«Думал бросить футбол». Первое интервью с лучшим бомбардиром РПЛ

Его называют главным открытием на старте РПЛ. Нападающий «Уфы», которого мало кто знал несколько месяцев назад, стал лучшим бомбардиром РПЛ и впервые получил приглашение в сборную России. Несмотря на последние успехи, Агаларов не давал интервью. Говорит, что не хочет распыляться. Пообщаться в Новогорске получилось благодаря нашим друзьям из Volkswagen — официального автомобильного партнёра сборной России по футболу. В рамках сотрудничества он предоставил РФС новые версии моделей Passat, Jetta, Touareg R-Line, Tiguan R-Line, Caravelle и Multivan.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Удаётся осознавать, что происходит вокруг последние два месяца?

– Да уж, много внимания ко мне стало. Даже слишком. Журналисты постоянно просят интервью, агенты пишут.



– Хотят вести твои дела?

– Вроде того, но у меня этим отец занимается. На него всё перекидываю. Вижу смс – сразу пишу, что вопросы к отцу – вот его телефон. На звонки с незнакомых номеров я уже стараюсь не отвечать.



– Как узнал о попадании в сборную?

– Ехал на тренировку. Мне начали приходить сообщения с поздравлениями. Я даже не понял, о чём речь. Вроде после игры несколько дней прошло. А потом уже в интернете увидел новость.



– Как в клубе отреагировали?

– Когда попал в расширенный состав, то главный тренер сказал: «Пока поздравлять не буду – сделаю это при попадании в окончательный список». Потом уже и поздравили. А так одноклубники шутили. Больше опытные ребята говорили: «Ну чего, игрок сборной, давай, показывай, на что способен».



– Уже ориентируешься, где что находится на базе сборной?

– Да. Мне помогают и партнёры, и персонал. Сразу показали: там взвешивания, там массаж, там получаешь экипировку.



– Знакомые просят майку сборной России с твоей фамилией?

– Да, но я отказываю. Уже пообещал одну на стадион – Шамилю Камиловичу (Газизову, гендиру «Уфы» – Прим. «Чемпионата»). У него висят футболки игроков, вызывавшихся в национальные сборные. А вторую себе домой на память.



– По Transfermarkt, твой контракт с «Уфой» заканчивается в следующем году. Это ведь неправда?

– Да, ошибка. На самом деле у меня соглашение ещё на 3,5 года.

«По ТВ шла вольная борьба, и Карпин сказал: «Ну чего, твой вид спорта?»

– Месяц назад ты был с молодёжной командой – вы вместе играли в мафию. А как во взрослой сборной проводишь время?

– Тут просто нет столько свободного времени. Много внимания к восстановлению: два раза в день массаж, криосауны и всё такое.



– Кстати, в мафию хорошо играешь?

– Нормально. Иногда попадаюсь, иногда нет. Бывает, будучи мафией, назовусь комиссаром, а настоящий комиссар не объявляется и мне все верят. Наверное, лучше всех в молодёжке играет Наиль Умяров. Умеет аккуратно привирать в игре, но я его пару раз раскусывал. У меня тогда хорошо получалось по поведению вычислять кто мафия, а кто – нет.



– А во взрослой сборной с кем больше общаешься?

– Со всеми. Тут нет закрытых, а на обеде за столом сидим с Джикией, Ахметовым и Бакаевым.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

– Джикия и остальные игроки сборных — кумиры для многих. У тебя не было желания сделать с ними селфи?

– У меня такого вообще нет. Помню, когда я был в академии «Анжи», то проходили рядом Роберто Карлос и Это'О – я не брал автограф и не фотографировался. Так же, когда дядя брал меня в раздевалку «Анжи» в то время. Может быть, спокойнее отношусь к автографам и совместным фото, потому что я из футбольной семьи.



– С Карпиным уже удалось пообщаться?

– Буквально пара фраз. Ну и он подшучивает, конечно.



– Как?

– По ТВ шла вольная борьба, и он сказал: «Ну чего, твой вид спорта?»



– В «Инсте» люди стали на тебя больше подписываться после вызова в сборную?

– Я не следил за этим. Вроде да, но это не главное. Бывает, что пишут сообщения. Часто просят футболку. Многие желают удачи. Тяжело всем ответить.

«Меня дедушка держал за руки, и я пинал футбольный мяч»

– У тебя дядя играл за «Анжи». Папа — вообще рекордсмен по матчам в этой команде. Ощущение, что у тебя не было выбора, кем становиться.

– На самом деле давления не было. Отец не заставлял меня ходить на футбол. Сначала это было так: хочешь — иди, не хочешь — не надо. Вот когда я стал подростком и отец увидел во мне желание, то стал много со мной разговаривать, советовать.



– Что подсказывает отец?

– Много моментов. Постоянно общаемся и после матчей, и вообще каждый день.



– То, как отвечать в этом интервью, отец тоже советовал?

– Он мне доверяет. Говорит, что я правильно мыслю и сам знаю, что говорить.



– Насколько обидно слышать разговоры из серии «он небось по блату пробился»?

– Ну, что делать? Сколько людей, столько и мнений. Конечно, я слышал. Стараюсь не обращать на такое внимания.



– От кого слышали?

– Однажды я не забил пенальти за молодёжку «Анжи». Потом выступала главная команда и в трёх местах от меня сидел болельщик и говорил другу: «Наверное, отец купил ему пенальти в молодёжке».



– Сильно. А семья ведь наверняка приобщала к футболу?

– Есть фотография, где мы в горах отдыхали. Мне тогда, наверное, и годика не было. Я еще ходить не умел – меня дедушка держал за руки и я пинал футбольный мяч.

Фото: Личный архив Гамида Агаларова

– Позже ребёнком ходил на матчи отца?

– Конечно. Даже был один случай. Папа отлично бил штрафные. И вот шёл какой-то матч «Анжи». Я пришёл с дядями и братом. Как раз назначали штрафной. Я сижу в предвкушении, как он пробьёт. Отец забивает — и я тут же вскакиваю, поворачиваюсь назад к трибуне и кричу: «Это мой папа!!»



– Говорят, отец сейчас просит тебя воздерживаться от общения с журналистами. Это так?

– Да, мы с ним приняли такое решение, чтобы не распыляться. Очень много внимания. Запросы на интервью приходят и мне, и отцу, и в клуб. А я ведь не сделал ничего сверхъестественного, чтобы каждый день давать интервью.



– Лучший бомбардир РПЛ — это уже кое-что.

– Это ведь даже ещё не по итогам чемпионата.

«Понимаю, нельзя было так себя вести»

– В чем твоя сила как футболиста?

– Себя тяжело оценивать.



– Тренер «Уфы» Стукалов говорил, что ты игрок штрафной, а не тот, кто убегает на дриблинге.

– Дриблинга у меня особо нет, но я стараюсь его тренировать после занятий.



– Ну хотя бы какую-то черту ты мог бы выделить в себе?

– Характер, наверное. Без него вообще нет спортсмена. В академии «Анжи» был плакат: «Трудолюбие побеждает талант, если талант ленится».



– Сколько в тебе таланта, а сколько трудолюбия?

– В мире только один человек, кто талантлив от бога — Лионель Месси.



– При этом твой кумир — Роналду?

– Да. Он сделал себя сам. Очень много работает над собой. У меня таланта не так много. В моём случае важнее трудолюбие.



– Что было самое тяжёлое, чтобы пробиться в РПЛ?

– Переход из молодёжного футбола во взрослый. Есть ребята, которые великолепно играют по юношам, но растворяются на уровне взрослых. Тогда и включается характер, который необходим. Нужно доказывать.



– Как это было в твоём случае?

– Моя аренда в «Волгарь» в начале этого года. До этого всё складывалось нормально, я играл в РПЛ, а потом меня отправили в ФНЛ. Тогда и щёлкнуло в голове — так не может продолжаться.



– Что именно не может продолжаться? Тусовки?

– Нет, лишний вес. Я долго не играл, когда у меня было под 80 кило, и думал, что это мой игровой вес. Когда скинул 4-5, то стало намного легче. Понял, что мой потолок — 75,5. Больше не надо.



– Сейчас сколько весишь?

– 75,1.



– А вообще подготовка сильно изменилась по ходу карьеры?

– Я с этим столкнулся в «Уфе» – много индивидуальной работы. Во всём: от теории до тренажёрного зала. Много занимаются с игроками, у которых дискомфорт в определённых мышцах. Так же, если кто-то не до конца понимает перестроения в игре — своя работа.



– В чём пришлось прибавить тебе?

– С приходом в «Уфу» стал больше обороняться. Считаю, что это только в плюс пошло. Футболист должен уметь действовать на разных позициях.



– В том числе чтобы не привозить пенальти, как в матче с «Химками»?

– Да, не хватило навыков защитника. Вроде сначала убрал руки за спину, но хотелось закрыть больше пространства.



– В этом сезоне РПЛ у тебя голов больше, чем ударов мимо. Понятно, что дистанция не такая большая, но всё равно выглядит аномально.

– Я не так много бью. Стараюсь не бить из-за штрафной, больше нахожусь в створе ворот. Делаю то, что у меня получается. Порой удаётся быстро принимать решения.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Бывает, что тратишь эмоции не на то?

– Мы недавно с отцом говорили — он это как раз подметил. Советовал быть спокойнее.



– Что мог сделать в юношеском футболе, чего сейчас уже не позволяешь себе?

– Получить жёлтую за споры с судьей. Как-то раз наша юношеская сборная играла на мемориале Гранаткина в Санкт-Петербурге. У меня было две жёлтых карточки после двух матчей. Тренер сказал, чтобы я не получал третью, иначе пропущу полуфинал. В результате мне дали жёлтую уже в первом тайме за споры с судьёй. Понимаю, нельзя было так себя вести.



– Бывало, что дрался на поле?

– Случалось. Это был товарищеский матч за «Анжи». Играли против «Спартака» из Владикавказа. У них полузащитник очень грубо подкатился сзади в конце матча. Меня это просто взбесило. Потасовка завязалась.



– Признайся, был период, когда сомневался, нужно ли тебе заниматься футболом?

– Да. В школе не всё получалось – расслабился, были плохие оценки. Отец меня ругал. Ну и мама тоже. Я уже думал: раз они так хотят, чтобы я учился, то, может, бросить футбол? Я сказал об этом отцу, и он ответил: «Глупости не говори — подтяни учёбу и возвращайся к тренировкам».



– Когда заключил профессиональный контракт и получил первые деньги, то что с ними сделал?

– Мой первый контракт был с «Анжи». У меня был МРОТ — 10 тысяч рублей. Спустя два месяца мне пришли две зарплаты. Одну оставил себе, чтобы сходить с друзьями в кафе, а вторую отдал маме.



– Какие были эмоции, когда отдал маме зарплату?

– Было очень приятно, если честно. Даже немножко был горд за себя.



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