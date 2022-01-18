«Спартак» и «Зенит» неудачно выбрали место сборов. На Ближнем Востоке вооружённый конфликт

В ОАЭ находятся четыре российские команды. Всё ли у них в порядке?

Возобновления футбольного сезона в России всё ближе. В конце февраля наши команды продолжат рубиться в чемпионате, а пока усердно готовятся: кто-то — дома («Сочи» повезло с локацией), кто-то — в Испании, кто-то — в Турции. Сразу несколько клубов решили провести сборы на Ближнем Востоке и, похоже, подобрали для этого неудачный момент. По крайней мере, на это указывают сегодняшние новости.

Что случилось?

Накануне, 17 января, полиция Абу-Даби (столица ОАЭ) сообщила, что в промышленной зоне Эль-Мусаффах произошли пожары. Пострадали три бензовоза, ещё одна точка — строительная площадка рядом с аэропортом. Пожары быстро устранили, но интересна другая подробность: в этих местах нашли фрагменты, как предполагается, беспилотников. Предположение подтвердил телеканал Al Mayadeen. По информации журналистов, территорию ОАЭ атаковали 20 беспилотников и 10 баллистических ракет.

Фото: twitter.com

История быстро получила развитие. Мятежное йеменское движение «Ансар Аллах», чьих представителей называют хуситами, взяло на себя ответственность за атаку. Совсем недавно один из руководителей хуситов предупреждал, что удар состоится, если ОАЭ не откажутся от вмешательства в йеменский конфликт.

Внутренний конфликт в Йемене вспыхнул в 2014-м, а потом перерос в международный. Ситуация обострилась, когда в 2015-м в страну вошли войска аравийской коалиции во главе с ОАЭ. Коалиция поддерживала президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади. Война привела к серьёзным последствиям. ООН подсчитала, что более 24 млн йеменцев нуждаются в гуманитарной помощи.

А как же наши клубы?

Сейчас в ОАЭ проводят сборы четыре российские команды. «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» находятся в Дубае (почти 140 км от Абу-Даби), «Урал» — в Шардже (более 190 км). После тревожных новостей представители клубов стали реагировать. Настрой у всех позитивный.

Пресс-служба «Спартака» дала такой комментарий: «На нашу работу эта ситуация не влияет, сбор проходит в спокойной и безопасной обстановке. Но, разумеется, мы следим за новостями и находимся в контакте с посольством РФ».

В «Зените» коллег из «Спорт-экспресса» заверили, что команда работает в штатном режиме. Сине-бело-голубые находятся в центре эмирата, где спокойная обстановка. В клубе считают, что подготовке ничего не мешает.

В «Краснодаре» тоже спокойно. Вот комментарий пресс-службы: «У команды всё хорошо, она работает по графику под руководством нового тренерского штаба».

Наконец, «Урал». Вот заявление представителей екатеринбургского клуба: «Команда базируется и тренируется в эмирате Шарджа. Здесь всё спокойно. Тренировки проходят по намеченному плану. Следим за новостями по ситуации в Абу-Даби из СМИ».

Фото: spartak.com

Ещё один клуб РПЛ, который готовится к возобновлению сезона на Ближнем Востоке — «Динамо». Но бело-голубые находятся в 300 км от места событий, а главное — в другой стране. Динамовцы тренируются в столице Катара Дохе.