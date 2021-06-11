Русский судья начнёт Евро в запасе. Дадут ли Карасёву хоть один матч?

Сегодня стартует Евро-2020. И на этом турнире Россию будет представлять не только наша сборная, но и судьи — Сергей Карасёв со своей бригадой: Игорем Демешко и Максимом Гаврилиным. Но сегодня стало известно, что в первые дни турнира наши арбитры работать не будут. Карасёв назначен лишь резервным арбитром на матч Австрии и Северной Македонии. Разбираемся, почему русского судью пока сделали лишь запасным.
Несмотря на назначение резервным арбитром, у Карасёва остаются шансы поработать основным на следующих матчах турнира. Возможно, даже на матчах первого тура. «Не всех арбитров могут назначить сразу, — заявил «Чемпионату» арбитр и судейский эксперт Игорь Федотов. — Ждём, что будет судить какой-то матч на третий-четвёртый день турнира».
При этом Федотов призывает не искать в неназначении Карасёва каких-то подводных камней, объясняя, что русского арбитра было необязательно ставить на первые игры Евро — их отдали топовым судьям, которые работали на матчах высоких стадий Лиги чемпионов.
«Всем сразу дадут по одной игре, а дальше будем смотреть. Если потом ему дадут какой-то ничего не решающий матч, то дело плохо и больше мы его на Евро не увидим. А если отработает хорошо, не будет ошибаться — будут и хорошие матчи».
Болельщики в соцсетях связали неназначение Карасёва с тем, что наш арбитр отказался преклонить колено (акция Black Lives Matter) перед матчем 1/8 Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией». Но акция с коленом на Евро-2020 необязательна: УЕФА не призывал всех её поддерживать.
«УЕФА не приемлет расизм, и каждый футболист, который захочет потребовать равенства между людьми с помощью преклонения колена, сможет сделать это, — заявил представитель организации английским СМИ. — Мы призываем зрителей проявить уважение по отношению к командам и игрокам, которые будут вставать на колено».
Так что предположения о том, что неназначение Карасёва связано с его позицией по этой акции, всерьёз воспринимать не стоит. Об этом говорит и Игорь Федотов: «Что касается истории с преклонением колена и акции BLM, то тут это точно ни при чём. Да и смотреть на это не будут, его личное дело».
- 11 июня 2021
-
20:22
-
20:18
-
20:03
-
19:53
-
19:35
-
19:27
-
19:13
-
19:00
-
18:41
-
18:29
-
18:26
-
18:14
-
18:10
-
18:08
-
17:56
-
17:51
-
17:33
-
17:27
-
17:14
-
16:56
-
16:51
-
16:41
-
16:37
-
16:15
-
16:05
-
16:04
-
15:43
-
15:21
-
15:18
-
15:18
-
15:09
-
15:02
-
14:37
-
14:35
-
14:06