались на работе. Вы спросите, почему мы не продали билеты? Потому что в прессе регулярно писали, что Европа скоро будет снимать ограничения, что впереди туристический сезон. Как про Италию были новости, например. И мы ещё верили в логику, что для болельщиков будут объявлены исключения, как сделали наши с матчами в Питере. Вот того же мы ждали от европейцев».

Очевидно, что идея с размахом провести юбилейный чемпионат Европы в разных городах и странах себя дискредитировала, когда год назад мир погрузился в пандемийную реальность. Это и без коронавирусных ограничений было довольно затруднительно для передвижения болельщиков, а после стало в разы дороже и сложнее (россиянам читать как «невозможнее»). Понятно, что каждая страна уже вложилась в подготовку проведения турнира, но почему-то кажется правильным сохранить эту идею и право каждого города на проведение Евро до лучших времён, а на это лето перенести турнир туда, куда могут добраться все без исключений. Жаль, что уже поздно.



Но зато не поздно позволить россиянам, которые не могут поехать на большинство матчей, вернуть билеты. Последняя возможность оформить возврат была в апреле – после этого билетный портал схлопнулся, и УЕФА провёл жеребьёвку. Те, кто решил оставить билеты при себе, до последнего надеясь на смягчение условий въезда в страны-хозяйки Евро, сейчас уже подсчитывает свои потери. Можно, конечно, укоризненно грозить пальцем, мол, у-у-у, сами виноваты, но можно найти вполне достойное объяснение этой надежде: в СМИ то и дело появляются новости, что Италия начнёт пускать туристов, а Испания вот-вот откроется для россиян. А можно задать вопрос УЕФА: почему, учитывая непростое время, билетный портал захлопнулся так рано? Почему нельзя было оставить возможность сдавать билеты и их же выкупать тем, кто действительно сможет поехать в условную Италию? Неужели деньги, собранные с болельщиков, гораздо важнее, чем заполненные места на стадионе и радость людей?

Мы отправили запрос в УЕФА с вопросом, есть ли вероятность открытия билетного портала для возврата. Но пока ответ не получили. Хотя уже сейчас можно представить, что в нём будет. Ведь открещиваться от всего, ссылаясь на правила местных властей, – очень удобно.



Если вы не хотите остаться без футбольного праздника (если вы всё ещё рассматриваете нынешний Евро в этой плоскости) – купите билеты на матчи в Санкт-Петербурге. Со 2 июня открылась дополнительная продажа на перенесённые из Дублина игры.