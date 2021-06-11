Российского журналиста выгнали из Азербайджана! Провокации на Евро продолжаются

Чемпионат Европы наконец-то стартовал. Но стартовал, к сожалению, на фоне нескончаемых скандалов. То сборная Украины презентует провокационную форму, то журналисту Нобелю Арустамяну отказывают в аккредитации на Евро-2020 после блокировки со стороны оргкомитета в Азербайджане. Журналиста обвинили в том, что он якобы нарушил законы страны, проявив неуважение к её территориальной целостности. Сегодня в центре скандала оказались коллеги Арустамяна.

Михаил Моссаковский, приехавший в Баку на матч Уэльс – Швейцария, сообщил, что его не пустили в Азербайджан. В итоге он улетел тем же бортом, что и прилетел.

«Не пустили в Азербайджан. Должен был завтра комментировать Швейцарию с Уэльсом. На границе увидели в паспорте армянский штамп. Попросили подождать. Потом отвели к выходу на рейс в Москву. Ни на один вопрос не ответили. Подтверждение аккредитации и бумагу от азербайджанской футбольной федерации смотреть не стали. Улетел тем же бортом, что и прилетал.

Сразу отвечаю на главный вопрос: в Карабахе был, да. Много лет назад на футбольном турнире. Если причина в этом, а не в прошлогоднем армянском штампе, то вопросов к азербайджанским пограничникам нет. Вопросы к оргкомитету. Все заявки на аккредитацию проверяются силовиками. Если кто-то попал в чёрные списки, то почему не сообщить об этом? Баку подтвердил мою аккредитацию, я был в списках на завтрашний матч, у меня была пригласительная бумага от азербайджанской федерации футбола.

Короче, мой Евро стартовал так. Баку желаю удачно провести свою часть турнира», — написал Моссаковский в своём телеграм-канале.

Но и это ещё не всё. Неприятную эстафету от коллег подхватил Константин Генич. Причина отказа, по всей видимости, та же, что и у Моссаковского, — визит в Карабах. Комментатор сообщил, что его лишили аккредитации на Евро.



«Сегодня звонок из Азербайджана.



— Вы были в Карабахе в 2009-м. Отдаёте себе отчёт, что нарушили закон?

— Я это не комментирую. Есть вопросы, обращайтесь в пресс-службу канала.

— Хорошо. Извините за беспокойство.



Через пять минут мне на почту пришло письмо от УЕФА, где чёрным по белому написано: «вы не прошли проверку, вам не рекомендовано получить аккредитацию на Евро-2020. В аккредитации вам отказано. Это финальное решение».

Я не очень понимаю, зачем смешивать политику и спорт, особенно в день открытия чемпионата. Надеюсь, мой вопрос решится, мне подтвердят аккредитацию, я всё-таки смогу её получить и поработать на этом Евро. Ну а если нет… Баку, увы, я разочарован», — написал Генич в телеграм-канале.

Интересно, что Арустамян в итоге всё-таки получил аккредитацию на Евро. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. В ситуации с Геничем и Моссаковским без Министерства иностранных дел тоже не разобраться?

Азербайджан уже не первый раз притягивает скандальные новости. В 2019 году Баку принимал финал Лиги Европы, в котором играли «Челси» и «Арсенал». К сожалению, армянский полузащитник «канониров» Генрих Мхитарян пропустил эту встречу. Он принял решение не ехать в Баку, так как не был уверен, что ему обеспечат должную безопасность в столице Азербайджана. Команда Генриха, кстати, проиграла со счётом 1:4, хотя это, наверное, уже не так интересно.



Не для всех Евро стартовал так, как бы этого хотелось. Хочется верить, что дальше мы будем обсуждать не подобные скандальные новости, а непосредственно футбол. Всё-таки с момента предыдущего турнира прошло целых пять лет, и хочется наслаждаться каждым матчем.