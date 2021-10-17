«Нам опять не дали выиграть». «Уфа» упустила победу над «Краснодаром» и потеряла Агаларова

11-й тур РПЛ позади. В последнем матче «Краснодар» принял «Уфу», и эта встреча чуть не завершилась сенсацией. Гости, которые перед игрой находились на последнем месте, были близки к победе над фаворитом.

Ход матча определил быстрый гол. Уже на 9-й минуте «Уфа» понеслась в контратаку, которую удачно завершил Гамид Агаларов. Для форварда это уже девятый гол в нынешнем сезоне РПЛ — он остаётся лучшим бомбардиром нашего чемпионата, опережая на два мяча Фёдора Смолова.

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Но через 20 минут после гола Агаларову пришлось покинуть поле. Гамид получил удар сзади от Кайо и схватился за заднюю поверхность бедра. Врачи использовали спрей-заморозку, но Агаларов не смог продолжить игру. Футболист даже не смог уйти сам — пришлось задействовать носилки.



Дальше игра шла по одному сценарию: «Краснодар» практически безраздельно владел мячом (порой больше 70 процентов времени), давил и пытался забить. «Уфа» всеми силами отбивалась и даже несколько раз выбежала в острые контратаки, но не хватало Агаларова — забивать было некому.



Спасение пришло к «Краснодару» на 84-й минуте. Защитник «Уфы» Боян Йокич неаккуратно сыграл рукой и привёз пенальти. Не спас даже мастер по отражению 11-метровых Александр Беленов — Гжегож Крыховяк перехитрил вратаря. В концовке «Краснодар» попытался организовать навал, но «Уфа» отбилась — 1:1.

С решением судьи Алексея Сухого назначить пенальти были согласны не все. Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов после матча был явно недоволен: «Сегодня мы потеряли два очка, команда заслуживала эту победу. К сожалению, нам опять не дали выиграть. «Краснодар» оказывал давление, но стопроцентных моментов там не было. Были неплохие удары, хороший момент у Кордобы во втором тайме — на этом всё. Наша команда смотрелась достойно, но надо было забивать второй мяч и ставить точку в матче».

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов тоже недоволен судейством Алексея Сухого. Во-первых, у него вопросы по эпизоду с пенальти:

«Я не могу понять трактовку игры рукой. Я запутался уже! С «Уралом» играем, рука в естественном положении — нам не дают пенальти. Сейчас такой же момент — в наши ворота ставят, а в ворота ЦСКА нет. Объясните футболистам правила. Трактовка должна быть одинаковой. А у нас переворачивается всё», — сказал Газизов «Чемпионату».

Действия арбитра в моменте с травмой Агаларова Газизова тоже не устроили:

«Кайо сломал Агаларова. Сухой не даёт ни жёлтой, ничего. Грубая игра должна наказываться карточкой. Кайо преднамеренно фолил грубо. У Агаларова ушиб тазобедренной кости. Через пару дней посмотрим, надеюсь, что ничего серьёзного».



Если посмотреть на турнирную таблицу, то для «Краснодара» есть две новости. Плохая: команда по-прежнему не в зоне еврокубков и занимает лишь шестое место в таблице. Хорошая: отрыв от второго места — всего три очка (от лидирующего «Зенита» чуть побольше — пять). «Уфа» же остаётся на последнем месте. Без Агаларова (если он выбыл надолго) оттолкнуться от дна будет ещё сложнее.