Итак, «Зенит» в Лиге Европы. С кем он там сыграет?

«Зенит» сыграл вничью с «Мальмё» в пятом туре Лиги чемпионов. Сине-бело-голубые пропустили на 28-й минуте: Рикс отличился с передачи Бирманчевича. Вскоре после перерыва «Зенит» заработал пенальти, но Дзюба сильно пробил во вратаря. Ещё через девять минут нападающий отличился, однако гол был отменен – положение «вне игры». В конце матча российская команда осталась в меньшинстве после второй жёлтой карточки Чистякова. Тем не менее в добавленное время «Зенит» заработал второй пенальти: Ракицкий сравнял счёт и обеспечил петербуржцам плей-офф Лиги Европы. Теперь пора узнать, с кем может встретиться российский клуб весной.
«Зенит» финиширует на третьем месте в группе H и попадёт в 1/16 финала Лиги Европы. На этой стадии сойдутся клубы, занявшие на групповом этапе третьи места в Лиге чемпионов и вторые в Лиге Европы. А вот команды, выигравшие группы ЛЕ, начнут путь в плей-офф сразу с 1/8 финала. Формат турнира изменился, так как на стадии группового этапа Лиги Европы играют 32 команды, а не 48.
«Зенит» узнает своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы 13 декабря. Первый матч пройдёт 17 февраля 2022 года, второй – 24 февраля.
Во многих группах ЛЕ сразу несколько команд имеют шансы на второе место, поэтому потенциальные соперники «Зенита» определятся только после заключительного тура. На данный момент вторые строчки занимают следующие клубы: чешская «Спарта» (группа A), испанский «Реал Сосьедад» (группа B), польская «Легия» (группа C), греческий «Олимпиакос» (группа D), итальянский «Лацио» (группа E), сербская «Црвена Звезда» (группа F), испанский «Бетис» (группа G) и хорватское «Динамо» из Загреба (группа H). Кого бы вы хотели видеть соперником петербуржцев?
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