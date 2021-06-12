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Турция — Италия — 0:3 – обзор матча чемпионата Европы по футболу — 2021, матч-открытие Евро-2020

Что же в России Манчини так не работал? Сборная Италии разнесла турок на старте Евро!
Дмитрий Росип
Турция — Италия — 0:3
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А в первом тайме арбитр принял более чем спорное решение не в пользу итальянцев.

Матч-открытие Евро-2020 прошёл на «Олимпико» в Риме, где встречались сборные Италии и Турции. Чуть меньше недели назад команда Манчини разгромила Чехию в товарищеской игре, а теперь проделала нечто подобное со сборной Турции, которая является самой молодой сборной на турнире. Рассказываем, как итальянцы легко расправились с командой Шенола Гюнеша.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа A. 1-й тур
11 июня 2021, пятница. 22:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 3
Италия
0:1 Демирал – 53' (автогол)   0:2 Иммобиле – 66'   0:3 Инсинье – 79'

Неназначенный пенальти и три безответных мяча

Обе команды начали матч достаточно спокойно, стараясь не рисковать. Итальянцы больше владели мячом, но никакой остроты в первые минуты создать не смогли. Ближе к середине первого тайма команда Манчини сумела довести одну из своих атак до удара. Инсинье ворвался в штрафную и пробил в дальний угол на технику, но мяч пролетел мимо ворот.

А спустя несколько минут сборная Италии чуть не открыла счёт. Инсинье навесил на Кьеллини, который умудрился пробить без прыжка. Но вратарь Чакыр вытащил мяч из-под перекладины и перевёл его на угловой.

В ответ Йылмаз пробежал по левому флангу и сделал прострел, который не нашлось кому замкнуть. Доннарумма на всякий случай всё же решил отбить мяч в сторону.

В концовке первого тайма произошёл спорный эпизод. После флангового прострела в исполнении итальянцев мяч попал в руку защитнику Зеки Челику. Казалось, что развязка эпизода очевидна и будет назначен пенальти, но главный арбитр Данни Маккели даже после консультации с бригадой VAR не стал назначать одиннадцатиметровый удар.

Наш судейский эксперт Игорь Федотов считает, что рефери совершил ошибку.

«Арбитр должен был назначать 11-метровый в ворота Турции на 44-й минуте матча. Рука находилась в неестественном положении, она отставлена в сторону. Это ненормально. Но это проблема VAR, они должны были звать главного арбитра посмотреть эпизод. По новым, старым трактовкам это пенальти. Но не надо говорить, что РПЛ судят лучше: это всего лишь отдельный матч чемпионата Европы», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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Несмотря на красноречивую статистику ударов (14-0 в пользу Италии), до перерыва фаворит не забил. Кстати, это наибольшая разница по ударам в первом тайме с матча Евро-2004 в Португалии, когда Нидерланды пробили 16 раз, а Латвия — один.

Впрочем, уже в начале второго тайма итальянцы открыли счёт. Берарди прорвался в штрафную и прострелил, а защитник сборной Турции Демирал отправил мяч в свои ворота – 1:0. Команда Манчини сразу же воодушевилась и побежала забивать второй гол. На этот раз Иммобиле добил мяч после удара Спиннацолы и укрепил преимущество своей команды.

Турки пытались создать хоть что-то в атаке, но в итоге получили третий гол от итальянцев, которые явно поймали кураж. Инсинье принял пас от Иммобиле на левом углу штрафной и мастерски отправил мяч в дальний угол ворот Чакыра – 3:0.

Матч-открытие Евро-2020 закончился разгромной победой сборной Италии над Турцией. Команда Роберто Манчини набирает три очка и ждёт результата завтрашнего матча в Баку, где сойдутся соперники по группе А – сборные Уэльса и Швейцарии. Что же «Зенит» у Роберто так ярко не играл?

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