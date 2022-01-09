Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Когда возвращается российский футбол — сборы и соперники команд РПЛ, зима-2022: «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив»

Когда возвращается российский футбол? Всё о зимних сборах и первых матчах клубов РПЛ
Арина Лаврова
Всё о зимних сборах и первых матчах клубов РПЛ
Комментарии
Где и когда начнут подготовку топ-команды.

У новогодних каникул есть грустное свойство — они заканчиваются. Вместе с ними завершаются и отпуска у команд РПЛ. Рассказываем, где наши клубы начнут подготовку к возобновлению сезона и когда проведут первые матчи в новом году.

«Зенит»

Первый сбор лидеров чемпионата пройдёт с 13 по 25 января в Дубае. Петербуржцы планируют провести несколько товарищеских матчей с командами из Болгарии и Словакии. 22 января «Зенит» сыграет с пловдивским «Ботевом», а спустя три дня — с семикратным чемпионом Словакии — «Жилиной».

Семак не хочет видеть Дзюбу в «Зените». Три причины разлада нападающего с тренером Семак не хочет видеть Дзюбу в «Зените». Три причины разлада нападающего с тренером

«Динамо»

Динамовцы пройдут медобследование 10 января, после чего команда вылетит в столицу Катара — Доху. Первый сбор состоится с 12 по 21 января. Там у команды Шварца запланирована лишь одна товарищеская игра. Информация о сопернике и точной дате встречи пока не опубликована.

Кстати, «Динамо» — единственный клуб РПЛ, который решил провести сбор в стране-хозяйке будущего чемпионата мира — Катаре.

«Сочи»

«Сочи» начнёт подготовку к возобновлению сезона дома. Погода в январе приемлемая — около 10 градусов выше нуля. После недельного «домашнего» сбора клуб отправится в Турцию, где останется до 18 февраля. О соперниках и расписании товарищеских матчей пока ничего не известно.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

ЦСКА

Армейцы выйдут из отпуска 10 января. Куда может отправиться команда, которая 11 раз подряд проводила сборы в Кампоаморе? Правильно! В Кампоамор! Все три сбора ЦСКА проведёт в привычном испанском курортном городке. О соперниках и дате матчей пресс-служба клуба обещала сообщить позднее.

«Краснодар»

«Краснодар» начнёт подготовку к весенней части сезона в Дубае. Там у команды запланирован первый сбор: с 12 по 23 января. Как и в прошлом году, после ОАЭ «Краснодар» отправится в испанскую Марбелью, где проведёт оставшиеся два сбора (26 января – 6 февраля и 9-20 февраля).

«Локомотив»

«Локомотив» отправится на сбор 16 января — позже остальных команд. «Локо», как и ЦСКА, на всю зиму остановится в Испании — в Марбелье. Там, кстати, в своём доме гостит Юрий Сёмин, часто посещающий контрольные матчи родной команды. Остаётся только догадываться, с кем встретятся железнодорожники — расписания до сих пор нет. Вполне вероятно, что соперником станет другая российская команда — «Краснодар».

«Локомотив» уже оформил один трансфер, но на этом не остановится. Что ждать от клуба зимой «Локомотив» уже оформил один трансфер, но на этом не остановится. Что ждать от клуба зимой

«Спартак»

Красно-белые будут отдыхать до 12 января. По прилёте в Москву подопечные Паоло Ваноли пройдут медосмотр и будут тренироваться на базе около «Открытие Банк Арены» до 16 января. Затем команда отправится в Дубай. В ОАЭ «Спартак» проведёт серию товарищеских матчей. 28 января команда встретится со словацким «Слованом», который по итогам 19 туров лидирует у себя в чемпионате. Москвичи не объявляли, с кем сыграют ещё. Зато известно, что матчи с неназванными соперниками состоятся 2, 5, 8 и 11 февраля.

«Рубин»

«Рубин» выйдет из отпуска одним из первых. Уже 11 января казанцы соберутся в турецком Белеке, где по традиции проведут три зимних сбора.

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» — единственный клуб, который опубликовал полное расписание контрольных встреч. Казанская команда встретится с «Факелом» (20 января), польской «Вислой» из Плоцка (23 января), «Сочи» (2 февраля), «Крыльями Советов» (14 февраля), московским «Динамо» (17 февраля) и «Астаной» (20 февраля). Ещё два матча «Рубин» проведёт 5 и 8 февраля, но соперники пока не определены.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022