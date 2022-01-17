«Спартак» тратит больше всех, из «Локо» уезжают за бесценок. Все готовые трансферы РПЛ

В России зимнее трансферное окно откроется 26 января и закроется 22 февраля. Однако много переходов уже состоялось. Клубы начали заключать сделки ещё осенью, чтобы иметь оптимальный состав перед первым сбором. Рассказываем, какие изменения уже произошли во всех командах РПЛ.

«Зенит»

В первых числах января сине-бело-голубые приобрели за € 2,15 млн Ивана Сергеева из «Крыльев Советов». 26-летний форвард провёл прошлый год в ФНЛ и побил рекорд лиги по голам, забив 40 мячей в 39 матчах. Сезон-2021/2022 стал первым для Сергеева в РПЛ: в 18 встречах он отметился шестью голами и пятью ассистами. Нападающий подписал контракт с «Зенитом» до 30 июня 2025 года. Пока это всё из трансферов на вход. Разве что стоит отметить, что на сбор с первой командой поехал казахстанский игрок Нуралы Алип из «Кайрата». Он находится на просмотре.

Что касается трансферов на выход, то клуб окончательно расстался с Эмануэлем Мамманой. С августа 2020 года он находился в аренде в «Сочи». Защитник закрепился в старте, однако частые травмы ограничивали его игровое время. Вернувшись из аренды, аргентинец покинул «Зенит» на правах свободного агента. По информации инсайдера Валли Яковчевича, Маммана выкупил остаток контракта у «Зенита», чтобы сменить клуб. Летом 2017 года сине-бело-голубые взяли игрока из «Лиона» за € 16 млн. За четыре с половиной года он дважды рвал крестообразные связки, травмировал колено и трижды, играя за «Сочи», отправлялся в лазарет из-за мышечных повреждений.

Эмануэль Маммана Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак»

Красно-белые оформили первый трансфер ещё 1 ноября. Хлусевич подписал контракт со «Спартаком» на четыре с половиной года. Даниил – воспитанник тульского «Арсенала», дебютировал за основу в сентябре 2018 года, выйдя на замену в Кубке России. С тех пор правый латераль провёл 52 матча за туляков, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Стоимость трансфера – € 3 млн.

Также осенью «Спартак» пополнил вратарь Илья Свинов (€ 250 тыс.). Первую часть сезона он провёл в воронежском «Факеле», сыграл 24 матча (11 – «на ноль») и пропустил 22 гола. 21-летний голкипер отправился на первый сбор вместе с основной командой. Ожидается, что он будет третьим вратарём после Селихова и Максименко.

Конкуренцию Айртону составит новичок Леон Классен. Сезон-2021/2022 русский немец начал в австрийском «Тироле», принял участие в 16 матчах и отдал шесть голевых передач. В октябре 21-летний защитник дебютировал за сборную России до 21 года, выйдя на замену в игре с Литвой. Классен обошёлся «Спартаку» в € 900 тыс.

Самый дорогой трансфер «Спартака» и РПЛ этой зимой – Шамар Николсон (€ 9 млн). 24-летний форвард проводит ударный сезон: в 18 матчах чемпионата Бельгии он забил 13 голов и отдал семь результативных передач. С 2017 года Николсон вызывается в сборную Ямайки и в 29 играх отметился 10 мячами.

Шамар Николсон Фото: Hector Vivas/Getty Images

Что касается трансферов «на выход», то Артём Ребров и Андрей Ещенко объявили о завершении карьеры. 37-летний вратарь получил должность технического координатора в команде, а экс-защитник вошёл в тренерский штаб Паоло Ваноли. Также клуб покинул Александр Ломовицкий – он перешёл в «Рубин» (€ 1,5 млн). 23-летний полузащитник подписал контракт до 30 июня 2026 года. Александр дебютировал за «Спартак» при Массимо Каррере, играл у Олега Кононова и Руя Витории, но так и не смог закрепиться в старте. За красно-белых он провёл 46 матчей и отметился двумя голевыми передачами.

«Локомотив»

Железнодорожники усилили как оборону, так и атаку. «Локомотив» заплатил € 3 млн за Марка Мампасси. Украинский защитник принадлежал «Шахтёру», но в сезоне-2021/2022 выступал за «Мариуполь» (15 матчей, один ассист). Также в атаке весной у красно-зелёных будет играть Ян Кухта (€ 5 млн). Последние два сезона чешский форвард играл за пражскую «Славию», выиграл чемпионат и Кубок Чехии и стал лучшим бомбардиром чемпионата (15 голов). В текущем розыгрыше Кухта настрелял девять мячей в 16 матчах, а также записал на свой счёт три гола в Лиге конференций.

Ян Кухта Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

С некоторым игроками «Локомотив» успел расстаться, их трое: Мурило, Фёдор Смолов и Зе Луиш. Бразильский защитник перешёл за € 2,2 млн в «Палмейрас». За два с половиной года он сыграл 71 матч за красно-зелёных, был основным игроком в сезонах-2019/2020 и 2020/2021 и забил пять голов (четыре – в розыгрыше-2020/2021). Мурило подписал с бразильским клубом четырёхлетний контракт.

Зе Луиш с октября 2020 года пропустил 31 матч «Локомотива» из-за травм и принял участие всего в 16 играх. В январе 2022 года нападающий расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. Единственный гол за «Локомотив» форвард забил в ноябре 2020 года в ворота «Динамо». Сегодня на «Чемпионате» вышло мощное интервью Зе Луиша, в котором он раскритиковал руководство клуба.

Что касается Смолова, то он вернулся в «Динамо». Нападающий пошёл на значительное уменьшение зарплаты – с € 3 млн до € 2 млн, а стоимость трансфера составила всего € 120 тыс – «Локо» отпустил его так дёшево, так как летом у форварда заканчивался контракт. Смолов провёл отличное время в 2021 году под руководством Марко Николича и забил 14 голов. А вот при Гисдоле у него не пошло – в девяти матчах он отличился всего один раз.

«Рубин»

Помимо Ломовицкого, казанцы приобрели Марата Апшацева за € 190 тыс. Полузащитник является воспитанником нальчикского «Спартака», а сезон-2021/2022 начал в «Томи», где оказался в сентябре прошлого года. Вместе с основой «Рубина» Апшацев отправился на первый сбор в Турцию. Также с командой улетел нападающий Кирилл Климов. Он вернулся из «Кубани», где был в аренде.

Александр Ломовицкий Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Что касается трансферов на выход, то ещё в ноябре «Рубин» покинул Олег Шатов (приостановил карьеру), Алексей Городовой перешёл на правах свободного агента в «Факел», а Мицуки Саито вернулся в Японию. Кроме того, «Рубин» получил € 400 тыс. за Данила Степанова. Он стал игроком тульского «Арсенала».

«Химки»

Подмосковный клуб оформил две бесплатные сделки – взял Павла Мамаева и Юрия Жиркова на правах свободных агентов. Павел в этом сезоне сыграл шесть матчей за «Ростов» и результативными действиями не отметился. Что касается Юрия, то 38-летний защитник находился без команды семь месяцев. В сезоне-2020/2021 он сыграл 20 матчей во всех турнирах. Если говорить о потерях клуба, то в «Ростов» вернулся Кирилл Боженов. Летом он подписал контракт с жёлто-синими, но остался играть за «Химки» на правах аренды.

Юрий Жирков и Денис Глушаков Фото: vk.com/fckhimki_official

«Ростов»

«Ростов», помимо Кирилла Боженова, взял двух полузащитников – Александра Селяву и Магнуса Кнудсена. Белорусский опорный полузащитник всю карьеру провёл на родине и в сезоне-2021 выступал за минское «Динамо». Селява был основным игроком, сыграл 27 матчей и отметился двумя ассистами. Норвежец выступал за «Лиллестрём». Его контракт с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Южане бесплатно отпустили только Павла Мамаева. Вратарь Максим Рудаков и защитники Константин Ковалёв и Александр Смирнов отправились в аренду.

Магнус Кнудсен Фото: lsk.no

«Краснодар»

«Быки» взяли Хуниора Алонсо за € 8 млн из «Атлетико Минейро». Центр обороны – проблемная зона «Краснодара». Защитник имеет опыт выступления не только в Бразилии и в Аргентине, но и в Лиге 1 и Ла Лиге, где играл за «Лилль» и «Сельту».

Также «Краснодар» усилил атаку лучшим другом Холанда Эриком Ботхеймом. В сезоне-2021 он забил 15 мячей в 30 матчах и оформил 7+9 по системе «гол+пас» в 14 играх еврокубков. 21-летний норвежец обошёлся «быкам» в € 5 млн. Юнес Намли вернулся из аренды, но тут же отправился в новую. Следующие шесть месяцев датчанин проведёт в «Спарте» из Роттердама.

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