Русский судья начнёт Евро в запасе. Дадут ли Карасёву хоть один матч?

Сегодня стартует Евро-2020. И на этом турнире Россию будет представлять не только наша сборная, но и судьи — Сергей Карасёв со своей бригадой: Игорем Демешко и Максимом Гаврилиным. Но сегодня стало известно, что в первые дни турнира наши арбитры работать не будут. Карасёв назначен лишь резервным арбитром на матч Австрии и Северной Македонии. Разбираемся, почему русского судью пока сделали лишь запасным.

Несмотря на назначение резервным арбитром, у Карасёва остаются шансы поработать основным на следующих матчах турнира. Возможно, даже на матчах первого тура. «Не всех арбитров могут назначить сразу, — заявил «Чемпионату» арбитр и судейский эксперт Игорь Федотов. — Ждём, что будет судить какой-то матч на третий-четвёртый день турнира».

При этом Федотов призывает не искать в неназначении Карасёва каких-то подводных камней, объясняя, что русского арбитра было необязательно ставить на первые игры Евро — их отдали топовым судьям, которые работали на матчах высоких стадий Лиги чемпионов.

«Всем сразу дадут по одной игре, а дальше будем смотреть. Если потом ему дадут какой-то ничего не решающий матч, то дело плохо и больше мы его на Евро не увидим. А если отработает хорошо, не будет ошибаться — будут и хорошие матчи».

Болельщики в соцсетях связали неназначение Карасёва с тем, что наш арбитр отказался преклонить колено (акция Black Lives Matter) перед матчем 1/8 Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией». Но акция с коленом на Евро-2020 необязательна: УЕФА не призывал всех её поддерживать.



«УЕФА не приемлет расизм, и каждый футболист, который захочет потребовать равенства между людьми с помощью преклонения колена, сможет сделать это, — заявил представитель организации английским СМИ. — Мы призываем зрителей проявить уважение по отношению к командам и игрокам, которые будут вставать на колено».

Так что предположения о том, что неназначение Карасёва связано с его позицией по этой акции, всерьёз воспринимать не стоит. Об этом говорит и Игорь Федотов: «Что касается истории с преклонением колена и акции BLM, то тут это точно ни при чём. Да и смотреть на это не будут, его личное дело».