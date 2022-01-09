Когда возвращается российский футбол? Всё о зимних сборах и первых матчах клубов РПЛ

У новогодних каникул есть грустное свойство — они заканчиваются. Вместе с ними завершаются и отпуска у команд РПЛ. Рассказываем, где наши клубы начнут подготовку к возобновлению сезона и когда проведут первые матчи в новом году.

«Зенит»

Первый сбор лидеров чемпионата пройдёт с 13 по 25 января в Дубае. Петербуржцы планируют провести несколько товарищеских матчей с командами из Болгарии и Словакии. 22 января «Зенит» сыграет с пловдивским «Ботевом», а спустя три дня — с семикратным чемпионом Словакии — «Жилиной».

«Динамо»

Динамовцы пройдут медобследование 10 января, после чего команда вылетит в столицу Катара — Доху. Первый сбор состоится с 12 по 21 января. Там у команды Шварца запланирована лишь одна товарищеская игра. Информация о сопернике и точной дате встречи пока не опубликована.



Кстати, «Динамо» — единственный клуб РПЛ, который решил провести сбор в стране-хозяйке будущего чемпионата мира — Катаре.

«Сочи»

«Сочи» начнёт подготовку к возобновлению сезона дома. Погода в январе приемлемая — около 10 градусов выше нуля. После недельного «домашнего» сбора клуб отправится в Турцию, где останется до 18 февраля. О соперниках и расписании товарищеских матчей пока ничего не известно.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

ЦСКА

Армейцы выйдут из отпуска 10 января. Куда может отправиться команда, которая 11 раз подряд проводила сборы в Кампоаморе? Правильно! В Кампоамор! Все три сбора ЦСКА проведёт в привычном испанском курортном городке. О соперниках и дате матчей пресс-служба клуба обещала сообщить позднее.

«Краснодар»

«Краснодар» начнёт подготовку к весенней части сезона в Дубае. Там у команды запланирован первый сбор: с 12 по 23 января. Как и в прошлом году, после ОАЭ «Краснодар» отправится в испанскую Марбелью, где проведёт оставшиеся два сбора (26 января – 6 февраля и 9-20 февраля).

«Локомотив»

«Локомотив» отправится на сбор 16 января — позже остальных команд. «Локо», как и ЦСКА, на всю зиму остановится в Испании — в Марбелье. Там, кстати, в своём доме гостит Юрий Сёмин, часто посещающий контрольные матчи родной команды. Остаётся только догадываться, с кем встретятся железнодорожники — расписания до сих пор нет. Вполне вероятно, что соперником станет другая российская команда — «Краснодар».

«Спартак»

Красно-белые будут отдыхать до 12 января. По прилёте в Москву подопечные Паоло Ваноли пройдут медосмотр и будут тренироваться на базе около «Открытие Банк Арены» до 16 января. Затем команда отправится в Дубай. В ОАЭ «Спартак» проведёт серию товарищеских матчей. 28 января команда встретится со словацким «Слованом», который по итогам 19 туров лидирует у себя в чемпионате. Москвичи не объявляли, с кем сыграют ещё. Зато известно, что матчи с неназванными соперниками состоятся 2, 5, 8 и 11 февраля.

«Рубин»

«Рубин» выйдет из отпуска одним из первых. Уже 11 января казанцы соберутся в турецком Белеке, где по традиции проведут три зимних сбора.

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» — единственный клуб, который опубликовал полное расписание контрольных встреч. Казанская команда встретится с «Факелом» (20 января), польской «Вислой» из Плоцка (23 января), «Сочи» (2 февраля), «Крыльями Советов» (14 февраля), московским «Динамо» (17 февраля) и «Астаной» (20 февраля). Ещё два матча «Рубин» проведёт 5 и 8 февраля, но соперники пока не определены.