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«Москва метро Люблино работаем» — мем из российского TikTok захватил футбол

«Реал» тренируется под ремикс лезгинки и 50 Cent. Мем из России добрался до Испании
Полина Куимова
Москва метро Люблино работаем
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«Москва метро Люблино» — уже в Мадриде.

Отвлечёмся от проблем российского футбола – мем из TikTok про Люблино дошёл до Испании. Предыстория: пользователь rizvanmma опубликовал тренировку борцов с подписью «Москва метро Люблино». Ролик набрал 32 млн просмотров и стал вирусным не только за счёт микса лезгинки и трека 50 Cent, но и из-за забавной подписи, которая, если разобраться, кажется не совсем логичной. Можно подумать, что тренировка проходит прямо в метро.

Мем разошёлся по интернету и дошёл в том числе и до футбольных клубов. ЦСКА готовился к матчу с «Зенитом»: «Москва метро Люблино! Работаем!»

«Зенит» мем немного переделал: «Москва, метро ЦСКА, плохо работали». И выпустил после вчерашнего матча.

«Сочи» тоже подписал по-своему: «Сочи, ул. Гоголя, работаем».

Подключился и «Локомотив», выложив, как Бека-Бека ставит корпус в борьбе с Иммобиле в матче с «Лацио»: «Когда хорошо поработал на метро Люблино».

И «Динамо» – после победы над «Рубином». «Казань, Ак Барс Арена, поработали».

Мем из России заметил и официальный аккаунт Ла Лиги – они выпустили тренировку мадридского «Реала» под ту же музыку и с узнаваемой подписью: «Москва, метро Люблино. Работаем!»

Ролик уже набрал 1,3 млн просмотров.

Ла Лига уже не первый раз публикует что-то на русском: до этого был гол Форлана, который назвали «двухочковым».

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Теги Футбол РПЛ •••

Заглавное фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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