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Где сейчас Роберто Карлос, последние новости о бывшем защитнике «Реала», «Анжи» и сборной Бразилии

Роберто Карлоса можно подписать всего за 500 рублей. Что с ним происходит после карьеры?
Михаил Рождественский
Где сейчас Роберто Карлос
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В «Анжи» легендарный футболист получал € 4,5 млн в год. Но не волнуйтесь, он не разорился.

Кого вы представляете, когда слышите фразу «лучший крайний защитник в истории футбола»? Наверняка многим первым делом приходит на ум Роберто Карлос. Бразилец с пушечным ударом блистал в мадридском «Реале», становился чемпионом мира и даже успел поиграть за разбогатевший в начале 2010-х «Анжи», где получал € 4,5 млн в год. А что с ним сейчас? Рассказываем.

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Карлос продаёт себя за 500 рублей. Что?!

Несколько дней назад Роберто опубликовал пост в «Инстаграме». Там он объявил, что участвует в акции eBay с громким названием «Трансфер мечты». Любой любительский клуб может заплатить всего £ 5 (около 500 рублей), чтобы получить шанс на участие Карлоса в одном из матчей команды.

Цель акции — благотворительность. Все вырученные деньги пойдут на образовательную программу для молодёжи. Разумеется, пост Карлоса вызвал ажиотаж — скромную сумму заплатили уже более 700 клубов. Осталось дождаться итогов лотереи. Победителей, судя по всему, будет несколько.

А что с тренерской карьерой?

Карлос начал тренировать ещё в «Анжи». Он быстро наигрался и вошёл в штаб махачкалинцев. После отъезда из России легендарный бразилец возглавил турецкий «Сивасспор». Там получилось неплохо. С Роберто команда заняла пятое место в чемпионате и пробилась в Лигу Европы, а самого Карлоса признали лучшим тренером года в Турции. Правда, из еврокубков «Сивасспор» дисквалифицировали из-за скандала с договорными матчами. В декабре 2014 Роберто и клуб расторгли двухлетний контракт.

Фото: Philipp Schmidli/Getty Images

В начале 2015-го Карлос возглавил другую турецкую команду. «Акхисар Беледиеспор» сыпался, но в итоге занял 12-е место в таблице и не вылетел из чемпионата. На этом миссия бразильца закончилась, и летом он покинул клуб.

В том же 2015-м Карлос продолжил путешествовать — на этот раз поехал в Индию. Он стал играющим тренером «Дели Динамос» и даже провёл несколько матчей. В следующем году экзотическую работу пришлось прервать — Роберто позвали в «Реал» на роль связующего звена между молодёжкой и основой. Заодно бразилец стал послом клуба.

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Сейчас Карлос может получить новый вызов. Ну как новый — опять в Турции. «Фенербахче», за который бразилец играл в нулевые, не смог договориться с Йоахимом Лёвом и рассматривает двух кандидатов. Роберто — один из них.

Есть ещё новости про Карлоса?

Немного, но есть. Роберто охотно разговаривает с журналистами, делится воспоминаниями и мнением о последних событиях в футболе. Благодаря общительности легенды мы узнали, что он в разное время был близок к переходу сразу в три английских клуба: в 1993-м — в «Астон Виллу», в 1994-м — в «Бирмингем», а в 2007-м — в «Челси». «Мне оставалось только подписать контракт!» — признаётся бразилец.

А ещё совсем скоро Карлос может вернуться на поле. Но всего на один матч. В этом году шотландский «Рейнджерс» празднует 150-летие. Клуб собирается организовать выставочный матч и одну из команд-участниц собрать из мировых звёзд прошлого. Помимо Карлоса, в списке Луиш Фигу и Рой Макай.

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